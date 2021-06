Preparen las armas porque ya tenemos el tráiler de ‘Battlefield 2042’

El mundo de los videojuegos no deja de sorprendernos, pues fue de las pocas industrias de todo el mundo que no pararon cuando inició la pandemia. Sin embargo, este 2021 varias empresas desarrolladoras continuarán trabajando y presentando proyectos nuevos y otros que muchos esperaban, como el caso de DICE y Electronic Arts con Battlefield, porque ahora nos presentan un título recién salido del horno y que promete mucho.

En 2018, las compañías detrás de este juego lanzó el DLC de Apocalypse y la quinta entrega de esta franquicia. Pero desde entonces, el futuro de este título quedó pendiente, aunque desde hace un buen rato aparecieron un montón de rumores de que próximamente podríamos tener una nueva historia. Y ahora, luego de mucho chismecito gamers, los fanáticos de la serie podrán estar contentos pues sus deseos se convirtieron en realidad.

‘Battlefield 2042’ es una realidad

Resulta que este 9 de junio y a través de un evento en línea, Electronic Arts y DICE confirmaron el lanzamiento de Battlefield 2042. El nombre esta relacionado con la ambientación de este nuevo juego, pues en esta ocasión no viajaremos al pasado para revivir guerras antiguas, pues en su lugar nos veremos envueltos en un conflicto armado que transcurre en el futuro, todo en un tono desolador y caótico.

Entre los detalles que soltaron al respecto, mencionaron que el tiro se desarrollará entre Estados Unidos y Rusia, quienes se encuentran al borde de la guerra tras una serie de batallas que han librado durante décadas y conflictos políticos que han generado una gran cantidad de veteranos en el combate. Nosotros a través del mando, deberemos enfrentarnos y dar lo mejor para crear un futuro mejor para las siguientes generaciones.

El modo de juego suena espectacular

En cuanto a la jugabilidad de Battlefield 2042, tendrás chance de escoger tu rol en el campo de batalla, y cabe aclarar que cada uno de ellos tendrá sus propias ventajas únicas y un equipo personalizable, además de contar con la oportunidad de crear escuadrones para buscar la victoria. También es importante mencionar que ahora no contará con una campaña, pero eso no es una mala noticia porque le da todo el peso al multijugador.

Ahora, en este modo de juego, nos presentarán siete mapas enormes con una capacidad para 128 jugadores –64 jugadores en Xbox One y PS4–, que nos llevarán a combates por Egipto, Seúl y otras partes del mundo. Además de esto habrá elementos que influirán en la batalla como el clima, perros robots y trajes para volar. Así que como verán, en esta ocasión no todo será dar balazos como si no hubiera un mañana, porque habrá que tener una estrategia.

Battlefield 2042 estará disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC el próximo 22 de octubre. Y si ustedes todavía no se convencen en comprarlo o no, chequen por acá el impresionante tráiler con el que confirmaron la llegada de este nuevo videojuego: