Lo que necesitas saber: La CCXP México 2024 se llevará a cabo a inicios de mayo y ya conocemos a algunos de los talentos invitados. Te dejamos el dato acá.

Agárrense que ya no falta mucho para que se lleve a cabo la CCXP México 2024, que será la primera edición en nuestro país de esta convención que ha ganado fama internacional por su versión brasileña. Y sí, de a poco se van revelando a los invitados de lujo para el evento que se realizará del 3 al 5 de mayo próximo.

Ya en meses pasados se hablaba de algunos de los escritores y dibujantes más reconocidos de la industria de los comics, como el legendario Humberto Ramos. Pero ahí no acaba la cosa pues ya se están confirmando a los primeros actores de Hollywood que estarán presentes en la convención.

Imagen ilustrativa. Foto: CCXP MX.

Los actores de Hollywood invitados a la CCXP México 2024

Giancarlo Esposito

Lo conocemos mejor por sus papeles antagónicos, que lo han convertido en uno de los ‘villanos’ favoritos de la televisión actual. Es prácticamente imposible olvidar sus roles en Breaking Bad como Gus Fring o Moff Gideon en The Mandalorian.

Pues sí, tendremos a Giancarlo Esposito como uno de los invitados de la CCXP México 2024. Esta va a ser la oportunidad perfecta para que los fans de esas series y del trabajo de Giancarlo, lo puedan conocer en persona en la CDMX.

El actor tiene varios proyectos en la mira, del 2024 en adelante. Giancarlo formará parte del elenco de películas como Abigail (junto a Melissa Barrera), The Electric State (con Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Brian Cox y más), Megalopolis (de Francis Ford Coppola) y MaxXxine (de la serie de cintas X de Ti West con Mia Goth).

Giancarlo Esposito es el primer actor confirmado para la convención. Foto: CCXP México.

¿Emocionados con el anuncio? Pues no se olviden de estar atentos a nuestras redes porque les iremos actualizando los detalles con las estrellas que vendrán a la primera CCXP México, porque se dice que serán hasta 30 figuras internacionales del cine y la TV.

Los artistas de cómics también estarán presentes

Como muchos ya sabrán, la Comic Con Experience se ha caracterizado por ser un espacio hecho para los amantes de la cultura pop. Y es por ello que no pueden faltar los amantes de los cómics en este gran escenario.

Además del mexicano Humberto Ramos, otros confirmados son Rafael Grampá (Batman: Gargoyle of Gotham) e Ivan Reis (Linterna Verde, Justice League). Y la lista sigue con los mexicanos Jorge Molina (Amazing Spider-Man, The Last of Us), Gerardo Sandoval (Tomb Rider, What If?, Avengers vs X-Men) y Enid Balam (Spider-Gwen, Edge of Spider-verse, New Mutants).

Se va a poner bueno todo el rollo con estos invitados a la CCXP México 2024, eh… Aquí te contamos qué clase de actividades y otros detalles puedes esperar de la convención.

Humberto Ramos es uno de los primeros invitados a la CCXP México. Foto: Getty.

Que no se te pasen los precios de la CCXP México 2024

Recuerda que la CCXP México 2024 se realizará del 3 al 5 de mayo próximos en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México. Y si vas a sacar el ahorrito para la convención, aquí te dejamos los precios por fases y acá los puedes comprar:

Viernes 3 de mayo: $1100.00 (fase 1), $1250.00 (fase 2), $1400.00 (fase 3)

Sábado 4 de mayo: $1250.00 (fase 1), $1400.00 (fase 2), $1550.00 (fase 3)

Domingo 5 de mayo: $1250.00 (fase 1), $1400.00 (fase 2), $1550.00 (fase 3)

Abono para los 3 días: $2800.00 (fase 1), $3200.00 (fase 2), 3600.00 (fase 3)

Epic Pass: $5250.00 (fase 1), $5900.00 (fase 2), $6500.00 (fase 3).

Estos son los precios de los boletos de la CCXP México 2024. Foto: CCXP/cortesía.

Te puede interesar