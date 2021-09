A lo Tony: 9 frases épicas y memorables de ‘The Sopranos’ que debes recordar

Se sabe, pero no hace daño reafirmar: The Sopranos (o ‘Los Soprano’, como mejor prefieran) es una de las mejores series de televisión de todos los tiempos. Incluso para un inmenso sector del público y la crítica, es el show más importante e icónico en la historia de la industria el entretenimiento.

Como sea, al final de cuentas este programa que se transmitió entre 1999 y 2007 por HBO tiene un lugar especial en el cariño de la gente. Es más, nos dejarán mentir ya que era garantía de buen drama ver todo lo que sucedía alrededor de Tony Soprano y compañía… y como toda gran serie, hay una buena cantidad de frases célebres que vale la pena rescatar de ahí.

Acá, recopilamos algunas de esas geniales y épicas quotes que The Sopranos nos dejó para la posteridad.

NOTA: El listado no se enfoca en si una es mejor que otra y el orden en que aparecen no tiene ningún valor

“I won’t pay… I know too much about extortions”

Si hay una frase que ejemplifica perfecto la desfachatez, el cinismo y la genialidad de Tony Soprano como personaje, esta puede ser la indicada. Y sí, lo sabemos: hablar de extorsión no es algo que debamos aplaudir… sin embargo, en el contexto de la serie, esta quote resulta hilarante, dominante, poderosa para lo que significa la estela del protagonista.

“No pagaré, sé mucho sobre extoriones”... Un momento mafioso badass para enmarcar por completo.

“…you got no idea what it’s like to be Number One…”

¿Qué se hace cuando Silvio Dante cuestiona tu autoridad y la manera en que manejas tu propio imperio? Fácil: si tienes el temple y la dureza de Tony Soprano, entonces debes lanzarte a la yugular -hablando verbalmente- y ponerlo en su lugar. Y lo sueltas:

“All due respect, you got no fuc…ing idea what it’s like to be Number One. Every decision you make affects every facet of every other fuc…ing thing…. And in the end you’re completely alone with it all” (Con el debido respeto, no tienes ni una p…ta idea de lo que es ser el Número Uno. Cada decisión que tomas afecta todas las facetas de todas las demás jodidas cosas…Y al final estás completamente solo con todo esto)”.

Chequen la escena y comenten sí o no se siente la piel erizada con el diálogo.

Poniendo de ejemplo a Theodore Roosvelt

El tío Junior es otro de esos personajes que tenía frases épicas y como es debido respecto a su papel, estaban llenas de una enseñanza importante (aunque canalizadas hacia la organización criminal, claro). Una de las más significativas vino en la temporada 3, con la que resaltó la importancia de no poner excusas para cumplir con las obligaciones. En esta frase, el hombre que sirve de ejemplo es nada más y nada menos que el expresidente de Estados Unidos, Theodore Roosvelt.

“Teddy Roosevelt once gave an entire speech with a bullet lodged in his chest. Some things are just a matter of duty (Roosvelt una vez dio un discurso completo con una bala alojada en el pecho. Algunas cosas son solo cuestión de deber)”. Vaya, básicamente, el tío Junior no quiere que sus familiares estén llenos de excusas. ¿Les late esta lección?

Una lección sobre derechos e inmigrantes

Hacia el final de la serie, Meadow Soprano se aventó una frase que seguro puso emotivo a más de uno: “The state can crush the individual. And if we can have our rights trampled like that, imagine what it’s like for recent arrivals”… La traducción más o menos dice que “el estado puede aplastar la individualidad… y si nuestros derechos pueden ser pisoteados así, imagina lo que le espera a los recién llegados“.

Desde luego, la hija de Tony menciona esto en su afán por convertirse en una abogada y dado el historial que su padre tiene con las autoridades por el hecho de ser italoamericano (y bueno, también por ser jefe de la mafia). Aunque esta frase se enfoca más en estas comunidades de italianos radicados en EE.UU y su descendencia, este discurso puede aplicar perfecto para todas las comunidades inmigrantes que son estigmatizadas en el llamado “país más poderoso del mundo”.

