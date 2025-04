En fotos y videos: 10 momentos que nos dejó el Tecate Pal Norte 2025

Lo que necesitas saber: Se terminó otra edición de Tecate Pal Norte y por acá, les dejamos fotos y videos de lo mejor que nos dejó en 2025.

Venimos regresando de Monterrey luego del Tecate Pal Norte 2025. Y aunque es un festival enorme, nos dimos a la tarea de traerles un resumen de 10 momentos del festival con fotos y videos.

Los 10 momentos de Tecate Pal Norte 2025, en fotos y videos

Fall Out Boy y su propio ‘The Eras Tour’

Como que Taylor Swift puso de moda lo de hacer giras donde los artistas repasen conceptualmente cada álbum de su carrera, ¿no? Lo han hecho varios y es un tendencia que no solo se ve en el pop, si no en el rock.

Green Day lo hecho con Dookie y American Idiot… y si hablamos de bandas pop-punk, Fall Out Boy no se quedó atrás. La banda tocó canciones de estos discos Take This to Your Grave, From Under the Cork Tree, Infinity On High, Folie A Deux, Save Rock and Roll, American Beauty / American Psycho, So Much (for) Stardust y Finale.

Estuvo curioso porque, al inicio, la banda no pudo empezar del todo bien ya que su audio estaba teniendo problemas técnicos y luego medio le arreglaron el sonido, que no fue el mejor la neta, pero se disfrutó bastante la nostalgia y la producción que montaron en el escenario principal del festival.

Fal Out Boy en Tecate Pa’l Norte 2025/Foto: Raúl Fernández

Green Day de nuevo le cumple el sueño a una fan

Y ya que hablamos de Green Day, debemos decir que su show fue increíble como cuando los vimos en el Corona Capital. Y ahora, en el Tecate Pal Norte 2025, volvieron a repetir la dosis cumpliendo el sueño a una fan para que subiera a cantar con ellos.

Fieles a la costumbre, la banda tocó “Know Your Enemy” y bueno, dejaron a una fan con un gran momento para recordar por siempre.

¿Fue este el mejor día de mi vida? Si, lo fue.

Green Day me subió al escenario, abracé a Billie Joe, cantamos y tonteamos. Se puso mi sombrero, coreo mi nombre 😩💖

Gracias @GreenDay, gracias @TecatePalNorte pic.twitter.com/y2OpleTmIf — εpsilon (@GisselleAlonso) April 5, 2025

El debut del k-pop en el Tecate Pal Norte 2025 con Seventeen

Ya a estas alturas, se sabe que el k-pop está dominando una buena parte de industria musical pop. Así que era raro que el Tecate Pal Norte no tuviera a un acto de este estilo… Y bueno, la apuesta fue bien recibida.

Seventeen fueron los encargados de debutar el k-pop en el festival, en el escenario principal, con un show que demostró por qué ha crecido tanto esa industria.

Son bailarines espectaculares, cantantes de alto perfil y más. Pero además, sus bailarines y músicos de soporte (porque sí, tienen música en vivo) también son asombrosos. Checa aquí la reseña.

Así lucía la banda durante su presentación en el festival. Foto: PLEDIS Entertainment.

Momento random: Garbage y su mención a Claudia Sheinbaum

El hecho de que Claudia Sheinbaum se convirtiera en la primera Presidenta de México, ha divido la opinión pública. Y así como hay una oposición, hay varios que lo ven con buenos ojos… Una de ellas es Shirley Manson de Garbage.

Durante el Tecate Pal Norte 2025, la vocalista dijo de manera positiva que es bueno tener una mujer siendo presidenta e instó a que hubiera más mujeres encabezando gobiernos. Aquí la declaración.

“Amamos mucho a su país… amamos a su nueva presidenta, Claudia Sheinbaum…. (hay) la esperanza de que pueda ayudar a resolver los problemas que existen en este mundo. Sin duda, está contribuyendo a ello, al menos desde nuestra perspectiva. Así que hay mucho amor para ella. Me gustaría ver más mujeres en el gobierno. Sería de gran ayuda”.

Shirley Manson habló de un montón de cosas durante su show en Tecate Pal Norte/Foto: Raúl Fernández

Massive Attack con su discurso social y político

A pesar de ser headliners, Massive Attack no tuvo un público masivo durante el Tecate Pal Norte 2025. Es decir, claro que había gente y de a poco se iba llenando el escenario donde tocaron, pero al final se podía caminar y hasta sentarse cerca del escenario sin complicaciones.

Y aún así, dieron uno de los shows más memorables en la historia del festival con el impactante discurso audiovisual que manejan donde hablan abiertamente del conflicto en Gaza, del problema de desinformación en el mundo, de los horrores de la guerra, y reafirman su postura anti-Trump, anti-Putin y contra Israel por la situación con Palestina.

Aquí pueden leer la reseña completa de la presentación.

Foto: Raúl Fernández.

Jumbo y una dedicatoria especial

Jumbo se presentó el domingo 6 de abril en el Tecate Pal Norte 2025. Pero un día antes, en la CDMX durante el AXE Ceremonia, los fotógrafos Berenice Giles Rivera y Miguel Rojas Hernández perdieron tras la caída de una estructura metálica.

La comunidad artística se unió con diversos mensajes en solidaridad hacia las familias y seres queridos de los fallecidos. Y Jumbo hizo lo propio cuando en el festival regio, tocaron “Fotografía” dedicada a la memoria de nuestros colegas del periodismo musical.

Hasta siempre, Bere y Miguel. Descansen en paz.

En su presentación en Tecate Pa’l Norte, #Jumbo dedicó la canción “Fotografías” para Berenice y Miguel, los dos profesionales de la cámara que ayer fallecieron en el festival AXE Ceremonia. pic.twitter.com/XQCxLG8VcK — SopitasFM (@sopitasfm) April 7, 2025

Charli XCX terminó su show a pesar de que se le fue la voz

Charli XCX también fue headliner y atascó de gente el escenario Tecate Original. Y bueno, la gira brat es tan sencilla como la portada del disco, pero la británica le da un empujón de energía con su personalidad sobre la tarima.

La cosa es que terminó el show con la garganta destrozada, tanto que se le estaba yendo la voz. Al final, para el cierre con “I Love Love It”, tuvo que pedir a la gente que le ayudaran a cantar. Aquí la reseña del show.

Foto: Raúl Fernández.

Sabino y Jonaz compartiendo el escenario

Sabino se ha caracterizado por ser uno de los artistas más populares de México y aprovechando que estaba en Monterrey, se trajo a Jonaz de Plastilina Mosh… aunque no tocaron algo de esta última banda, sino el éxito solista de él mismo llamado “Noreste caliente”.

Caloncho con Volován tocando un clásico de los 2000

Otra colaboración que no esperábamos fue la de Caloncho, quien también aprovechó la estadía en Monterrey para tener de invitados especiales a Volován. Y sí, se echaron la clásica “Monitor”.

The Marías y Girl Ultra juntos

Más y más juntes los que hubo en el Tecate Pal Norte 2025… The Marías aprovechó su paso por el festival regio y María Zardoya invitó a Girl Ultra a cantar “Lejos de ti”… Y pues creemos que sería una gran colaboración si en algún momento entran al estudio para lanzar algo juntas.