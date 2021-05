El streaming vino a cambiar la forma en la que consumimos contenidos de entretenimiento en nuestro día a día. La forma en la que vemos cine, consideramos, no ha cambiado del todo (los mortales no podíamos ir al cine diario, y los cinéfilos le apostamos por comprar un boleto y luego esperar a que llegue a nuestras pantallas).

Por eso queremos hacer énfasis en que el streaming y todas las plataformas llegaron a cambiar el consumo diario no de películas, necesariamente, sino de contenidos que antes sólo veíamos en cable o televisión abierta a expensas de horarios estelares que muchas veces no se acomodaban a nuestras necesidades.

El streaming, ahora, es nuestra forma dominante de entretenimiento. Por eso hay una llamada “streaming wars” en la que compiten gigantes de la industria para sacar un servicio que ofrezca catálogos variados en el que se integren títulos “ajenos” y producciones originales. La inversión no es segura, pero es entrarle a un juego que llegó para quedarse.

Pero no sólo podemos pensar en las compañías, sino también en los usuarios. En lo que se lleva a cabo esa guerra, el usuario termina en medio de decenas de opciones que consumen su cartera, consumen su tiempo y lo confunden. ¿Y saben qué es lo peor? Es poco probable que el suscriptor termine de consumir lo que hay en una sola plataforma de streaming.

De repente, Netflix dominó el mercado y hasta ahora, nadie ha podido alcanzarlo aunque estén cerca. Pero ese dominio podría no durar mucho tiempo frente a la llegada, hace menos de dos años, de plataformas que tienen el capital para invertir en sus contenidos y además, tener producciones anteriores como Disney+.

Así que determinar quién es el gigante del streaming, hoy, es fácil: Netflix. Pero eventualmente compartirá la corona con alguien más, y ahí es cuando se pone interesante la conversación, pues se han de considerar varios factores como modelo de negocio, inversión, servicios agregados, cantidad de contenido y la calidad del mismo.

Para el espectador promedio, es imposible tener todos los servicios y determinar eso. Por eso acá nos echamos un clavado en números y propuestas de cada plataforma disponible en nuestro país (tomando en cuanta que algunos forman parte de conglomerados de medios internacionales), para comenzar a definir quién le sigue y quién podría dominar el mercado antes de que nos demos cuenta.

Nota: Star+ llegará a México en agosto de 2021. Por lo que no la mencionamos en esta lista. AQUÍ les contamos todo sobre este lanzamiento.

Netflix

Suscriptores

Netflix es, nos atrevemos a decir, la plataforma de streaming más popular en el mercado. No por nada tiene el mayor número de suscriptores a nivel global y es referencia directa al hablar del tema (cof cof Netflix and chill). Así, su desarrollo y la forma en la que ha sumado suscriptores es sumamente interesante.

Actualmente, Netflix tiene unos 208 millones de suscriptores en todo el mundo. La pandemia favoreció los números de la plataforma, pues en los primeros meses del encierro, sumó de golpe 16 millones de usuarios. ¡Una locura! Y en total, en 2020 llegaron a Netflix 36 millones de suscriptores.

Sin embargo, para los primeros tres meses de 2021, sumó sólo 4 millones. ¿No es bueno? No es una tragedia, pero muestra una desaceleración del crecimiento (el cual tenían pensado sería de 6 millones de suscriptores), y reveló que podría sumar 1 millón de suscriptores para este cuarto.

Lo bueno: catálogo de originales internacional

La ventaja más grande para Netflix es su catálogo en general. Para 2019, tenía más de 370 producciones originales en todo el mundo que se sumaban a un catálogo amplio de producciones de televisión y fílmicas de otros estudios. La plataforma ha expandido sus originales a varios países del mundo como México (el primer país en el que se produjo contenido original), Brasil, Alemania, Reino Unido, España, Corea del Sur, India, Francia, Dinamarca y más.

Incluso adquiere producciones nacionales (Estados Unidos) e internacionales que compiten en festivales en todo el mundo como parte de sus originales. Eso ha ampliado la oferta y, desde luego, mejorado la calidad de su catálogo.

