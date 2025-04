Lo que necesitas saber: También hay nuevas canciones de Anita Tijoux, SAULT, King Gizzard and the Lizard Wizard y más

Se va una semanita más, pero la buena música se queda. Y ya saben, acá en las Canciones de la Semana en Sopitas.com les traemos el resumen con los mejores tracks que se lanzaron en los últimos días.

Escucha la canciones de la semana

Mientras van leyendo, aquí les dejamos nuestras lista de nuevas canciones favoritas de la semana en Apple Music y Spotify para que las calen.

Fontaines D.C. – “Before You I Just Forget“

¿Alguna vez se imaginaron cómo sonaría Fontaines D.C. si se aventuraran en el dream pop y el shoegaze? Bueno, pues esta nueva canción titulada “Before You I Just Forget” es la prueba… y la banda lo ejecuta de forma brillante con un coro muy pegajoso que dice “decapitate the shine because people like that”.

El track, en cuanto a la letra, se presta para varias interpretaciones. Por un lado, podría ser una especie de reflexión sobre las presiones sociales; cómo a veces nos sentimos acorralados para alinearnos a la normatividad y no incomodar a nadie. Esa idea se refuerza con el verso “pretending i’m fine because people like that”.

Y por otra parte, gracias al resto de la letra, podríamos decir que la banda parece hablar de lo exhaustos que se sienten con toda las expectativas que hay sobre ellos como una de las bandas más importantes del momento. Pero a pesar de lo abrumados que pudieran estar, deben fingir que están bien “porque eso le gusta a la gente”.

“Before You I Just Forget”, también producida por el genial James Ford, forma parte de una edición deluxe del disco Romance que ya pueden escuchar en plataformas.

Tunde Adebimpe – “Somebody New”

Uno de los discos que salió este fin de semana fue Thee Black Boltz, que es la producción debut solista de Tunde Adebimpe de TV On The Radio. Y en los días previos, para levantar un poco más de emoción, el artista trajo a las nuevas canciones de la semana el tema “Somebody New”.

Mucha vibra new-wave/synthpop para bailar, todo mientras Tunde canta acerca de querer ser alguien nuevo con la idea de poder alimentar el amor que siente por alguien a quien no puede sacarse de la cabeza.

El disco es bastante variado en estilos y va más allá de lo que esta sola canción muestra… La verdad, es que vale mucho la pena echarle una escuchada. Y mientras, acá le dejamos el video que tiene un lindo toque vintage ochentero.

“Deadstick” – King Gizzard and The Lizard Wizard

El disco 27 de King Gizzard and The Lizard Wizard está cerca, se llamará Phantom Island y lo podremos escuchar el 13 de junio que viene. Y de paso, llega el primer adelanto con la canción “Deadstick”.

En cuanto al sonido, la banda mantiene el ambiente de blues rock y boogie rock de antaño que escuchamos hace un año en el álbum Flight b741. Y esto, según parece, se debe a que el material incorpora 10 tracks que no llegaron a la edición final del material discográfico pasado.

La banda lo mantiene conceptual incluso en lo visual, porque el video musical de “Deadstick” muestra a los King Gizzard sobreviviendo a un accidente aéreo, siguiendo precisamente la historia que presentaron en los clips de las canciones del álbum pasado. No es tan trágico como suena, eh… Al contrario, la canción tiene un rollito festivo en cuanto a la parte instrumental.

Matt Berninger ft Hands Habits – “Breaking Into Acting”

Matt Berninger nos prepara para su nuevo disco solista, Get Sunk, que saldrá el 30 de mayo, con esta nueva canción llena de guitarras acústicas folk, “Breaking Into Acting” junto a Meg Duffy, a quien recordarán por su genial proyecto Hand Habits.

A través de ese performance melancólico que le conocemos, Matt y Meg cantan sobre lo que implica proyectar una cara distinta en el escenario en comparación con lo que somos en la vida cotidiana.

“La canción trata sobre estar en el escenario y sentir que estás actuando. Escribo el guion [entendido como la canción], pero cuando voy a grabarlo o interpretarlo, me convierto en un actor. Me encanta, pero puede resultar extraño encenderlo y apagarlo”, explicó Berninger a NME.

Clubz – “Último vals”

Hay que decirlo: parece que Clubz nos tiene un discazo preparado. Dentro de unos días, el dúo regio destapará el álbum Radio Kono que con sus sencillos previos, nos ha mostrado una faceta muy influenciado por la música disco-funky y el french touch digno de Daft Punk.

Pero sería un error encuadrarlo así nomás… Por ello, a las nuevas canciones de la semana llega “Último vals”, una balada donde Coco y Orlando juegan un poco con texturas soul y R&B combinándolas con estos arreglos y estructuras disco-pop que son el sello de la casa del material que han venido mostrando recientemente.

