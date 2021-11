¡Por fin! Checa el nuevo adelanto de ‘She Hulk’ que reveló Disney+

Dos años después de que se hiciera el anuncio oficial de su llegada al ya conocido MCU, este 12 de noviembre Disney Plus dio el adelanto que todos estábamos esperando. Y es que durante el Disney Plus Day, evento en el que conmemoraron el segundo aniversario de la plataforma de streaming, la compañía del ratón dio a conocer un primer adelanto de She Hulk.

En este primer vistazo podemos ver a Jennifer Walter, una abogada que a simple vista parece una persona normal, pero que en realidad tiene la capacidad de transformarse en la versión femenina de ‘Hulk’. “La rabia y el miedo provocan las transformaciones” dice el buen Bruce Banner, quien aparece en este primer tráiler para orientar a su prima. ¡Chéquenlo a continuación!

Cada vez hay más detalles de la serie ‘She Hulk’ para Disney+

Como les comentamos en 2019, Disney y Marvel anunciaron que habría una serie inspirada en la vida de Jennifer Walter, prima de Bruce Banner que hereda sus poderes de Hulk después de recibir una transfusión de sangre. Sin embargo, a diferencia de Banner, Jennifer es capaz de mediar su personalidad, inteligencia y control emocional al momento de transformarse.

Para esta nueva producción ya habíamos adelantado que sería Tatiana Maslany quien daría vida a Walters. Sin embargo, otra cosa que nos emocionó fue saber que aparecerían otros personajes conocidos en el MCU, pues Tim Roth dará vida al malvado Abominación y Mark Ruffalo aparecerá en la serie para interpretar al querido Hulk.

Aún no hay una fecha de estreno aproximada para ver la producción

Si bien muchos esperábamos que en el Disney Plus Day de 2021 nos dieran una fecha aproximada, la plataforma de streaming sólo indicó que la producción estará disponible próximamente, por lo que habrá que esperar sólo unos cuantos meses para poder conocer más de este nuevo episodio en el universo de Marvel. ¿Qué les parece?