Y para este 2021 no es la excepción. De acuerdo con The Wall Street Journal, Netflix invertirá unos 17 mil millones de dólares en contenido, y así, a principios de este mismo año anunció la salida de unas 80 películas originales (algunas ya se han estrenado o están próximas) con talento internacional de la talla de:

Leonardo DiCaprio, Dwayne Johnson, Gal Gadot, Ryan Reynolds (otra vez), John David Washington, Alicia Vikander, Dave Bautista, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst y más, bajo la dirección de Zack Snyder, Adam McKey, Rebecca Hall, Paolo Sorrentino, Jane Campion entre [email protected]

Costos de Netflix

Plan básico (1 pantalla / 1 dispositivo para descargas) – 139 pesos mensuales

Plan Estándar (2 pantallas / 2 dispositivo para descargas) – 196 pesos mensuales

Plan Premium (4 pantallas / 4 dispositivos para descargas) – 266 pesos mensuales

Disney+

Crecimiento acelerado

Disney+ es una de las plataformas que más ha crecido en un periodo de tiempo bastante corto. Salió al mercado en Estados Unidos a finales de 2019, y a lo largo de un año se liberó en distintos países de Asia y Europa. Doce meses después (noviembre de 2020), llegó a México y Latinoamérica.

En un año y medio, de acuerdo a reportes de marzo de 2021, Disney+ alcanzó los 100 millones de suscriptores (la mitad de Netflix, pero consideremos que esta plataforma lleva unos 10 años en el mercado). En un mes, la plataforma sumó poquito menos de 6 millones de usuarios. ¡En un mes!

Demasiado contenido

¿Cuál es la clave del éxito de Disney+? Hay varios factores a considerar. El primero es que tiene tanto contenido original, que se pudo armar un catálogo sin producciones nuevas o ajenas. Walt Disney Animation Studios tiene casi 100 años de historia y es la base de las producciones animadas con los clásicos como Blancanieves hasta sus más recientes como Raya and the Last Dragon. Sin olvidar los live action que han liberado y tienen en puerta.

Luego hemos de sumarle el catálogo de Pixar, el cual arranca con Toy Story, y se ha expandido con varios cortometrajes originales para Disney+ mientras los live action siguen siendo exitosos. Todas las películas del MCU también están dentro de su oferta junto a las producciones fílmicas, series animadas y live action de Star Wars. Y por si fuera poco, tienen National Geographic con filmes y series documentales.

Exclusividad no sólo de sus originales

El segundo factor es que tienen tanto contenido (previo a la salida de la misma app), que durante años dejaron que otras plataformas tuvieran sus títulos como parte de su oferta. Ahora, al igual que el modelo de Netflix, por decirlo de alguna manera y como ejemplo, sus producciones –nuevas o viejas– sólo se encuentran en Disney+. Así que si quieres ver la Fase 1 del MCU, por decir algo, sólo lo encuentras en Disney+.

Entonces, Disney+ tiene en su catálogo los títulos que ya nos sabemos de memoria, más un montón de producciones originales que serán exclusivas de la app (ni siquiera de los canales de Disney). Tal es el caso de The Mandalorian de Lucasfilm o WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier de Marvel Studios (por mencionar tres éxitos que ya se estrenaron).

Planes a futuro

Los planes a futuro son mucho más grandes con series (sobretodo) y películas de cada una de sus ramas. Ante la pandemia y el cierre de los cines, Disney creó un modelo para intentar recuperar la inversión de sus más grandes producciones como Mulán, Raya y Cruella.

Algunos títulos se estrenarán en cines, pero también estarán disponibles en Disney+ con un costo adicional (el tiempo es de acuerdo al título), antes de que el resto de suscriptores puedan ver el estreno.

Por ejemplo, Cruella estará en cines y a través de Premium Access desde el 28 de mayo hasta el 16 de julio. Luego estará disponible “normal”, es decir, sin el costo adicional.

Costos de Disney+

Plan Mensual – 159 pesos

Plan Anual – 1,599 pesos

Premium Access – Costo variado por título

Amazon Prime Video

El más cercano a Netflix

Los números de Amazon Prime Video son un misterio, pero se tiene una idea de cuántos suscriptores podría tener y cómo es el más cercano a Netflix en ese sentido. Prime Video estaba disponible desde antes de la llegada de Disney+, AppleTV+, y desde luego, HBO Max. Por lo que es obvio que tenga un mayor número de usuarios.

