El ‘lodo intangible’: ¿Por qué las series y películas de ahora se ven más oscuras?

Si son clavados de los aspectos técnicos del cine y la televisión, probablemente se habrán dado cuenta de la evolución en el color de las imágenes que vemos en pantalla. Las series y películas de hoy en día se ven más oscuras, opacas o mantienen una paleta de colores tenues. En términos generales, podríamos decir que se ven ‘apagadas’ y sin colores vibrantes como en otros tiempos.

Claro que la respuesta más sencilla es que las tendencias en la industria cambian/evolucionan en cuanto a la realización de contenidos (como pasó cuando se hizo el cambio del blanco y negro al color). Sin embargo, por ahí hay quienes definen este fenómeno de otra manera para explicarlo más a detalle… o bueno, al menos darle un título.

Sí, suena raro y habrá quienes cuestionarán si hace falta ponerle nombre a esta tendencia de hacer series y películas con imágenes más tenues… pero en realidad, es algo más interesante de lo que parece. De hecho, la tuitera y entusiasta del cine, Katie Stebbins puso sobre la mesa un término bastante peculiar para explicar el fenómeno de por qué los contenidos del entretenimiento ahora se ven más ‘opacos’.

Desde 2020, Stebbins se refirió a esto como The Intangible Sludge (o ‘el lodo intangible’). Ella definió su término en un tuit, de manera coloquial y sin rodeos, como esa tendencia de hacer que “las cosas se vean como el cul*”. Y bueno, parece una definición bastante agresiva porque a final de cuentas, hay quienes seguro ven en ello algo agradable a la pupila. Pero la teoría de Katie tiene un punto: se está abusando de este aspecto técnico.

A raíz del tuit que lanzó en septiembre de 2020 donde dio a conocer el concepto del lodo intangible, Katie Stebbins ha dado un montón de ejemplos para abrir la conversación. Una de las muestras más recientes que trae a colación, es el radical cambio que se percibe en la saga de Dexter. Su comparativa es sencilla pero llamativa: ella posteó dos imágenes, una de cuando se estrenó la serie en 2006 y otra de la nueva entrega de 2021 llamada New Blood.

Efectivamente, se nota un cambio sumamente marcado en la calidez y la opacidad de una y otra. La imagen de la primera temporada de la serie resalta por la viveza de sus colores y la claridad que ofrece la escena. Por el contrario, en la de New Blood, la secuencia se nota con los colores apagados.

