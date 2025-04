Lo que necesitas saber: Garbage la rompió durísimo en el Tecatte Pa'l Norte 2025, con decirles que hasta mandaron saludar a la presidenta.

El último día de Tecate Pal Norte 2025 se nos estaba terminando, pero aún faltaban varios actos que esperábamos para cerrar por lo alto esta edición. Uno de ellos era Garbage, quienes regresaron a Monterrey para aventarse una presentación nostálgica y… ¿política?

Shirley Manson, Butch Vig, Steve Marker y Duke Erison siempre son garantía de que harán algo impresionante en vivo. Y en esta ocasión, subieron al escenario Tecate Original para aventarse un recorrido por su carrera. Sin embargo, bajita la mano, por ahí la líder de la banda nos dio mensajes sociopolíticos importantes.

Shirley Manson soltó varios mensajes en la presentación de Garbage/Foto: Raúl Fernández

Garbage se aventó una presentación cargada de mensajes en Tecate Pal Norte 2025

Desde el arranque, Garbage soltó algunas de sus mejores rolas en el Tecate Pal Norte 2025, como “Fix Me Now”, “Empty” y “The Men Who Ruled the World”. Aunque tras estos temazos, nos dieron un momento épico armando un mashup con “Wicked Ways” y “Personal Jesus” de Depeche Mode, que sobra decir que sonó brutal.

Shirley Manson y compañía han visitado Monterrey varias veces e incluso al propio festival, así que no dudó en recordar cuánto aman venir a la tierra de la carnita asada para tocar frente al público regio e incluso mencionaron lo increíble que era compartir cartel con actos como Kings of Leon o Charli XCX.

Garbage se rifó con el setlist que tocó en Tecate Pa’l Norte 2025/Foto: Raúl Fernández

“Me gustaría hablarles en español, pero nuestra pronunciación es terrible, una disculpa (…) Queremos agradecer a Pal Norte, es la doceava vez que venimos a Monterrey, nuestra segunda vez en el festival y realmente nos encanta estar aquí”, dijo Manson bastante emocionada por el recibimiento de todos en el escenario Tecate Original

Aunque parece que también hay otra razón por la que estaban contentos de regresar a nuestro país. Lo decimos porque abiertamente, la líder de Garbage le mandó a un saludo a la presidenta Claudia Sheinbaum… así como lo leen, pues como ella dijo, cree que es bueno y de mucha ayuda que haya mujeres en la política para cambiar muchas cosas desde la perspectiva femenina. Citamos sus palabras.

“Amamos mucho a su país… amamos a su nueva presidenta, Claudia Sheinbaum…. (hay) la esperanza de que pueda ayudar a resolver los problemas que existen en este mundo. Sin duda, está contribuyendo a ello, al menos desde nuestra perspectiva. Así que hay mucho amor para ella. Me gustaría ver más mujeres en el gobierno. Sería de gran ayuda”.

Shirley Manson habló de un montón de cosas durante su show en Tecate Pal Norte/Foto: Raúl Fernández

A partir de ahí, la banda soltó hit tras hit. Para que chequen el dato, tocaron seguidas “Wolves”, “#1 Crush” y “I Think I’m Paranoid”. Tras este combo poderoso, una vez más, Shirley Manson decidió dejar de cantar para tomar el micrófono, dar un mensaje poderoso y dedicar “Cherry Lips” a la comunidad LGBTQ+.

“Esta canción es para toda la comunidad LGBTQ. No sé como estén las cosas en México, pero los malditos políticos se la pasan pensando en lo que hacemos en la habitación. No es su asunto lo que tenga que ver con nuestros cuerpos. Que se joda la gente que le dice a otra gente cómo amar”, afirmó la frontwomen de la banda, y la verdad es que estamos completamente de acuerdo con ella.

La banda nos llevó por un viaje melancólico por su carrera/Foto: Raúl Fernández

Así, fueron pasando un par de rolas hasta que de nuevo, Shirley volvió a soltar otro hot take, ahora sobre la música actual. “Personalmente creo que no hay tan buena música en la actualidad. Así que volvamos a los malditos 90, donde la música era j*didamente buena”, dijo antes de “Only Happy When It Rains”. Y la verdad es que, no queremos ser esos señores, pero mentirasn no dijo.



Al ritmo de “When I Grow Up”, Garbage cerró con todo su presentación en el Tecate Pal Norte 2025. Para muchos, quizá no eran headliners, pero para nosotros, fueron uno de los actos más completos y rifados del último día del festival, quienes nos recordaron el enorme legado e importancia que tienen para la historia de la música.

Setlist de Garbage en Tecate Pa’l Norte 2025

“Fix Me Now” “Empty” “The Men Who Rule the World” “Wicked Ways / Personal Jesus“ “Wolves” “#1 Crush“ “I Think I’m Paranoid” “Cherry Lips (Go Baby Go!)” “Push It” “Stupid Girl” “Only Happen When It Rains” “When I Grow Up”