Esto es lo que sabemos sobre la adaptación cinematográfica de ‘Wicked’

Nos queda muy claro que a la industria cinematográfica le encanta llevar los musicales de Broadway a la gran pantalla. Hay toda clase de ejemplos, desde éxitos como Les Miserables, hasta producciones que de plano queremos hacer como que nunca pasaron sí, te hablamos a ti, Cats . Sin embargo, parece que esta tendencia seguirá presente en las salas de cine porque próximamente tendremos chance de ver Wicked en una película.

En 2003, Stephen Schwartz y Winnie Holzman adaptaron la novela Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West del autor Gregory Maguire. Esta historia que explica los orígenes de las brujas del país de Oz, Elpha y Glinda; además, ofrece una versión alternativa de su participación en los hechos desencadenados por la llegada de Dorothy a Arkansas, tocando temas como la discriminación y el racismo, el empoderamiento femenino o la corrupción.

‘Wicked’ llegó para revolucionar los musicales

Desde que la estrenaron en San Francisco hace casi 18 años, Wicked se convirtió en un verdadero fenómeno. Recibió diversas nominaciones y premios Tony, por si esto no fuera suficiente, llegaron a millones de personas de todo el mundo, pues hubo distintas producciones que pasaron por Broadway, West End en el Reino Unido y por supuesto México. Además, catapultó a la fama a actrices como Idina Menzel y Kristin Chenoweth.

Considerando todo lo que consiguió esta puesta en escena, era inevitable que alguien en Hollywood tuviera la grandiosa idea de llevar la historia de las brujas de Oz a la pantalla grande. Con el paso de los años hubo demasiados rumores sobre la adaptación cinematográfica de la obra, pero no había nada confirmado hasta este 2021, que oficialmente todos los fanáticos de este musical pueden emocionarse con verlo a través de una cinta.

La versión cinematográfica es una realidad

Resulta que a inicios de febrero, Deadline reveló en exclusiva que Universal Pictures estaba a cargo de una versión para el cine de Wicked. Según la misma fuente, el director Jon M. Chu –quien adaptó In the Heights de Lin Manuel-Miranda para Warner Bros– estará al frente de este proyecto producido por Mark Platt, además Winnie Holzman y Stephen Schwartz volverán para trabajar junto a él escribiendo el guión de la película. Así que nada puede salir mal.

Sobre esta noticia, Chu escribió en su cuenta de Instagram: “La mayor parte de mi vida me sentí fuera de lugar, raro y diferente. Me escondía detrás de mi cámara porque a la gente le gustaba que la filmaran y yo podía desaparecer. Pero Cuando vi Wicked todo cambió; así que pensar que me invitaron a llevar esta historia intemporal a las pantallas más grandes de todo el mundo es como si me hubiera invitado a Oz el propio Mago”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jon M Chu (@jonmchu)

Por ahora, esto es lo único que sabemos sobre la versión cinematográfica de Wicked. Pero estamos seguros que en las próximas semanas tendremos más información importante al respecto, sobre todo quiénes serán las actrices que interpretarán a Glinda y Elpha. ¿Será que volverá Idina Menzel o apostarán por nuevos talentos? Solo el tiempo lo dirá, pero sin duda nos emociona saber que viene esta película, ¿qué les parece este proyecto?