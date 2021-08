‘The Suicide Squad’: James Gunn reivindica al equipo con una cinta brutal y divertida

Este parece ser el mejor año de DC en cuanto a su universo en la gran pantalla, porque más allá de todo lo que ha pasado dentro de la industria cinematográfica en 2020 y parte de 2021, han logrado estrenar películas espectaculares. La primera de ellas es el Snyder Cut de Justice League –que por fin vio la luz–; sin embargo, la cinta de la casa de cómics y Warner Bros. Pictures que llevamos esperando un buen rato, sin duda es The Suicide Squad.

Desde que se anunció que James Gunn sería el encargado de dirigir el nuevo proyecto de este grupo de [email protected]/antihéroes, nos emocionó y mucho, sobre todo porque este cineasta tiene el don de tomar personajes que durante años fueron irrelevantes y convertirlos en algo sumamente querido e icónico cof cof, Guardianes de la Galaxia . Pero en esta ocasión tenía cierta presión extra, pues ya tenía un precedente de este equipo en el cine.

James Gunn regresa con ‘The Suicide Squad’

Como recordarán en 2016 se estrenó la primera cinta de Suicide Squad, dirigida por David Ayer. A pesar de que en papel pintaba muy bien, la realidad es que no cumplió con las expectativas, tanto de los fans como de la crítica. Es por eso que Gunn tenía una tarea sumamente complicada: reivindicar a este equipo en la pantalla grande por lo que son –un grupo de criminales sin escrúpulos pero con cierto corazón– y en el camino, darle un toque de humor y mucha acción.

Sin embargo, y a pesar de que los avances se veían espectaculares, existían ciertas dudas alrededor de esta producción. Pero la gran pregunta aquí es ¿logró superar la visión que ya teníamos sobre este equipo y ponerlos en el lugar que se merecen? Bueno, pues después de ver completa la cinta podemos decirles que James Gunn se lució como los grandes y en muchos sentidos. Acá va nuestra reseña de The Suicide Squad e intentaremos no revelar ningún spoiler.

Una historia que tiene varios aspectos interesantes

La historia de esta película en papel podría sonar muy simple, pero no se confíen, que no es tan sencilla como parece. La trama se centra una vez más en Amanda Waller conformando un equipo de criminales que se embarcarán en una misión dentro de un país latinoamericano llamado Corto Maltese. Pero es en este lugar donde se encuentra una base secreta donde guardan una criatura que podría poner en peligro a la humanidad.

Es ahí donde conocemos a todos los nuevos personajes, quienes deben detener a lo que sea que esconden ahí. Mientras se va desarrollando todo esto, nos encontramos con otras situaciones que alimentan a la película, como una guerrilla dentro del país en contra de una dictadura y en la cual también se ven involucrados nuestros antihéroes y antagonistas de la cinta. Para no hacerles el cuento más largo, todo se complica y el grupo tendrá que salir de este enorme conflicto.

A pesar de que como ya mencionábamos antes, no parece algo del otro mundo, bajita la mano hay toda clase de momentos en la película. Sin embargo, hay un punto muy interesante que tiene que ver con la manera en que el gobierno trata a estos personajes y las conspiraciones e intenciones que hay detrás del hecho de mandar a un equipo tan peculiar y lleno de villanos a enfrentarse a una amenaza más grandes para “salvar el mundo”.

Los nuevos personajes se llevan por completo la película

Debemos decirles que desde el primer momento los nuevos personajes son sumamente diferentes, interesantes y espectaculares (ACÁ pueden checar quién es quién The Suicide Squad). De entrada tenemos qué contarles que cada uno de los rostros que se unen al grupo tienen su momento de brillar y aparecen en momentos muy específicos de la película, pero sin duda quienes se la llevan son Bloodsport, King Shark, Ratcatcher 2, Peacemaker y Polka-Dot Man.

El equipo que arman todos estos personajazos junto a Harley Quinn, Rick Flag y compañía –a quienes nos da mucho gusto volver a ver– es simplemente épico y nos morimos de ganas por ver más sobre ellos en el futuro (Ojo, porque se viene una serie de Peacemaker en HBO Max). Todos tienen motivaciones, habilidades y personalidades muy distintas; sin embargo, a la hora de actuar juntos hacen una amalgama increíble. Además, se ve que entre todos estos actores hay una química tremenda.

