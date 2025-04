Lo que necesitas saber: Antes de su presentación en Tecate Pa'l Norte, platicamos con Shirley Manson sobre los 30 años de 'Garbage' y mucho más.

Hace tres décadas, Garbage lanzó su disco debut y cambió por completo el juego dentro de la música de los 90. Con su mezcla de rock alternativo, electrónica y una actitud cero filtros, la banda trascendió de otros proyectos de su generación y Shirley Manson de plano se convirtió en un ícono para toda una generación.

Después todo este tiempo, la banda sigue más viva que nunca, sacando discos, reinventando su sonido y tocando por todo el mundo. Y por supuesto que lejos de quedarse en la nostalgia y como una figura clave del girl power en el rock, Shirley continúa vigente como un ícono, un símbolo y la voz para muchas mujeres en la música y en el mundo.

Shirley Manson regresará a México con Garbage/Foto: Getty Images

Aprovechando que Garbage regresará a México para tocar en Tecate Pa’l Norte y en Guadalajara, tuvimos chance de platicar un rato con la mismísima Shirley Manson. Entre otras cosas, la cantante y líder de la agrupación reflexionó sobre la percepción que actualmente tiene de su álbum debut y lo más valioso que ha aprendido gracias a la música.

Pero no solo eso, Shirley también nos contó sobre lo que ha cambiado (y lo que no) tanto en el mundo como en la industria para las mujeres, las artistas jóvenes que la inspiran, lo que significa hacer rock en plena era de la inteligencia artificial y cómo la tecnología está transformando la música para bien y para mal. A continuación les dejamos la charla completa.

Platicamos con Shirley Manson de Garbage sobre el 30 aniversario de su disco debut y más

Sopitas.com: En 2025 se cumplen 30 años desde el lanzamiento del álbum debut de Garbage. Y sin duda, lo considero uno de los álbumes más importantes de los 90, porque creo que define una época de esta década. Una parte que se me hace interesante es que los temas de esas canciones sigan resonando con nuevas generaciones. Pero viendo hacia atrás, ¿hay algo sobre la creación de ese álbum que ahora veas con una perspectiva completamente diferente?

Shirley Manson: “Por supuesto que sí, son 30 años. Claro que tengo una perspectiva diferente, soy una persona totalmente distinta. No puedo hablar por el resto de la banda, pero voy a asumir que también han cambiado, no lo sé. Pero las escenas del primer álbum, como bien lo mencionaste, siguen siendo muy actuales. Las cosas con las que estábamos obsesionados en ese momento nos siguen obsesionando, y siguen siendo muy interesantes, si eso tiene sentido”.

“Todos cambian, los significados (de las canciones) cambian en más de 30 años, por supuesto, porque pasan muchas cosas en tu vida, creo. Y percibes el trabajo de una manera diferente debido a las experiencias que has tenido. (5:14) En tu primer álbum, normalmente eres más joven, y luego pasan 30 años y has perdido a gente, te has enfrentado a la muerte, has perdido hijos, hijos de la gente, hijos de tus amigos, has tenido enfermedades, has visto a los hijos de tus amigos crecer, eres una persona diferente”.

Sopitas.com: Considero que eres una de las figuras femeninas importantes de todos los tiempos y has sido una inspiración para muchas mujeres que no solo quieren ser cantantes, componer canciones o estar en una banda, también para quienes buscan estar en la industria. Me gusta que has usado tu posición para levantar la voz y hablar sobre feminismo, inclusión de género en la música y más.

A pesar de que cada vez se abren más espacios para las mujeres en la industria musical, ciertamente falta mucho trabajo para lograr esa equidad en todos los lugares. Pero, ¿cuál crees que ha sido el mayor avance en este tema y qué batallas consideras que todavía? ¿Cómo ha evolucionado tu visión del empoderamiento femenino desde que empezaste en Garbage hasta hoy?

Shirley Manson: “Siento mucha envidia por México, porque por primera vez en su historia, tienen a una mujer presidenta. Para alguien como yo, eso es algo muy profundo de ver, porque crecí en los 70, en esa década no había ni siquiera mujeres en la política. Un montón de hombres blancos se llevaron nuestros sueños, todas nuestras aspiraciones, todas nuestras posibilidades de encontrar trabajo y permitirnos elevarnos en la sociedad”.

“Poco a poco estamos recuperando todo eso, todos esos espacios y algunas oportunidades, pero la situación sigue siendo complicada para nosotras. Quizás si hubiésemos tenido esta conversación hace un año, tendría una respuesta muy distinta para ti. Pero mi respuesta ahora mismo es una de total insatisfacción y una de desesperación, por cómo las mujeres en mi país están siendo tratadas. Es una situación muy difícil en la que nos encontramos”.

Shirley Manson considera que es complicado el futuro de las mujeres en el mundo/Foto: Getty Images

Sopitas.com: Hablamos de que eres una inspiración para muchas mujeres que quieren dedicarse a la música o ya están en la industria. Pero en la escena actual, ¿hay alguna artista que te inspire o influya?

