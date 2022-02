¡Wow! Russell Crowe se une al elenco de la película de ‘Kraven the Hunter’

Por ahí de mayo de del 2021, les informábamos que Sony Pictures ya tenía en la mira una película basada en Kraven the Hunter, el icónico villano y enemigo de Spider-Man. La cinta tendrá a Aaron Taylor-Johnson como protagonista y eso era a grandes rasgos lo que se sabía sobre el proyecto… hasta ahora.

A casi un año de que se diera a conocer la producción, tenemos más detalles sobre el elenco pues parece que Russell Crowe se unirá a la cinta. Si la cosa sigue así, podríamos tener un reparto de lujo para esta historia. Acá les contamos lo que sabemos por el momento sobre la entrega.

Russell Crowe formará parte de ‘Kraven the Hunter’

Sony Pictures le anda sacando el mayor de los provechos al extenso y genial catálogo de villanos de Spider-Man. La casa productora, al momento, nos ha entregado dos películas de Venom (con Tom Hardy) y luego de muchísimo tiempo de espera debido a retrasos, estrenará la de Morbius con Jared Leto como el protagonista. Pero los planes no terminan ahí.

Como dijimos antes, ya se está cocinando la cinta de Kraven the Hunter, que pondrá a Aaron Taylor-Johnson en el papel del peligroso cazador de Marvel. Y bueno, aunque no se han revelado demasiados detalles al momento, por fin tenemos algo de información nueva pues se acaba de revelar que Russell Crowe formará parte del elenco.

Así lo confirmó The Hollywood Reporter (THR) este miércoles 9 de febrero, mencionando que por el momento no sé sabe a ciencia cierta qué personaje interpretará. Eso sí, lo que comentan las fuentes cercanas a dicho medio es que muchos de los personajes que veremos, corresponden a familiares del personaje principal.

En ese sentido, esta podría ser una oportunidad para que Sony presente al Camaleón, otro enemigo de Spidey en los cómics conocido por ser el hermanastro de Sergei Kravinoff (nombre real de Kraven). Pero como detallamos hace rato, aún no se sabe bien qué papel tendrá Russell Crowe en esta entrega. Habrá que esperar más detalles.

Este no es el único proyecto relacionado con Marvel en el que Crowe pues en el MCU de Disney, hará al dios Zeus en la próxima Thor: Love & Thunder.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre la cinta de Kraven?

En este punto, no hay muchos detalles sobre la película de Kraven the Hunter respecto a la trama que seguirá, pero ya conocemos cómo funcionará en el Universo Marvel de Sony. Cuando se anunció el proyecto en mayo del 2021 (ACÁ la info), se señaló que Aaron Taylor-Johnson tiene un contrato para varias películas para interpretar al personaje, aunque no se sabe la cantidad exacta.

Del mismo modo, se detalló en su momento que Kraven podrá aparecer en otras películas fuera de su franquicia en solitario. Es decir, en una de esas lo podríamos ver encontrándose con Venom o con el propio Morbius. Lo que no está claro es si se verá las caras con el Spider-Man de Tom Holland y si este último de alguna manera se unirá al universo exclusivo de Sony (aunque ya con los eventos del SpiderVerse en No Way Home, todo parece posible).

Hace unos días, se dio a conocer que Sony Pictures estaba en pláticas avanzadas con Dakota Johnson para que ella interprete a una versión de Madame Web, otra icónica figura del mundo de Spidey. La actriz confirmó su interés con una publicación en Instagram y de concretarse esto, dicho personaje -conocido por sus poderes psíquicos e interdimensionales- podría ser el vehículo para conectar al Peter Parker de Holland con los villanos del universo de Sony. Pero reiteramos, estas son solo algunas posibles ideas que no se han confirmado…. aunque suenan bastante interesantes, ¿no lo creen?