Pero vamos por partes. En abril de 2021, medios como The Hollywood Reporter revelaron que el servicio de Prime había llegado a los 200 millones de suscriptores. Su crecimiento durante el año de pandemia, en ese caso, habría sido de casi 50 millones de usuarios nuevos registrados (en enero de 2020 tenía 150 millones).

Amazon gastó 11 mil millones de dólares en la producción de contenido en video y musical en 2020, una suma considerable comparada con los 7.8 mil millones de 2019. Ojo, no todo está destinado a Amazon Prime Video, pero una parte sí considerando sus planes nacionales e internacionales en cuanto a contenido original.

Membresía con ventajas

La cosa con Amazon Prime Video se pone interesante cuando consideramos, primero, que no todos sus usuarios registrados necesariamente ven el contenido de la plataforma. Debes tener una cuenta de Amazon (a secas y donde puedes realizar las compras) para poder contratar el servicio de Prime (Amazon Prime).

Amazon Prime es una membresía con ciertas ventajas. Alguien la puede adquirir para tener envíos gratis de sus compras, o bien, para tener acceso al catálogo de series, películas, documentales ya sean originales de Amazon Studios (Amazon Originals) nacionales e internacionales, o bien, producciones de otros estudios.

La oferta de Prime Video es enorme y poco a poco han sumado talento internacional a sus producciones. ¿Lo malo? Es que no todo su contenido original está disponible, pues depende de la región. Sin embargo, hay series exitosas como The Boys, Fleabag, Invincible, The Marvelous Mrs. Maisel y películas de grandes proporciones como Borat Subsequent Moviefilm y Tom Clancy: Sin remordimientos.

Planes de expansión

Recientemente se anunció que Amazon adquirió MGM Studios, una de las casas de Hollywood más grandes dentro de la industria. La compra se efectúo por poco más de 8 mil millones de dólares, expandiendo su catálogo con las más de 4 mil películas de MGM, incluidas las franquicias de James Bond, Rocky y más. Además de sus producciones para la televisión como Vikings o The Handmaid’s Tale.

Canales dentro de su misma plataforma

Otra cosa que se debe tomar en cuanta con Amazon Prime Video, es la opción de Prime Video Channels. Los miembros con suscripción Prime, desde Amazon, pueden suscribirse a otros canales como HBO, Starzplay, Paramount+, Fox Sports, MGM, Cartoon Network, Acorn TV y más. Esto da un valor en cuanto a comodidad y espacio, pues no es necesario descargar la app para ver ese contenido.

También, con algunos títulos, está disponible la opción de compra o renta.

Costos de Prime Video

Mensual – 99 pesos

Anual – 899 pesos

HBO Max

¿Cuál es cuál y por qué HBO Max es la mera mera?

Bienvenidos al 100 años de soledad del streaming… Bueno, quizá estamos exagerando, pero cuando hablamos de HBO debemos mencionar sus canales, la plataforma de HBO Go, la de HBO Max y la de HBO Now. Si no sabías que esta última existía, entonces estás en el lugar correcto para comprender qué onda.

En mayo de 2020, Warner Media (filial de AT&T) lanzó HBO Max sólo en Estados Unidos. Cuando todos se preguntarnos por qué una plataforma más, la respuesta llegó solita: HBO reuniría todo su contenido en un mismo lugar además de sumar contenidos originales exclusivos como la tan esperada reunión de Friends.

A partir de ese momento, HBO Go y Now, dejaron de estar “disponibles”, y todos los suscriptores tanto de las plataformas como de los canales, accedieron sin costo extra a HBO Max (15 dólares mensuales, algo elevado dentro del mercado). En HBO Max ya se encuentra todo el catálogo que se ve en HBO Go, además de los contenidos de DC, CNN, TNT, TBS y Cartoon Network.

