Aprovechando el reciente estreno de 'Is', platicamos con Carl Broemel de My Morning Jacket en Sopitas FM x Radio Chilango.

El 2025 nos ha dejado grandes lanzamientos, pues muchas bandas y artistas que nos encantan volvieron con música recién salida del horno. En esa lista tenemos a My Morning Jacket, quienes después de un buen rato en silencio y contra todo pronóstico, están de regreso con un nuevo álbum de estudio: Is, que de plano ya entró en nuestro top de lo mejor del año.

Como recordarán, fue en 2021 cuando la banda de Kentucky comandada por Jim James lanzó su noveno material discográfico, su álbum homónimo. Desde entonces, la agrupación se la pasó tocando por gran parte del mundo (incluso tuvimos chance de verlos dos veces en 2023 en Guadalajara), así que se veía lejana la posibilidad de que sacaran un álbum inédito.

Sin embargo, eso cambió este 2025, pues My Morning Jacket confirmó con bombo y platillo que luego de casi cuatro largos años sin música nueva, lanzarían un álbum llamado Is. Y la verdad es que la espera valió la pena, porque nos entregaron una colección de rolas que fácilmente podríamos considerar uno de sus mejores trabajos en mucho tiempo (por acá les dejamos nuestra reseña).

Aprovechando el lanzamiento del décimo material discográfico de la banda estadounidense, uno de nuestros favoritos del año, tuvimos chance de platicar un rato con el guitarrista Carl Broemel en Sopitas FM x Radio Chilango, quien nos contó cómo fue que la terapia los ayudó a crear este álbum y mucho más.

Entrevista con Carl Broemel de My Morning Jacket: ¿Cómo ir a terapia los ayudó a hacer uno de los mejores discos del 2025?

Una parte significativa de Is y algo con lo que muchas personas podrían relacionarse, es que el nuevo disco de My Morning Jacket toca temas como la depresión, la ansiedad y el sentimiento de incompatibilidad con el mundo, cosas a las que la gran mayoría nos hemos enfrentado a lo largo de nuestras vidas.

Durante el proceso de grabación del álbum, Jim James (vocalista y guitarrista de la banda) sintió que debía hacer todo; ya saben, cantar, producir, lo cual lo llevó a terapia. Pero como grupo, ¿cómo se refleja ese proceso en este álbum? ¿Cómo les ayudó esta situación a componer y terminar el disco? Bueno, pues esto nos contó Carl al respecto.

“(El título del disco) fue idea de Jim. Él nos ha explicado que se siente que este álbum está haciendo de sí mismo, es lo que es. Para mí, mi significado personal, y todos son bienvenidos a interpretarlo como quieran, pero es que ahora estoy enfocándome en las cosas que sé que puedo controlar. Las cosas que puedo modificar para un cambio bueno, y cualquier cosa que no esté en ese ámbito, no me preocuparé demasiado porque no me ayudará. Esa es mi propia filosofía personal, es simple y enfocado, y creo que eso es lo que el álbum suena como para mí”. “Creo que todos en la banda, en un momento u otro, han estado en alguna terapia o definitivamente han hecho algún trabajo en sí mismos últimamente. Así que, sí, creo que nos sentimos frescos y saludables, de alguna manera, y nos damos cuenta de que el mundo parece muy caótico, más que normal. Y para nosotros, la terapia que más nos funciona es enfocarnos en ser artistas, y hacer lo que conocemos mejor. Pienso que el álbum tiene muchos temas geniales, como el amor, un montón de reflexiones en las letras, en la música y las sensaciones dentro de la misma. Pero también hay algo de alegría, para mí…. creo que la forma en que podemos luchar contra la oscuridad es con alegría”.

Ir a terapia no solo nos ayuda a calmar las voces, sentimientos y pensamientos que cargamos. De alguna manera, además de ser un beneficio personal y algo muy necesario, también nos puede servir muchísimo para mejorar y desarrollarnos a nivel profesional. Y en parte, eso fue lo que le pasó a los integrantes de My Morning Jacket, pues lo usaron mientras grababan Is.

O al menos eso fue lo que nos confesó Broemel, quien dice que tras ir a terapia y en este punto de su carrera, como persona y artista, lo único que desea es disfrutar de hacer música con la banda, tocar por todos lados y pasar el tiempo que pueda con su familia. Chequen a continuación lo que dijo el guitarrista.

“Es interesante, creo que todo en tu vida se refleja en el arte. Ya sea terapia, familia o libros que hemos leído, todo eso se filtra. Pienso que todos estamos constantemente reflejando lo que tenemos en nuestras vidas, qué tipo de medios tenemos y las cosas que ajustamos. Creo que todo está conectado. Para mí, he leído un montón de buenos libros que me ha dado luz, ya tengo 51 años, así que eso en sí te da tiempo para reflexionar sobre tu vida. Hemos estado haciendo esto por 20 años, y entre más piensas en eso dices ‘¡wow, ¿a dónde fue todo ese tiempo? ¿Qué hicimos? ¿Cuáles eran nuestras motivaciones? ¿Qué estuvimos haciendo?'”. “No sé cómo eres o cómo es el público, pero cuando cumplí 50, me di cuenta de que los objetivos han cambiado, y personalmente, le he bajado a los riesgos en todo. Mis objetivos son mucho más simples ahora, solo quiero disfrutar de hacer música y quiero disfrutar de estar en gira, quiero pasar tiempo con mi familia y cosas así. Creo que todos hemos tenido pensamientos similares pensamientos últimamente. Para mí, hablando de los discos, quiero que la gente encuentre su propio camino a través de la música. Es genial tener contexto, estoy contento de que la gente esté interesada en el contexto en el que un disco se hace, pero me gusta cuando la gente lo pone en marcha y obtiene lo que necesita de él”.

