Lo que necesitas saber: Aprovechando el lanzamiento del concierto de Cypress Hill con la Orquesta Sinfónica de Londres, platicamos con Eric Bobo sobre este proyecto.

Pocos combos de hip hop han sabido balancear tan fino entre la rudeza de las calles y la psicodelia como Cypress Hill. Tres décadas después de convertirse en emblemas del género, B-Real, Sen Dog y Eric Bobo siguen haciendo música y entrándole a proyectos que los reten a nivel artístico, que los saquen de su zona de confort.

Uno de esos ejemplos es un proyecto que nos voló la cabeza, porque la cultura pop y la realidad se cruzaron de forma inesperada. Lo decimos porque los integrantes del grupo de California decidieron llevar a la vida real aquel episodio de Los Simpson. Ya saben, ese en el que, por error, terminan tocando con una orquesta sinfónica.

Cypress Hill en ‘Los Simpson’ / Foto: Disney

Lo que empezó como un chiste animado se convirtió en un concierto grabado en el mítico Royal Albert Hall junto la Orquesta Sinfónica de Londres (que por cierto, se proyectará en cines), donde Cypress HIll reimaginó sus clásicos con arreglos orquestales que, contra todo pronóstico, encajan a la perfección, como si siempre hubieran estado ahí.

Aprovechando el estreno de este show y el lanzamiento del disco en vivo, tuvimos chance de platicar con Eric Bobo, percusionista del grupo, quien nos contó cómo se armó este experimento que surgió a partir de Los Simpson. Pero no solo eso, en la charla, también nos echamos un clavado sobre cómo ha cambiado el hip hop, desde los días de grabar en cinta hasta los algoritmos del streaming, y cuál es la mayor lección que le ha dejado la música.

Entrevista con Eric Bobo de Cypress Hill

Sopitas.com: Antes que nada, me gustaría recordar el origen de este proyecto con la Orquesta Sinfónica de Londres. Muchos de los que crecimos con Los Simpson recordamos con cariño el episodio de Homerpalooza, donde surgió ese chiste de combinar la música de Cypress Hill con una orquesta, y lo poco que escuchamos en ese capítulo sonaba genial.

Sé que por años, incluso desde que salió el episodio, estuvieron hablando con la Orquesta Sinfónica de Londres sobre hacer realidad esa colaboración inesperada y por fin se cumplió, pero ¿cómo fue el proceso de pasar de ese chiste de Los Simpson a decir “ok, hagámoslo, vamos a cumplirlo”?

Eric Bobo: “Bueno, hubo muchos años entre todo. Ese fue un gran episodio para nosotros, ‘Homerpalooza’ fue muy popular. También tuvimos a otros grandes grupos, como Smashing Pumpkins, Peter Frampton. Y la idea de tocar con una orquesta, fue una idea genial con la que jugamos durante muchos años, pero nunca llegaba a nada. Lo único que llegamos a hacer en todo ese tiempo fue crear un sample con canciones clásicas, instrumentos y cosas así”.

“Pero no fue hasta, diría, 2017-2018, en Twitter, cuando hubo una conversación real entre Cypress Hill y la LSO (la Orquesta Sinfónica de Londres), lo cual reavivó la idea del episodio de Los Simpson. Y de pronto, tuvimos que parar, la prensa le estaba dando seguimiento a esa conversación en Twitter, pero la pandemia sucedió, no podíamos hacer cosas, aunque la idea siempre quedó ahí. Sin embargo, realmente empezamos a tomarlo muy en serio cuando empezamos a hacer estos conciertos sinfónicos que hicimos en los Estados Unidos”.

“Y creo que eso realmente elevó el interés para hacer que esta colaboración sucediera. Y no tanto por simplemente tocar con una sinfónica, sino que pensamos que esto podría ser una cosa realmente genial para hacer, sin importar el resultado. Así que sucedió y afortunadamente todo salió bien, nos unimos y aprendimos mucho”.

Sopitas.com: El hip-hop tiene sus raíces en el sampleo y en crear beats regularmente a través de la producción digital. ¿Qué desafíos encontraron al adaptar su música a un formato sinfónico completamente orgánico y, digamóslo así, más natural? ¿Cómo lograron equilibrar ese sonido con el sello característico de Cypress Hill?