En pocas palabras, HBO Max es una actualización que reúne todo su contenido en un mismo lugar más las producciones originales que han salido o se han anunciado. Tal es el caso de la reunión de Friends, o bien, la precuela de Game of Thrones titulada House of the Dragon. Esto con todo el contenido que ya era original de HBO como GoT, Watchmen, Chernobyl, Euphoria, His Dark Materials, Westworld y más.

No disponible en todo el mundo

HBO Max aún no está disponible en México y la región de Latinoamérica, pero llegará el próximo 29 de junio.

¿Alguna otra cosa a considerar con HBO Max? Dos cosas más. Uno: todos los títulos de Warner Bros. para este 2021 se estrenarán de manera simultánea en cines y en HBO Max por un mes. Tal cual, Dune o The Suicide Squad o Space Jam: A New Legacy, estarán disponibles como parte del catálogo por un mes. La noticia no fue bien recibida por muchos directores, pero es un plan que se lleva a cabo desde diciembre de 2020,

Dos: AT&T anunció recientemente que fusionará WarnerMedia con Discovery Inc. para potenciar los catálogos tanto de HBO Max como discovery+. Discovery tiene contenidos de TLC, Animal Planet, OWN (Oprah Winfrey Network), Food Network y HGTV, entre otros. Y ahora, se unirán con los de WarnerMedia que contempla HBO, CNN, TNT. tbs, Cartoon Network, adult swim, Warner Bros. y más.

Champions

En México y en Brasil, la UEFA Champions League estará disponible de manera exclusiva en HBO Max, diciéndole adiós a ESPN y FOX Sports, que eran los canales por los que se transmitían los partidos de este torneo. Esta movida es una de las más importantes y fuertes en relación al lanzamiento de HBO Max en América Latina.

Suscriptores

Y ahora, el momento de la verdad. ¿Cuántos suscriptores tiene HBO? Si hablamos de HBO Max, las cosas van lentas, pero seguras. Para finales de 2020, HBO Max registró 41.5 millones de suscriptores (en EUA) combinados con los formatos tradicionales de HBO, y le están apostando tanto a la plataforma, que calculan que para 2025, alcance los 150 millones en todo el mundo (datos de Deadline).

El plan es que a lo largo de 2021, HBO Max esté disponible en 60 países con 39 en América Latina y el Caribe más 21 países en Europa.

¿Y qué onda con HBO Go? Esta plataforma tiene el objetivo de presentar el catálogo de HBO fuera se Estados Unidos (allá era HBO Now), aunque también podrían usar la app de Go para ver los contenidos en dispositivos móviles.

Costos HBO Go

Mensual – 195 pesos

Tres meses – 469 pesos

Anual – 1,649 pesos

Costos HBO Max

Mensual Estándar – 149 pesos mexicanos

Mensual Móvil – 99 pesos mexicanos

Tres meses Estándar – 133 pesos mexicanos

Tres meses Móvil – 89.67 pesos mexicanos

Anual Estándar – 104.08 pesos mexicanos

Anual Móvil – 69.08 pesos mexicanos

AppleTV+

¿Usuarios que no pagan el servicio?

Apple no ha revelado cuántos suscriptores tiene AppleTV+, pero se estima que podría tener unos 40 millones usuarios. Sin embargo, el dato más certero que tenemos llegó a nosotros conun reporte publicado a principios de 2021, el cual reveló que AppleTV+ atravesaba un problema, pues 62 por ciento de sus usuarios registrados, no pagan la suscripción.

¿La razón? Disponían del catálogo de Apple a partir de la oferta que la empresa hizo: en la compra de algún producto, tienes un año gratis de AppleTV+. Tienes 90 días para canjear esa promo. Conclusión: Apple se pasó de buena onda…

La plataforma de streaming la tiene un poco más complicada en el mercado por otras dos razones. La primera es que durante su primer año, Apple no ofrecía una app nativa para dispositivos Android a pesar de que se podía disfrutar del contenido en Chrome o Firefox (la comodidad de una app es esencial). Y hace apenas unos meses, se agregó una app de AppleTV+ para el Chromecast de Google.

¡Puro contenido original!