Para Is, My Morning Jacket decidió romper algunos patrones dentro del proceso de grabación del álbum. Una de ellas fue buscar a un productor externo (pues la mayoría de la discografía de la banda la produjo el propio Jim James con un poco de ayuda de otros genios musicales) y Brendan O’Brien (conocido por su trabajo con artistas como AC/DC, Bruce Springsteen, Pearl Jam y más) resultó ser el elegido para este proyecto.

Pero, ¿cómo tomaron la decisión de llevar a Brendan para que se hiciera cargo del décimo material discográfico de la banda? ¿Cómo fue trabajar con uno de los productores más importantes de los últimos tiempos? Bueno, pues acá la respuesta de Carl Broemel.

“Estuvimos dos meses grabando por nuestra cuenta e hicimos un montón de canciones, demos e ideas. Y en ese momento pensábamos que íbamos a hacer nuestro próximo álbum, escuchamos todo. Pero nos sentimos un poco preocupados y no sabíamos qué dirección tomar con todo esto. Tuvimos muchas buenas ideas y, ya sabes, nos tomamos un segundo para buscar una perspectiva. Siempre es bueno tomar un descanso cuando estás trabajando en la música, para relajarte y escucharla con el cerebro fresco. Así que lo hicimos y pensamos ‘¿qué pasaría si damos un paso más y al menos llegáramos a buscar a algunos productores?'”. “Contactamos a dos o tres personas que… todos eran maravillosos y podría haber sido genial trabajar con ellos, pero nos conectamos con Brendan en ese momento y soy un gran fan de todos sus álbumes. Sentimos un inmenso respeto y él no toma tantos proyectos en este momento, así que sentimos como si nos respetara, como si le interesáramos. Él nos ayudó a pasar por todo lo que hemos creado hasta ahora, y las cosas que le emocionaban a veces se alineaban con las que pensábamos que eran lo mejor para las canciones. Pero a veces era una idea totalmente diferente o él escogía una canción que apenas estábamos pensando o que tal vez la guardaríamos para después. Realmente nos ayudó y nos entrenó a través del proceso de grabación”. “A veces es difícil estar en el estudio y tratar de obtener el llamado momentum, lo cual muchas veces hace que te quedes en el camino sin conseguir nada o encontrando algo que tal vez no es tan importante, ¿sabes? Así que el proceso de grabación fue realmente rápido. Pasamos dos meses componiendo todas estas canciones, pero cuando trabajamos con Brendan nos centramos en una cantidad menor de canciones, terminamos una canción completa en un día, así todos los días hasta que el disco estaba listo. Fue bastante genial”.

Después de tanto tiempo tocando juntos –25 años para ser exactos–, aunque podría parecer que una banda del tamaño y trayectoria de My Morning Jacket a estas alturas del camino, ya tendría una fórmula para crear sus discos, siguen reinventándose y cambiando sus propios patrones. Y eso se puede notar en las canciones que forman parte de Is.

En la entrevista que tuvimos en Sopitas FM x Radio Chilango con Carl, reveló que además de trabajar con Brendan O’Brien, para este nuevo material discográfico decidieron salirse de su zona de confort, probando cosas nuevas e incluso estudios que no habían pisado. Lo cual, le dio una vibra y personalidad específica a su nuevo álbum.

“Es muy gracioso. Cada disco se siente como algo aparte, acabamos siguiendo un camino diferente. En este caso, Jim tenía muchas ideas, quizás más que lo habitual, lo cual fue bueno y lo hizo más difícil. Así que, bueno, pasamos mucho tiempo por nuestra cuenta, lo cual, como dije, es un buen escenario para empezar a componer. Creo que siempre comenzamos en un lugar bajo para trabajar en la música, como si estuviéramos en la banda y todos viviéramos en la misma casa o algo así”. “Una de las partes más especiales de este álbum fue trabajar con Brandon en las estudios Henson, que es un lugar fabuloso. Siempre es diferente, a veces nos gusta grabar en un lugar aislado, a veces en una ciudad grande. Nos gusta mezclarlo todo, así que creo que siempre lo vamos a relacionar con quien colaboramos, con donde grabamos, con cómo grabamos”. “Cada vez que haces un nuevo álbum, te acercas a tu pasado y a lo que está sucediendo actualmente. Para nosotros, el (proceso de) hacer este álbum, nos tomamos mucho tiempo y seguimos un par de pasos extras que normalmente no incluimos. Así que creo que refleja aún más desarrollo y, espero, mejoría de la banda. Pero, lo más importante, el nivel de disfrute de hacer música, para nosotros, está muy alto en este momento y creo que eso se refleja en este disco”.