Eric Bobo: “Para mantener todo orgánico y ser fieles a esta idea, nosotros no tocamos con una canción de fondo. Hay otros artistas de la orquesta que están tocando encima de la canción de fondo, y luego tienes la banda y todo está encima. Mantuvimos todo orgánico y tomamos algunos de los sonidos icónicos que podrías estar acostumbrado a escuchar, los mantuvimos a través de los samples. O yo lo tocaba, o DJ Lord lo tocaba”.

“Así que cuando escuchas ‘Insane in the Brain’, todavía puedes escuchar ese sonido que… ya sabes, tan característico que le da el toque a la canción Todavía vas a escuchar ciertas cosas que estás acostumbrado y creo que ese fue el objetivo. Así que lo mantuvimos muy orgánico. Estábamos tocando, los músicos de la orquesta estaban tocando, todo fue en vivo”.

Sopitas.com: Tuve la oportunidad de escuchar el concierto y debo confesar que me sorprendió muchísimo. Más allá de la combinación de sus canciones con este formato sinfónico, me gustó que el ambiente no se siente como un concierto de música clásica, ¿sabes?

Se siente más cercano a lo que sería una presentación de Cypress Hill. Al interpretar sus clásicos con una orquesta en un lugar tan emblemático como el Royal Albert Hall, ¿descubrieron nuevas dimensiones en sus propias canciones?

Eric Bobo: “Sí, sé que lo hicimos. Fuimos capaces de realmente tener una sensación profunda de las canciones siendo interpretadas dentro de esta manera. Y escuchar los arreglos que Troy Miller hizo y nuestro arreglista original, Jack McCallaghan, realmente entendieron y obtuvieron la oscuridad que viene del ‘Black Sunday’, y fuimos capaces de hacer algo tan cinematográfico que te hace sentir que eres parte de algo”.

“Fue muy difícil desconcentrarnos pensando en lo que hacían y adaptarnos, porque ya estamos acostumbrados a las versiones antiguas. Ya sabes, tener que seguir tocando porque lo que hacían es muy distinto a lo que tocamos en vivo. Pero eso le dio tanta dimensión que al llevar a este formato nuestras canciones viejas, es como tener otra puerta abierta para que podamos empezar algo nuevo”.

Sopitas.com: Considero que este tipo de colaboraciones abren puertas a nuevas audiencias. ¿Creen que este concierto podría atraer a seguidores del hip-hop que no suelen escuchar música orquestal y viceversa? ¿Qué es lo que te llevas de trabajar con la Orquesta Sinfónica de Londres?

Eric Bobo: De nuevo, ser abiertos, ser muy abiertos. Seguro a los puristas del hip hop no les gustará este álbum, porque son puristas, les gusta el hip hop ‘original y crudo’ y eso es genial, no es un problema para nosotros. Pero también creo que habrá mucha gente que escuchará este álbum y se sentirá diferente, y luego volverá a escuchar las versiones originales y dirán ‘¡Wow! Realmente se siente el sonido del disco de donde salieron estas canciones'”.

“Creo que para nosotros, este proyecto se trataba de ser lo suficientemente abiertos para poder hacer algo así, y no que se sintiera como una cosa forzada. Tenía que sonar como si estuviéramos al 100% comprometidos e involucrados o no iba a funcionar. Pienso que esa fue una de las cosas más importantes que nos quedamos de hacer esto”.

Sopitas.com: Han pasado más de tres décadas desde el lanzamiento de Black Sunday, un disco que definitivamente marcó un antes y después en la carrera de Cypress Hill, y es genial que ustedes lo hayan reinterpretado de esta manera.

Desde su debut en los 90 hasta ahora, ustedes han sido pioneros en muchas etapas del hip hop. ¿Cómo se ven a sí mismos dentro de la evolución del género?

