¡Sasha Calle será la primera Supergirl latina en la película de ‘The Flash’!

Estamos viviendo una gran época para las películas y series de superhéroes, pues a cada rato tenemos noticias muy importantes sobre estos personajazos. Marvel está haciendo lo suyo y por supuesto que DC no se queda atrás, ya que en el futuro estrenará muchísimas cintas que nos emocionan y mucho, una de ellas es sin duda The Flash, que después de mucha intriga por fin nos están revelando que será un proyecto único.

Como recordarán, a mediados de agosto se llevó a cabo la DC Fandome, donde quedamos un poco decepcionados porque no revelaron mucha información sobre la cinta en solitario de Ezra Miller. Lo único que nos mostraron fue el traje que usará Barry Allen y revelaron que tanto Michael Keaton como Ben Affleck volverán para interpretar a Batman en dos líneas diferentes del tiempo, dejándonos con un montón de dudas y pocas respuestas.

También puedes leer: DC FANDOME: ¡ASÍ SERÁ EL TRAJE QUE EZRA MILLER USARÁ EN ‘THE FLASH’!

Supergirl estará en ‘The Flash’

Sin embargo, este 19 de febrero y para sorpresa de muchos, tuvimos un detalle que seguramente pondrá contentos a los fanáticos de DC, sobre todo de Supergirl. Resulta que a través de un clip publicado en su cuenta de Instagram, el director Andy Muschietti dio una gran noticia de The Flash, pues nos mostró parte de una videollamada que tuvo con la actriz Sasha Calle, a quien agarró completamente por sorpresa con lo que estaba a punto de decirle.

El cineasta argentino le preguntó a Sasha: “¿Puedes volar?” y por supuesto que la joven de 25 años se sacó de onda por completo. Al final y para no hacer el cuento más largo, Andy le anunció con bombo y platillo que ella será encargada de darle vida a la primera del mismísimo Superman en la próxima película de Barry Allen. A continuación les dejamos el video completo para que lo chequen:

Breaking news from Director Andy Muschietti on Instagram: Re-post: Andy Muschietti | Been doing a lot of flashbacks lately but today is about a Flash forward. #TheFlashMovie @SashaCalle pic.twitter.com/3vD3XP2rbd — DC (@DCComics) February 19, 2021

¿Quién es Sasha Calle?

Y quizá en estos momentos se estén preguntando quién es esta chica, no se preocupen que acá les contaremos un poco de la nueva Supergirl en el universo cinematográfico de DC. Sasha Calle es una actriz estadounidense, aunque pasó una parte de su vida en Colombia. Ha tenido papeles pequeños en series como The White Shoes y Final Stop, pero su gran oportunidad vino cuando interpretó a Lola Rosales en The Young and the Restless.

Hasta el momento, lo único que sabemos de The Flash es que Sasha estará en la pelicula junto a Ezra Miller, la cual aún mantiene su fecha de estreno para el 2 de noviembre de 2022. A pesar de eso, estamos seguros que en los próximos meses tendremos más noticias e información de esta cinta porque por este anuncio no nos queda la menor duda de que están planeando una historia muy grande y ambiciosa.