La rola va de admitir que las cosas no van bien con tu pareja, que no pueden aplazar las cosas y que, en medio de todo, es momento de decidir hacia dónde va todo. ¿Se intentará una vez más o es el adiós definitivo? Ahí la reflexión dentro de este temazo.

Kilo Kish ft Miguel – “Negotiate”

¿No les da la sensación de que Kilo Kish es una artista que merece más reconocimiento? Bueno, quizá parte de su encanto es mantenerse como una creativa musical de nicho… Y lo mejor es que el 16 de mayo próximo regresa con un nuevo EP llamado Negotiations.

Kilo ha descrito este extenden play como un material que “en su conjunto habla de las heridas y cortes cotidianos que ocurren como resultado continuo de la productividad”. Porque, ya saben, en muchos ámbitos de la vida cotidiana a veces nos autoexigimos tanto que nos llevamos al límite, casi al grado de rompernos nosotros mismos.

Y en ese sentido, la canción “Negotiate” (en colaboración con Miguel) retrata todo eso: la confusión de la vida cotidiana de sentirnos aparentemente libres pero pequeños y no saber cómo cambiar eso. Y el video, oh santo cielo… qué duro es ver esta larga escena de Kilo Kish como una godín explotada pero invisibilizada al mismo tiempo.

“T.H” – SAULT

Quienes conocen a SAULT, saben que es difícil tener mucha información de este colectivo musical. Con suerte, en años recientes se conoció a Inflo y Cleo Sol como dos de sus miembros, compositores y productores principales, de la mano con colaboraciones junto a Little Simz y Michael Kiwanuka, entre otros.

Tampoco ha sido fácil porque el propio Inflo, quien es además productor de Little Simz, enfrenta actualmente una demanda de la rapera británica por temas de dinero… Pero en medio de todo, la música sigue con SAULT, quienes parecen estar anunciando un disco con una imagen donde vemos unas marcas que hacen referencia al número 10.

Y bueno, en sus redes sociales, soltaron cuatro nuevas canciones: “Sorry, It’s Too Late”, “T.H”, “L.U” y “R.L”, todas con una ambientación soul-funky-jazzera, algunas más para bailar y otras más tranquilonas. Las cuatro están buenísimas, así que escojan la que mejor les acomode.

https://twitter.com/SaultGlobal/status/1910432330973409361

Anita Tijoux ft Hordatoj – “Retomé la pluma”

En 2024, Anita Tijoux lanzó el disco Vida, que significaba su primer disco luego de 10 años de su último trabajo de larga duración. Pero esta vuelta a la escena no ha terminado y para demostrar que viene más inspirada que nunca, la chilena-francesa trajo en los recientes días el EP Serpiente de madera.

Hay una detalle curioso en este extended play pues fue producido por Hordatoj, el productor y MC chileno que también trabajó con ella en el disco 1977, considerado uno de sus más icónicos trabajos. La alianza se retoma y la verdad es que esta nueva entrega es sensacional.

Toda la genialidad en el EP se puede sentir en “Retomé la pluma”, de nuestras favoritas para las nuevas canciones de la semana, en la que Anita justamente detalla tanto lo complicado como la inspiración de retomar su carrera musical en forma. “Quizá no estoy arriba, pero feliz con mi’ logro’... En mi bolsillo roto tengo canciones y fotos, todo lo que poseo son amigos que atesoro”. Ufff, temazo.

“Tuanaki Atoll” – Beirut

El séptimo disco de estudio de Beirut, titulado A Study of Losses, llegó. Se trata de un LP más del proyecto de Zach Condon, que es un trabajo atípico por algunas circunstancias alrededor de su lanzamiento, en las que nos concentramos para entender este nuevo disco del proyecto estadounidense.

Este es un material con muchos detalles curiosos, ya que parte de su inspiración viene de una petición que el circo sueco Kompani Giraff hizo al compositor. Y también tiene un grado emotivo importante, pues Zach Condon explora las perdidas de diversos ámbitos, desde lo personal hasta especies de animales extintas, las maravillas arquitectónicas que desaparecen, y más.

Nuestra recomendación para entrarle al disco es “Tuanaki Atoll”. Y si quieres conocer más del disco, aquí te dejamos nuestra reseña de 5 claves del disco de Beirut.

Otras nuevas canciones de la semana que debes escuchar

Lana Del Rey – “Bluebird”

Joe Goddard – “Image and Style”

Julien Baker & Torres – “Bottom of a Bottle” (checa la reseña del disco aquí)

Caroline ft Caroline Polachek – “Tell Me I Never Knew That”

Barry Can’t Swim – “Krimpton”