Y la segunda razón es el contenido (ojo, no por mala calidad, sino cantidad). AppleTV+ tiene casi 60 producciones originales. Entre las que destacan series como The Morning Show, Ted Lasso, Servant o Dickinson, y películas como Cherry de los hermanos Russo, el documental El año que cambió a la Tierra con David Attenborough, o la nominada al Oscar Greyhound con Tom Hanks o Sofia Coppola junto a Bill Murray con On the Rocks.

Pero de ahí en fuera, su catálogo es relativamente corto frente a sus competidores. Lo que representa, hasta cierto punto, una desventaja, pues otras plataformas tienen más contenidos originales además de producciones de estudios ajenos (adquieren los derechos por un periodo de tiempo limitado).

AppleTV+ es único

El crecimiento de suscriptores para AppleTV+, se apuntó desde 2019, dependería de cuánto invertirían en promocionar sus contenidos… y la realidad es que no se compara en lo que utilizan para promover sus productos como el iPhone. Por ejemplo, previo al lanzamiento de la plataforma, Apple gastó en un mes 14.9 millones de dólares en comerciales mientras soltó 28.6 millones en comerciales para el iPhone (vía The New York Times).

AppleTV+ es una plataforma única en el mercado, pues contempla sólo contenidos originales, lo cual es grandioso (y la mayoría valen mucho la pena). Pero no hay más variedad más allá de sus propios títulos. Lo que sí es que la app sigue siendo un puente para la renta y compra de algunos

Costos de AppleTV+

Mensual – 69 pesos

Starzplay

En México y el resto del mundo es conocida como Strazplay, pero tiene su base en Starz Entertainment con todos los contenidos de sus canales, además de producciones originales para su plataforma de streaming. De acuerdo con un reporte de finales de 2020, Straz(play) tiene 13 millones de suscriptores en todo el mundo.

En nuestro país es una plataforma relativamente nueva y pequeña, pero con el tiempo su contenido ha ido creciendo con producciones para la televisión, sobre todo, que son exclusivas y de alta calidad. Tal es el caso de Gangs of London, Normal People, Pennyworth, The Attaché, The Name of the Rose,The Nigh Manager, Penny Dreadful, High Fidelity, Mr. Mercedes, Black Sails, Castle Rock, entre otras.

Starzplay es casa de algunas de las series más destacadas de hulu, por ejemplo, servicio que no está disponible en nuestra región. También tiene algunas películas que hacen de su catálogo más atractivo, y constantemente tiene estrenos diversos.

Costo de Starzplay

Mensual – 89 pesos

Paramount+

¿Qué es Paramount+?

Paramount+ forma parte de ViacomCBS y ya estaba disponible en México desde hace meses. Sin embargo, a nivel internacional se anunció una especie de renovación de la plataforma para integrar un mayor número de contenidos de diversos canales, además de una tanda enorme de producciones originales.

Así, Paramount+ integró contenidos de Paramount (desde luego), Showtime, Comedy Central, MTV y Nickelodeon. Esta plataforma funciona de manera muy similar a Starzplay, y en nuestro país es la casa de algunas series que, de otra manera, no estarían disponibles como The Handmaid’s Tale o Killing Eve.

Con esta renovación, Paramount+ anunció varias producciones originales como el remake de Rugrats, un spin-off de Bob Esponja, remakes de The Man Who Fell to Earth, una serie original sobre Dave Grohl, y la llegada de un mayor número de sesiones de MTV Unplugged, además de la integración de producciones grandes como Rocketman, la franquicia de James Bond y The Hunger Games.

¿Y de cuántos suscriptores hablamos?

ViacomCBS tiene otras plataformas de streaming como CBS All Access, Showtime, Pluto TV, y antes del lanzamiento de Paramount+, ya tenía 30 millones de usuarios registrados. Aún no se han revelado cuántos suscriptores tiene esta plataforma, pero al menos le quieren apuntar a que en tres años, supere más de 60 millones de suscriptores.

¿Podría lograrlo? No lo sabemos, pero la realidad es que de acuerdo con The Washington Post, Paramount+ pretende liberar 36 producciones originales y poner en su catálogo unas 2 mil 500 películas (un número que supera al de HBO Max, por ejemplo).

Así que si la guerra del streaming se basa en el contenido, Paramount+ podría alzar la mano en unos años.

