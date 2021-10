Checa el espeluznante tráiler del regreso de ‘Scream’ con Courteney Cox y Melissa Barrera

En los últimos años, hemos tenido el regreso triunfal de algunos de las personajes de películas del terror de toda la historia. Ejemplos hay y muchos, pero este 2021 tendremos de vuelta a una de las tramas más relevantes de este género y una franquicia icónica de la cultura pop, Scream. No exageramos cuando decimos que Ghostface es un referente del cine de miedo, aunque luego de tanto tiempo fuera de la gran pantalla, parece que volverá más violento que antes.

Fue en 1996 cuando se estrenó la cinta original, protagonizada en aquel entonces por Courteney Cox –sí, la mismísima Monica Geller–, David Arquette y Neve Campbell; y dirigida por Wes Craven. Después de esta película aparecieron tres partes más, con distintos actores, siendo la más reciente la que llegó a las salas de cine en 2011. Sin embargo, después de una década en silencio y tras la muerte de Craven, regresa con una quinta entrega que promete sacarnos dejarnos al filo del asiento.

‘Scream’ está de vuelta con su quinta parte

Desde hace ya un buen rato se rumoró que podríamos tener una nueva película de Scream y con algunos actores de las cinta originales, la cual desde hace más de 10 años y tras una serie de retrasos, se encontraba en producción. Finalmente en 2020 y luego de chismes que no llegaban a nada, Paramount Pictures confirmó que sí veríamos la siguiente parte de esta historia y lo más importante es que confirmaron algunos detalles que nos emocionaron y mucho.

Para empezar, revelaron que tanto Courteney Cox, Neve Campbell y David Arquette volverían para interpretar a sus respectivos personajes. Por si esto no fuera suficiente, también anunciaron que se unirían rostros frescos a la franquicia, como Melissa Barrera –actriz mexicana que hace poco la vimos en la adaptación cinematográfica de In The Heights– y hasta Jack Quaid, a quien muchos recordarán por dar vida a Hughie Campbell en la serie de Prime Video, The Boys.

Todos unirán fuerzas contra Ghostface

Luego de soltar toda esta información y mostrarnos el primer póster –que luce impresionante–, por fin tenemos el tráiler de Scream 5, y a juzgar por lo que vemos en el tráiler, podemos decirles que es todo lo que estábamos esperando. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues resulta que Ghostface vuelve para atacar a un nuevo grupo de jóvenes, pero en su camino se encontrarán con que curiosamente, los hechos y ataques están relacionados con las viejas víctimas.

Es por eso que recurrirán a la ayuda de Sidney Prescott, Gale Weathers-Riley y Dewey Riley para acabar de una vez por todas con Ghostface. Sin embargo, como suele suceder con este personajazo, las cosas no serán nada sencillas, pues recurrirá a su instinto asesino y a todas las armas que tenga a la mano para acabar con su plan. Sin duda, este es un regreso que nos emociona y que por supuesto, ya queremos ver como se debe en el cine.

Por ahora, la quinta parte de Scream aún no tiene una fecha oficial de estreno en México, pero se espera que llegue a los cines de nuestro país en los primeros meses de 2022. Y mientras nos aguantamos por verla, a continuación les dejamos el espeluznante tráiler que seguramente les sacará uno que otro susto: