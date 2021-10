Es oficial: Habrá un spin-off de ‘That ’70s Show’ (con algunos personajes de la serie original)

La industria del entretenimiento, de unos años para acá, se ha ocupado de rescatar algunas antiguas franquicias para darles nueva vida con todo tipo de remakes spin-offs y más. A la larga lista de proyectos, ahora se suma una de las series de comedia favoritas de finales de los 90 y los 2000: That ’70s Show.

Así como lo leen, el popular programa servirá como referencia para una nueva historia dentro de la ciudad ficticia de Point Place y Netflix es la compañía que se encuentra detrás del proyecto que llevará por nombre That ’90s Show… y ahí nada más para que levanten la emoción, les diremos que dos icónicos personajes de la serie original regresarán en esta oportunidad.

Netflix ya trabaja en el spin-off de ‘That ’70s Show’

Seguro que en este momento, varios y varias de ustedes ya están recordando con alegría ese icónico intro que decía “hanging out/down the street/the same old thing/we did last week….”. Esa era sin duda una de las grandes señas definitivas que marcaron a los fanáticos de That ’70s Show a lo largo de siete temporadas.

Pues bien, aunque han pasado los años, la serie se mantiene en el cariño del público y por eso es que tendrá su propio spin-off. Este viernes 8 de octubre, se dio a conocer que Netflix ya trabaja en una producción derivada del icónico programa que llevará por nombre That ’90s Show.

Los creadores de la serie original, Bonnie y Terry Turner, regresarán para comandar el proyecto junto con el showrunner Gregg Mettler, esto de acuerdo con un comunicado recogido por The Hollywood Reporter.

¿De que tratará la serie?

Junto con el anuncio, ya se a dado una descripción de cuál será el argumento que seguirá el spin-off de That ’70s Show. La serie estará ambientada durante el verano de 1995 cuando Leia Forman, hija de Eric y Donna (la pareja protagonizada en la serie original por Topher Grace y Laura Prepon), haga una visita vacacional a sus abuelos Red y Kitty (los padres de Eric interpretados por Kurtwood Smith y Debra Jo Rupp, respectivamente).

A su llegada, “Leia se unirá a la nueva camada de adolescentes de Point Place, Wisconsin bajo la atenta mirada de Kitty y la severa mirada de Red. El sexo, las drogas y el rock ‘n roll nunca mueren; solo se cambia de ropa”, dice una primera sinopsis oficial.

Todavía no se sabe cuándo se comenzará a rodar la serie ni el momento en que se estrenará en Netflix, pero lo que es un hecho es que Kurtwood Smith y Debra Jo Rupp regresarán para tomar sus papeles (además de que serán productores ejecutivos). Según las fuentes, la producción espera que otros miembros del reparto original se unan al proyecto para hacer apariciones especiales.

En ese sentido, podríamos ver a Topher Grace, Laura Prepon, Ashton Kutcher (Kelso), Mila Kunis (Jackie) y Wilmer Valderrama (Fez) serían algunos de los rostros que más nos entusiasma ver. Danny Masterson, quien tenía el papel de Steven Hyde, estaría descartado ya que actualmente enfrenta acusaciones en tribunales por demandas de abuso físico y sexual.