Costo de Paramount+

Mensual – 79 pesos

Claro Video

Hace cuatro años, aproximadamente, Claro Video estaba por debajo de Netflix como el servicio de streaming con mayor demanda en nuestro país. Y no fue de sorprenderse, pues tiene un catálogo enorme de películas y series nacionales (México) e internacionales. Una de las ventajas de Claro Video, sin duda, es la forma (clara y organizada) en la que están acomodados los contenidos, los cuales suman más de dos mil.

Al igual de Amazon Prime Video, tienen la opción de suscribirse a otros canales desde Claro Video como ARTESplayer, Paramount+, FOX Sports y HBO. Pero también le ha entrado a la producción de sus originales en México como La negociadora, Rubirosa: La serie, La hermandad, Bronco: La serie, y uno de sus productos más existosos: Shark Tank México.

Lo malo de Claro Video es que se trata de un servicio de video on demand proporcionado por un tercero. En este caso, por Telmex, pues es el único medio para cobrar por este servicio (sólo se factura y se cobra a través del recibo de Telmex, Telnor o Telcel o tarjeta de crédito. En resumen, no puedo acceder al contenido sino lo contrato siendo cliente de Telmex. Esto, desde luego, limita el alcance.

Costo de Claro Video

Mensual – 115 pesos (línea básica, clientes comerciales y algunos paquetes)

MUBI

MUBI se sale de lo que usualmente hace una plataforma de streaming (sin importa cuál sea su modelo de negocios). Pero quisimos integrar MUBI a esta lista porque con el tiempo ha ganado mayor relevancia, y eso gracias al contenido que presenta y la forma en la que lo hace.

MUBI no produce contenidos originales, pero su catálogo está lleno de cine de arte o cine de autor. ¿Lo mejor? No te hace recomendaciones por algoritmo, sino que considera lo que has visto y buscas para hacer una curaduría que, como dice Martin Scorsese, considere al espectador como un cinéfilo y no un consumidor. Ese es el valor de MUBI.

Y a eso se suma a la variedad en su catálogo. MUBI es una plataforma internacional, pero no tiene el mismo contenido, eso depende del país y la región. En México la propuesta es interesante, pues trae “ciclos” de cine de directores grandes como Wong Kar-wai, pero también ofrece películas de David Fincher, David Cronenberg, Wim Wrnders, Terry Gilliam, Thomas Vinterberg, Pedro Almodóvar y más.

Costo de MUBI

Mensual – 129 pesos

Anual – 948 pesos

Otras plataformas de streaming disponibles en México

Pluto TV

Tubi

FilminLatino

Acorn TV

Crunchyroll

Blim

YouTube Premium

Casa CANÍBAL

Cinépolis Klic

ARTESplayer

Plataformas de streaming no disponibles en México

Peacock

Peacock es la plataforma de NBCUniversal y tiene 33 millones de suscriptores en Estados Unidos. Tiene contenidos que se pueden ver de manera gratuita, y por un costo adicional, se accede al catálogo completo con producciones de bravo, CNBC, E! Entertainment, NBC, Telemundo, Universo, USA, SyFy y más.

hulu

hulu pertenece a una parte del conglomerado de The Walt Disney Company junto a Comcast, y hasta el momento registra 40 millones de usuarios en Estados Unidos. Una de sus ventajas es que transmite series de canales de manera inmediata al momento que se haya televisado.

Entre sus originales más populares está The Great, The Handmaid’s Tale, The Act, el regreso de los Animaniacs o los documentales I am Greta y WeWork. Algunos de sus contenidos se pueden ver en otros servicios de suscripción en México como Starzplay o Paramount+.

discovery+

discovery+ forma parte de Discovery Inc. Como les platicamos antes, esta plataforma de streaming se puso en el mapa al anunciarse que se fusionaría en contenidos con WarnerMedia, responsable de HBO Max. discovery+ salió en enero de 2021 sólo en Estados Unidos, y según Deadline, tiene 15 millones de usuarios registrados para suscripción. En sus contenidos hay material de Discovery Channel, TLC, ID, Food Network, HGTV, OWN y más.