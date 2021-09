GIFF 2021: Esta es la selección oficial de Festival Internacional de Cine de Guanajuato

La industria cinematográfica en México sigue de pie y en este 2021, estamos listos para disfrutar una vez más de varios eventos emblemáticos. Tan solo hace unos días, por acá les informábamos algunos detalles sobre el Festival Internacional de Cine de Morelia y la selección oficial del mismo… pero la cosa no acaba hoy para los cinéfilos.

Para iniciar la semana con mucha emoción, la organización del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) también acaba de anunciar la selección de metrajes que se proyectará en la edición 2021 durante los próximos días. Aquí, desde luego, les mostramos el listado.

Selección oficial largometraje internacional

8 títulos

Aya (2021)| Simon Coulibaly Gillard, Francia – Bélgica

Careless Crime (2021)| Shahram Mokri, Irán

Fucking With Nobody (2020| Hannaleena Hauru, Finlandia

Hive (2021)| Blerta Basholli, Kosovo

Madalena (2020)| Madiano Marcheti, Brasil

Las motitos (2020)| Inés María Barrionuevo y María Gabriela Vidal, Argentina

Whether the Weather is Fine (2021)| Carlo Francisco Manatad, Francia/ Filipinas/Singapur/Indonesia/Alemania/Qatar

Largometraje mexicano

10 títulos

Los hermoso vencidos| Guillermo Magariños, 2021, México/España

Fiesta Nacional| Augusto De Alba, 2021

Guiexhuba| Sabrina Muhate, 2020

Los días francos| Ulises Pérez Mancilla, 2020

Lo que queda en el camino| Jakob Krese, Danilo Do Carmo, 2021, México/Alemania

Mírame| Pavel Cantú, 2020

Malibú| Víctor Velázquez, 2020

Mapa de sueños latinoamericanos| Martín Weber, 2020

Distrito Olvido| Thom Díaz, 2020

Noche de fuego| Tatiana Huezo, 2020

Documental internacional

All Light, Everywhere| Theo Anthony, 2021, Estados Unidos

Luces del desierto| Félix Blume, 2021, México

Fire Season| Quinn Else, 2021, Estados Unidos

Happiness is a Journey| Patrick Bresnan, Ivete Lucas, 2021, Estados Unidos

Jobs for All!|Maximilien Van Aertryck, Axel Danielson, 2021, Suecia

Joe Buffalo|Amar Chebib, 2021, Canadá

Little Palestine, Journal D’un Assiégé (Little Palestine, Diary Of A Siege)| Abdallah Al-Khatib, 2021, Líbano/Francia/Qatar

Nanu Tudor (My Uncle Tudor)| Olga Lucovnicova, 2020, Bélgica/Portugal/Hungría/Moldavia

Naya – Der Wald hat Tausend Augen (Naya), Sebastian Mulder, 2021, Países Bajos

Apenas el sol|Arami Ullón, 2020, Paraguay/Suiza

Ostrov-Lost Island| Svetlana Rodina, Laurent Stoop, 2021, Suiza

Objetos Rebeldes| Carolina Arias Ortiz, 2021, Costa Rica/Colombia

Retour À Reims (Fragments) (Returning to Reims)| Jean-Gabriel Périot, 2021, Francia

Hijo de Sodoma| Theo Montoya 2020, Colombia

Tábor, Stanislav Danylyshyn| 2020, Alemania

The Big Headed Boy| Shamans & Samurais, Bibhusan Basnet, Pooja Gurung, 2020, Nepal/Francia

The Face of Anonymous| Gary Lang, 2020, Canadá

The Scars of Ali Boulala| Max Eriksson, 2021, Suecia/ Noruega

VO| Nicolas Gourault, 2020, Francia

Deine Strasse (Your Street)| Güzin Kar, 2020, Suiza

Cortometraje ficción

18 títulos

Al-Sit| Suzannah Mirghani, 2020, Sudán/Qatar

Xia Wu Guo Qu Le Yi Ban (Day is Done)| Zhang Dalei, 2021, China

Pa Vend (Displaced)| Samir Karahoda, 2021, Kosovo

Esther In Wonderland| Stephanie Bollag, 2020, Estados Unidos/Suiza

Four Nights| Deepak Rauniyar, 2021, Nepal

Kollegen (Good German Work)| Jannis Alexander Kiefer, 2020, Alemania

History of Civilization| Zhannat Alshanova, 2020, Kazajistán

Lemongrass Girl| Pom Bunsermvicha, 2021, Tailandia

Les grandes claques (Like the Ones I Used to Know)| Annie St-Pierre, 2021, Canadá

Prata| Lucas Melo, 2020, Brasil

Au plaisir les ordures! (See You Garbage!)|Romain Dumont, 2021, Canadá

Tngaireah Knong Chet (Sunrise in My Mind)| Danech San, 2020, Camboya

The Affected| Rikke Gregersen, 2020, Noruega

Les Criminels (The Criminals)| Serhat Karaaslan, 2021, Turquía/Francia/Rumania

Las Infantas|Andrea Herrera Catalá, 2021, España

The Last Day Of Patriarchy|Olmo Omerzu, 2021, República Checa/Eslovenia/Francia

Über Wasser (On Solid Ground)|Jela Hasler, 2021, Suiza

On n’est pas des animaux (We’re not animals)|Noé Debré, 2021, Francia