Eso sí, esto solo como mera opinión personal pero nos hubiera encantado ver más a otros personajes en la pantalla. Pero en términos generales, Gunn toma a esta bola de criminales inadaptados y les da matices que jamás nos imaginamos sobre ellos, tanto los nuevos como los viejos; es más, hasta aquellos personajes que en los cómics son ridículos, acá se ven sumamente poderosos y badass. Sin duda, necesitaban que alguien los pusiera en su lugar.

La violencia, acción y comedia están perfectamente balanceadas

El tono fue otro aspecto que llegó a preocupar a [email protected] fans The Suicide Squad, sobre todo porque James Gunn venía de hacer películas en el MCU con un toque más cómico y esta cinta en México es clasificación C. Pero ahora entendemos porque la colocaron en esta categoría porque la película es brutalmente cruda, tiene muchísima acción, pero lo que llama la atención es que tiene el toque de violencia exacto, todo muy bien balanceado.

De una vez les avisamos que hay un montón de sangre y escenas explícitas, al menos en un 80% de la cinta, donde podemos ver tal cual los estragos que dejan los balazos, navajazos, bazucas, golpes y demás en los enemigos y hasta en los propios personajes. Sin embargo, hay que aclarar que jamás llega a ser un espectáculo gore o como algo grotesco, al contrario, todo esto está muy bien justificado –porque al final todos estamos hablando de villanos– y éste recurso se usa puntualmente.

Ya para terminar, la comedia en The Suicide Squad está en su punto, siendo el humor negro el hilo conductor que rige la película, aunque hubo chistes que se aparecieron en el tráiler y que quizá pudieron guardarlos para el estreno. Pero haciendo un balance, hay muchas situaciones incómodas, locas e irónicas, pero también tenemos momentos emotivos que dan como resultado una historia completa, prácticamente tiene algo para todos los gustos, aunque no es para toda la familia.

La música y el ritmo son de lo mejor de esta cinta

Si algo nos ha dejado muy claro James Gunn es que además de retomar a personajes “olvidados” y convertirlos en algo icónico, la música no puede faltar en sus producciones. Y para The Suicide Squad eligió un soundtrack espectacular que cuenta con rolas originales y otras conocidas, desde “Folsom Prison Blues” de Johnny Cash hasta “Hey!” de los Pixies, son solo un ejemplo que las canciones increíbles que suenan en la cinta.

Por otra parte, también tenemos que hacer mención honorífica al ritmo que maneja esta película. Sin caer en spoilers, el inicio es sumamente frenético y un tanto oscuro, y aunque todo va bajando de intensidad en el segundo acto –donde nos cuentan el breve origen de los rostros nuevos–, las emociones fuertes vuelven en cuestión de minutos y el final es sumamente satisfactorio y frenético. Es como una verdadera montaña rusa de emociones que jamás aburre.

Y ojo, solo como tip, quédense hasta que aparezca el último nombre en letras pequeñas porque hay escenas poscréditos que podrían darnos el futuro del Suicide Squad en el universo de DC… o algo así.

James Gunn logra reivindicar al Suicide Squad

Al final, DC y Warner Bros. Pictures demostraron por qué eligieron a James Gunn para este proyecto. No fue simplemente porque estaba disponible y las cosas en el MCU se le complicaron, lo escogieron porque es un fan from hell de The Suicide Squad y era la persona indicada no solo para contar una nueva historia de estos personajes, sino para reivindicarlos y mostrarlos de una manera cruda, divertida, violenta y hasta humana.

Sería muy aventurado decir que probablemente sea la mejor película de DC hasta el momento, porque hay algunas cintas que podrían entrar en la discusión. Pero sin duda, es una de las mejores producciones que hemos visto dentro de su universo y por ahora, la definitiva en cuanto a un equipo. No sabemos qué pasará con Harley Quinn y compañía en el futuro, pero si seguirán trabajando con Gunn, no hay de qué preocuparnos porque están en buenas manos.