Baby Yingliang, el fósil de bebé dinosaurio descubierto dentro de su huevo

Está por celebrarse un año más del nacimiento de baby Jesus, pero antes de él (millones de años antes) hubo otro tipo de habitantes en nuestro planeta cuyo vínculo con especies modernas queda demostrado con el hallazgo de Baby Yingliang.

Con una antigüedad de aproximadamente 70 millones de años, el fósil de Baby Yingliang fue encontrado en Ganzhou, en el sur de China.

El hallazgo ha causado revuelo entre la comunidad de paleontólogos y fans de Jurassic Park, ya que Baby Yingliang es uno de los embriones de dinosaurios mejor conservados que se han encontrado en toda la historia.

“Es un espécimen increíble. He estado trabajando en huevos de dinosaurio durante 25 años y no he visto nada parecido”, comentó para iScience Darla Zelenitsky, miembro del Departamento de Geociencia de la Universidad de Calgary en Canadá.

De acuerdo con CNN, Baby Yingliang es un esqueleto embrionario de un dinosaurio oviraptor que fue encontrado perfectamente acurrucado dentro de su huevo. Su descubrimiento, además de fascinante a la vista, sirve para arrojar más información sobre el vínculo entre los dinosaurios y las aves.

Lo anterior queda establecido sólo por la simple postura en la que fue encontrado: con la cabeza colocada por debajo de su cuerpo, con los pies a ambos lados y con la espalda encorvada.

“Nos sorprendió ver este embrión bellamente conservado dentro de un huevo de dinosaurio, acostado en una postura de pájaro. Esta postura no había sido reconocida antes en dinosaurios no aviares“, comentó Fion Waisum Ma, otra coautora de la investigación publicada en la revista IScience.

La postura en la que fue encontrado Baby Yingliang nunca antes había sido observada en dinosaurios y es similar a la de las aves modernas. De acuerdo con las investigadoras, esa postura es adoptada por algunas aves cuando se preparan para salir del huevo. De no hacerlo, es más alta la probabilidad de morir.

“Esto indica que tal comportamiento en las aves modernas primero evolucionó entre sus ancestros dinosaurios”, agregó Fion Waisum Ma.

El huevo de Baby Yingliang mide apenas 17 centímetros, aproximadamente. Con este dato, las investigadoras calculan que el dinosaurio al nacer hubiera medido cerca de 27 centímetros (de la cabeza a la cola). De haber vivido, como adulto pudo haber alcanzado dimensiones de entre dos y tres metros.