Shirley Manson: “Esto sonará como una respuesta muy rara, pero cualquiera que vea que están haciendo lo que hacen muy bien, incluso si no es mi género de música, me inspira. No importa si es alguien como Patti Smith, que ha estado haciendo música desde hace décadas, o alguien actual como Chappell Roan. No me fijo si son artistas antiguas o jóvenes en pañales de la escena musical, me inspiran de todas maneras”.

“Me gusta mucho la nueva generación de artistas, porque son más abiertas a mostrarse vulnerables en comparación con mi generación. Han sido educadas por las generaciones anteriores y están preparadas para enfrentarse un mundo que no es tan amable para las mujeres como esperábamos que fuera. Así que son muy… valientes, honestas, directas y divertidas. Un ejemplo de eso es Olivia (Rodrigo)”.

“Muchas de las jóvenes de la escena musical tienen que ser inteligentes, tienen que estar preparadas, tienen que estar dispuestas a empujar para derribar esas barreras que quedan. Y eso lo veo en muchas de las jóvenes en la industria. Es algo que encuentro muy emocionante; sí, es genial”.

Olivia Rodrigo es una de las artistas jóvenes que inspiran a Shirley Manson/Foto: Getty Images

Sopitas.com: Has estado en la industria musical por muchos años y has visto una gran evolución. Ahora tenemos plataformas digitales, redes sociales e incluso inteligencia artificial. La tecnología ha cambiado incluso la forma en que consumimos arte.

Pero como alguien que ha experimentado todos estos cambios de primera mano, ¿cómo ves el futuro de la música y qué rol crees que las bandas de rock jugarán en ese panorama?

Shirley Manson: “Es una gran pregunta. Obviamente hay mucho que despejar con respecto a la inteligencia artificial. Esa es la segunda parte de la conversación, para ser honestos, porque obviamente con el avance de la inteligencia artificial han pasado cosas asombrosas y seguramente habrá cosas increíbles que vendrán de ella. Y tenemos que esperar a que los seres humanos sean más inteligentes para poder mantener los elementos de la inteligencia artificial que son buenos, tomando en cuenta que la inteligencia artificial ahora es un factor dominante en nuestras vidas”.

“No estoy educada ni enterada lo suficiente como para hablar más de eso, pero la música para mí ya se siente un poco como la inteligencia artificial. Siento que muchos artistas son lo mismo, trabajan con los mismos productores, con los mismos escritores, van a las mismas escuelas de música, bailan lo mismo y visten las mismas cosas. Básicamente son intercambiables. No me refiero a las grandes bandas o artistas, sino a los que se meten en la industria para alimentar a la bestia de Spotify”.

“Creo que cada vez hay más y más artistas que… actualmente existen muy pocas bandas. Aún así, veo futuro para las bandas, que cuatro personas se vuelvan a juntar para hacer música, por alguna razón pienso que la gente estará emocionada por las bandas nuevamente. Porque es fácil copiar a un cantante solo y sabemos que se puede hacer muy rápido, pero el rock como tal no se puede. Tal vez en un momento sea posible, como para tocar en vivo o en formas que aún no hemos visto, pero siento que la gente estará emocionada otra vez por ver bandas sobre el escenario”.

“El rock es, en su propio microcosmos, muy parecido al punk, como la ópera, la poesía o la literatura, estamos en todas estas pequeñas categorías ahora. El rock era tan dominante en los 90, cuando empezamos, y ya no es así. Ahora es el mundo del pop el que domina, o el del rap y del hip-hop. Así que por eso nos parece que las bandas de rock son muy raras en estos tiempos. Lo que creo que tiene un lado hermoso. En conclusión, la tecnología no es mala, pero sí la forman en que la usamos”.

Garbage/Foto: Getty Images

Sopitas.com: Después de tanto tiempo haciendo música con Garbage, grabando discos, saliendo de gira para dar conciertos en todo el mundo, pasar por momentos buenos y otros no tanto, ¿cuál crees que es la mejor lección o satisfacción que te ha dado la música? ¿Qué es lo que más valoras o lo que has aprendido de estar en una banda como esta?

Shirley Manson: “Bueno, otra vez, hiciste una gran pregunta. La cosa es que para mí, la música es una experiencia completamente distinta a solo estar en una banda. La música es intangible, pero tiene el don de sostenerte cuando más lo necesitas o acompañarte en los momentos más felices de tu vida, en tus triunfos y victorias. La música es tan poderosa y específica para el individuo, ese es su poder increíble. Tiene el impresionante poder de transportar a la gente, de sacudir a la gente, de motivarlos, de emocionarlos. Si realmente lo analizas, es una locura”.

“Pero la experiencia de estar en una banda es totalmente distinta a la música por sí sola. Requiere de mucha disciplina y compromiso para sobrevivir en una banda tan longeva. Así que no es fácil, creo que es lo que estoy tratando de decir es que la gente mira a las bandas e imagina, por lo que proyectamos, que llevamos tanto tiempo porque sí. Pero la realidad es que nadie imagina todo lo que hemos pasado y luchado para seguir juntos después de 30 años”.