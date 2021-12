¡Oh, sí! Checa el primer adelanto de ‘Spider-Man: Across The Spider-Verse’

Sí, la emoción está a tope con el próximo estreno de Spider-Man: No Way Home el próximo 15 de diciembre, pero esa no es la única producción bajo el nombre del arácnido que está levantando el hype. Ahora, por fin tenemos una actualización importante sobre Spider-Man: Across The Spider-Verse.

¡Así es! La secuela de Into The Spider-Verse será sin duda una de las cintas animadas más esperadas del próximo año y por fin, después de un largo rato de espera, ya tenemos un primer vistazo. Y están en lo correcto: definitivamente luce espectacular.

Aquí el primer avance de ‘Spider-Man: Across The Spider-Verse’

Prácticamente, nadie puede negar que Spider-Man: Into The Spider-Verse fue la mejor película de animación del 2018. Y es que además de su genial aspecto visual, la historia era tan graciosa como intensa y conmovedora. Tremenda joya con la que Sony Pictures nos mostró una de las mejores entregas cinematográficas del superhéroe insignia de Marvel.

Tras ese lanzamiento de hace tres años, la gente se quedó pensando en la secuela, para dónde iría y qué veríamos teniendo en cuenta la vara alta que dejo la primera cinta. Pues bien, no hay que esperar más ya que este 4 de diciembre, se lanzó el primer vistazo de lo que será Spider-Man: Across The Spider-Verse.

Ya en las semanas previas, Phil Lord, Chris Miller, Amy Pascal y varios productores involucrados en el proyecto habían dado indicios de que muy pronto veríamos material de la película, eso sí, sin anunciar fecha. Así que ha sido una sorpresa total el avance que lanzaron este sábado.

En este adelanto, vemos de nuevo a Miles Morales mientras está en su recámara escuchando música y de la nada aparece Spider-Gwen, una de las encarnaciones de Spidey que conocimos en el largometraje de 2018. Ella le dice que lo acompañe y él, a regañadientes -ya que estaba castigado- se pone el traje y va con ella.

Lo siguiente que vemos es a Miles viajando a través de diversos portales y balanceándose por la ciudad de Nueva York pero de otro universo. Y ahí viene la primera sorpresa: repentinamente, se nos presenta a otra versión del arácnido muy parecida a la del cómic Spider-Man 2099. ¿Emocionados? Los entendemos. Acá les dejamos el avance de la película, que oficialmente ha sido anunciada para estrenarse en octubre de 2022.