Eric Bobo: ¡Wow! Creo que de alguna manera, eso le toca a la gente y los fanáticos que nos llaman y nos dicen que somos geniales o leyendas o algo así. Creo que para nosotros, siempre hemos mantenido nuestro ojo en el premio para hacer buena música que disfrutemos y pensamos en nuestros fanáticos, tratamos de tener un contacto personal con nuestros fanáticos. Nos encanta lo que hacemos y eso nos permite poder hacer todo este tipo de cosas”.

“Para nosotros es muy importante ser lo suficientemente humildes para decir que amamos hacer esto, que lo haremos lo mejor que podamos y poder intentar cosas diferentes. Quizá a algunos de los fanáticos tal vez no les guste tanto, pero probablemente lo escuchen algunos años más tarde y digan ‘¡Oh! ¡Lo entiendo! ¡Entiendo lo que hacían!’ Así que le damos la bienvenida a todos los oídos, porque creo que escuchar este disco te va a llevar a algún lugar nuevo”.

Sopitas.com: El hip-hop y la industria musical en general ha cambiado mucho desde que ustedes empezaron. La forma en que se produce, lanza y consume música es muy diferente.

Hoy en día, con la explosión del streaming, la sobreproducción musical y la inmediatez de las redes sociales, ¿creen que se ha perdido algo de la esencia con la que nació el hip-hop o simplemente está en una nueva fase de su historia?

Eric Bobo: “Bueno, ya sabes es un poco de ambas cosas. Nunca vas a volver a concebir el hip hop de la manera en que, por ejemplo, lo recuerdo cuando era joven, porque muchas cosas han pasado desde entonces. Pero el hip hop sigue aquí y debe evolucionar, la música sigue aquí y debe evolucionar. ¿Quién creería en los 90 que tendrías millones y millones de canciones a tu disposición cuando solo pensábamos en crecer nuestra pequeña colección de CDs y cintas de cassette? Eso definía quién eras, a quién escuchabas”.

“Exactamente ya no tenemos eso en la actualidad, lo tenemos de una manera diferente. Tenemos que saber cómo evolucionar. Para nosotros, que hemos estado en el juego por mucho tiempo, si nos quedamos atrapados en el pasado no sabríamos cómo evolucionar y tal vez no estaríamos aquí. Tienes que tomar lo que sabes, aprender cómo está sucediendo todo ahora, adaptar lo que sabes a esto y hacer algo nuevo. Eso es lo más que puedes hacer en este momento”.

“Pero el streaming ha cambiado la manera en que escuchas la música, la manera en que absorbes la música. Antes, cuando ibas a una tienda de discos para comprar vinilo, intentabas escuchar todo el álbum en ese momento o llegando a tu casa, de verdad lo escuchabas completo. Ahora es como ‘oh, me gusta este sencillo’ o escuchas un par de segundos de una canción y luego saltas la que sigue, es una cosa diferente. No me gusta eso, pero tengo que aceptar que es así y tenemos que lidiar con esa situación”.

Cypress Hill en el concierto sinfónico que dieron en el Royal Albert Hall de Londres. Foto: Getty Images

Sopitas.com: Después de tantos años en la música, sacando discos, tocando por todo el mundo, momentos buenos y malos, ¿cuál consideras que es la mayor lección o satisfacción que te ha dejado la música como persona y miembro de Cypress Hill?

Eric Bobo: “Es algo que mi padre siempre me decía y lo decía en muchas entrevistas que hizo. La música es una lengua universal. Podemos hablar diferente, podemos tener una cultura diferente, pero algo que nos conecta es el poder de la música. Y eso es algo que nunca se perderá. Entonces, cuando vamos a un lugar diferente, a un país diferente, y están cantando nuestras canciones, no importa si entienden el significado o no, significa algo para ellos”.

“Y esa es nuestra conexión, eso es lo más importante. La lección más importante es que estamos unidos para siempre, para el resto de nuestras vidas. No importa si es la primera vez que tocamos en México o la primera vez que viste a Cypress Hill y dijiste ‘Dios mío, soy su fan’. Aquí estamos ahora, ese momento y esa experiencia nunca cambiarán. Siempre serán parte de ti y es gracias a la música”.

Cypress Hill/Foto: Getty Images