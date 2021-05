Those Who Wish Me Dead se acaba de estrenar en salas de cine y estará disponible en HBO Max (servicio de streaming que llegará a México y Latinoamérica en junio).

En los últimos 10 año, Angelina Jolie se ha comprometido más con sus proyectos como directora, guionista y productora que con su carrera como actriz. Esto no quiere decir que la haya abandonado, sino que se ha involucrado en producciones que corren bajo su dirección con guiones propios o colaboraciones de la talla de los hermanos Coen.

Su debut se dio en 2011 con In the Land of Blood and Honey sobre la guerra de Bosnia, dando paso a otras dentro del género de drama. En cuanto a la actuación, Jolie prestó su voz para la segunda y tercera entrega de Kung Fu Panda además de interpretar a Maléfica para Disney en el live action de La bella durmiente.

De ahí en fuera, además de protagonizar junto a Brad Pitt su propia película By the Sea, no ocurrió mucho. Las esperanzas de volver a verla frente a la cámara, acostumbrados a varias producciones de acción en los primeros 10 años del nuevo milenio, regresaron cuando se anunció que Angelina Jolie formaría parte del elenco de Eternals, producción de la cuarta fase del MCU compartiendo elenco con Salma Hayek y muchos más bajo la dirección de Chloé Zhao (la más reciente ganadora del Oscar a Mejor Dirección).

Y a mediados de 2020, Jolie anunció que protagonizaría la próxima película de Taylor Sheridan bajo el título Those Who Wish Me Dead, un thriller de acción que no nos muestra a aquella Angelina de Tomb Raider, Wanted o Salt, sino a un personaje que no deja de ser héroe pero en situaciones más realistas y sensibles.

Those Who Wish Me Dead

Those Who Wish Me Dead está basada en el bestseller de 2014 de Michael Koryta en el que conocemos a Hannah, una bombera que lidera a un grupo de smokejumpers, aquellos que saltan de una avioneta directamente al corazón de los incendios forestales para poder realizar acciones de rescate.

Hannah, interpretada por Jolie, debe lidiar con un trauma del pasado: durante una misión, no pudo rescatar a tres menores que se encontraban en medio de un fuerte incendio. La culpa y el dolor, no le permiten relacionarse de manera profunda con los demás, y constantemente busca hacerse daño físico y emocional (por ejemplo, se aisla en la torre de control en medio del enorme paisaje en Montana).

Su vida da un giro de 180 grados cuando a mitad del bosque se encuentra a un niño de 12 años con manchas de sangre en su ropa. Connor, le revela, vio morir a su padre en manos de dos asesinos (personajes fascinantes interpretados por Nicholas Hoult y Aiden Gillen, ya hablaremos de ellos), y ahora su vida depende de Hannah.

A lo largo de la película vemos el viaje que Hannah y Connor emprenden para sobrevivir en un enorme ambiente que no es hostil por su inmensidad, sino porque los humanos representan un peligro para sí mismos. Y así, en medio, de nueva cuenta, de un incendio, Hannah debe redimirse por sus “errores del pasado”.

Hay dos puntos interesantes en el personaje de Hannah. El primero es que se trata de una figura que no necesita hacer cosas espectaculares –sino es que imposibles– para convertirse en una heroína. Su conocimiento, experiencia y voluntad, son suficientes para sobrevivir y ayudar a alguien más a sobrevivir frente a distintos peligros.

Y el segundo, el que nos parece más fascinante, es la imagen de Hannah frente a sí misma. En un punto del filme, la protagonista se describe como “cobarde” por no haber salvado a esos niños en el incendio pasado… pero la realidad es que de haberlo hecho, estaría muerta. Parte de ese conocimiento que mencionamos antes, parte de reconocer cuándo algo es posible y cuándo no: mero instinto de supervivencia.

¿Qué pensarían, entonces, si su trabajo radica o no en ser cobardes a costa de nuestra propia vida? Es una pregunta sumamente válida e interesante, sobre todo, en las condiciones actuales con [email protected] mé[email protected], [email protected] y todo el personal de la primera línea de batalla contra el covid, sin olvidar al resto.

Aiden Gillen y Nicholas Hoult

Taylor Sheridan coescribió el guion de Those Who Wish Me Dead además de tomar la dirección. Por eso no nos sorprende que la película tenga la dosis perfecta de drama y acción para hacerlo un thriller entretenido. Sheridan, para que se den una idea, escribió Sicario, cuya primera entrega corrió a cargo de Denis Villeneuve.

Por lo tanto, aquí hay personajes inspiradores, rotos, emocionales y aterradores. En cuanto a los inspiradores, hemos de recalcar la presencia de Medina Senhore como Allison, una mujer embarazada que acostumbrada a vivir entre las montañas de Montana, sabe sobrevivir y lo hace. Su recorrido como un personaje secundario es emocionante e intenso, y obedece a un instinto que no es muy distinto al de Hannah.

En cuanto a los personajes aterradores, están dos asesinos a sueldo interpretados, como mencionamos, por Hoult y Gillen. Patrick y Jack forman parte de una corporación que busca terminar con nombres muy específicos, y uno de ellos es el padre de Connor. Son despiadados y lo que alcanzamos a ver en Those Who Wish Me Dead, es que traen una historia mucho más profunda e interesante.

Por eso, acá nos preguntamos qué tan interesante sería verlos en una película en solitario, quizá una precuela con el surgimiento de Jack (Gillen), el reclutamiento de Patrick –quien parece tener conocimiento militar, algo irónico pensando en el trabajo de la protagonista: servir y arriesgar– y cómo se conformaron, además de descubrir para quién trabajan (la presencia mínima de Tyler Perry en el filme).

Entrevista con Angelina Jolie y el elenco

Tuvimos la oportunidad de platicar con Angelina Jolie y Medina Senghore sobre la representación de los héroes en el cine, cómo las películas se deberían apegar a la realidad de aquellos y aquellas que se enfrentan a situaciones de peligro e incluso, Angelina nos habló de Maléfica y cuándo le gustaría usar sus poderes en la vida real.

Aquí les dejamos nuestra charla por Those Who Wish Me Dead: