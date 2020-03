Sabemos que muchos en estos momentos se encuentran en sus casas haciendo home office o pasando el rato en la contingencia por coronavirus, sin embargo eso no es impedimento para aprender y conocer más de todas esas cosas que nos encantan. Una de las exposiciones que más esperábamos este año en nuestro país era Van Gogh Alive – The Experience, que algunos afortunados pudieron presenciar antes de que se cancelaran los eventos masivos, pero eso no significa que no podamos disfrutar de la obra de este gran artista.

Además de divertirnos con memes y videos virales, el internet nos ofrece herramientas maravillosas para conocer (aunque sea de manera virtual) algunos de los museos más importantes de todo el mundo. Si eres fanático del arte, de la carrera de Vincent Van Gogh y te quedaste con ganas de ver la exposición no te preocupes, porque puedes recorrer el museo que le dedica todo un enorme espacio a la vida y obra del pintor neerlandés desde tu casa y sin quitarte la pijama.

Sí, así como lo lees, tienes chance de viajar hasta Amsterdam en tu computadora o celular para ver y admirar este gran lugar que concentra gran parte de las obras de uno de los principales exponentes del postimpresionismo. Se trata de un recorrido en el que podrás ver alrededor de 200 pinturas, 500 dibujos y casi 750 cartas que Vicent Van Gogh creó a lo largo de casi cuatro décadas involucrado en el arte.

Dentro de las obras que podrás encontrar en su acervo hay piezas importantes como La Habitación en Arlés, una versión temprana de Los girasoles y Los campesinos comiendo patatas, una de las pinturas que fueron pieza clave en la primera etapa del artista. Por si esto fuera poco, la página web del Museo Van Gogh también incluye datos curiosos, anécdotas y desmiente algunos rumores sobre el hombre detrás de la pintura.

Así que ya lo sabes, no hay impedimento para conocer más sobre uno de los artistas más importantes en la historia desde la comodidad de tu hogar. Pero mejor no te quitamos más tu tiempo, deja lo que estás haciendo y date un rol por el museo más grande dedicado a Van Gogh dando click POR ACÁ.