“You ever feel like nothin’ good was ever gonna happen to you?”

Primero, la traducción: “¿Alguna vez sentiste que nada bueno te iba a pasar?”… Puede parecer una frase sencilla, pero ejemplifica a la perfección el pesimismo y la tragedia de Christopher Moltisanti. En ese sentido y si somos justos, con todo lo duro que el personaje era en el exterior, sabíamos que su destino no era el mejor.

Y es que la ambición de Chris nunca estuvo saciada. O en todo caso, él mismo echaba a perder el progreso que tenía como cuando recae en sus adicciones. Sin duda, Moltisanti es un personajazo de esos con los que quizá, muchos nos hemos sentido identificados cuando el sentimiento de estancamiento se presenta. Y a todos, sin excepción, alguna vez nos ha pasado.

“We’re soldiers. Soldiers don’t go to hell…”

Retomamos otra épica frase de Tony Soprano, pero de esas que helaban la sangre y que nos dejaban en claro por qué el jefazo de DiMeo estaba en ‘otra liga’ con respecto a sus allegados. La siguiente frase aparece en la temporada dos durante una charla con la psiquiatra Jennifer Melfi y básicamente, el personaje de James Gandolfini explica la naturaleza del negocio:

“We’re soldiers. Soldiers don’t go to hell. It’s war. Soldiers kill other soldiers. We’re in a situation where everyone involved knows the stakes and if you are going to accept those stakes, you’ve got to do certain things. It’s business (Somos soldado. Los soldados no van al infierno. Es la guerra. Los soldados matan a otros soldados. Estamos en una situación donde todos los involucrados saben lo que está en juego y si se acepta eso, debes hacer ciertas cosas. Es el negocio)”.

Frase directa, poderosa y sutil.

Jennifer Melfi y los problemas de la moral

Ser la psiquiatra de Tony Soprano no es nada fácil, ni siquiera con toda la experiencia y sabiduría sobre la materia. Por eso es que el caso de la doctora Melfi era bastante peculiar en todo caso y esta frase de la segunda temporada lo ejemplifica: “I am living in the moral Never Never Land with this patient. Not wanting to judge but to treat. But now I’ve judged. I took a position, goddamnit, and I am scared”.

Pa’ entenderlo, esto quiere decir “estoy lidiando en la moral de Nunca Jamás con este paciente. No quiero hacer juicios, sino tratarlo…. pero ahora he juzgado. Tomé una posición, maldita sea, y estoy asustada“. Hay un importante sentido de la moral, la ética profesional y persona en las palabras de Melfi. Y en términos generales, la idea se resume en que no puedes andar como si nada si en tu vida se cruza un Soprano, especialmente Tony.

“Those who want respect, give respect”

Una de las genialidades de Tony Soprano como personaje lejos de la facha de mafioso y persona con problemas psiquiátricos, es que tiene un sentido casi inquebrantable sobre el respeto. Y con esto, nos referimos al sentimiento recíproco entre dos partes o más.

“Aquellos que quieres respecto, den respeto” parece una frase trillada, sencilla y hasta obvia, pero básicamente es la lección que resume muchos de los impulsos de Tony para determinar a quién se debe quitar del camino; quien debe pagar las consecuencias si no honra esta idea. Magistral.

Tony Soprano sobre la familia

Y si el respeto es una parte importante en el abanico de personalidad de Tony Soprano, por otro lado no podemos olvidar sus prioridades. Sí, el negocio y el poder son importantes, pero el hombre también tenía un lado tierno peculiar y un sentido gigantesco sobre la importancia de la familia.

La frase que resume esa idea, se la dice a su hijo menor A.J. en un diálogo sobre la desconfianza que Tony siente por la gente. ¿Los amigos son de fiar? Para el jefe de los Soprano, no: “I don’t care how close you are, in the end your friends are gonna let you down. Family: they’re the only ones you can depend on”.

“No me importa cuán cercanos sean…. Al final, tus amigos te abandonará. Familia: ellos son los únicos de los que puedes depender”.

