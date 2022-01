Los dragones siempre han pertenecido a la fantasía (concretamente, a la literatura fantástica) donde nobles caballeros habrían de luchar contra esta temida criatura para recibir honor, y en todo caso, el amor de una doncella. Los dragones no existen… al menos no como los describieron en las obras del ciclo bretón, ni el grandioso J.R.R. Tolkien o en Game of Thrones.

Resulta que en el Reino Unido, descubrieron un fósil gigante, el pertenece a un ictiosaurio, mejor conocido como dragón marino. Se trata de uno de los descubrimientos más importantes no sólo de la región (East Midlands), sino de la historia. Pues nunca se habrían encontrado uno tan grande y completo como este. ACÁ les dejamos el hallazago del huevo de dinosaurio más pequeño.

También puedes leer: BABY YINGLIANG, EL FÓSIL DE BEBÉ DINOSAURIO DESCUBIERTO DENTRO DE SU HUEVO

Un dragón marino

Este dragón marino tiene unos 180 millones de años y mide poco menos de 10 metros de largo. Pero eso no es lo más impresionante, sino que su cráneo solito pesa una tonelada. Es decir, era un monstruo impresionante. Los ictisaurios fueron unos reptiles marinos que vivieron junto a otro tipo de dinosaurios al aparecer hace 250 millones de años, y extinguirse hace 90.

Algo que se sabe de estos seres, es que estaban en la cima de la cadena alimenticia al ser depredadores de gran tamaño, el cual podía variar entre 1 y 25 metros de largo. ¿Y cómo lucían? La mejor manera de entenderlos, es pensando en un delfín, pues la forma de su cuerpo es muy similar al de estos mamíferos cetáceos.

El hallazgo

De acuerdo con el comunicado de Leicestershire and Rutland Wildlife Trust (encontraron el fósil en la reserva de este lugar), es el esqueleto más grande y completo de su tipo que se ha encontrado en el Reino Unido y el primero de los ictisaurios en todo el país: Temnodontosaurus trigonodon.

A este dragón marino lo descubrieron de pura casualidad en febrero de 2021. Estaban haciendo un trabajo de rutina de drenaje de la laguna cuando de repente, Joe Davis (jefe del equipo de conservación en la reserva), vio algo que se salía del lodo. De manera inmediata identificó que se trataban de restos orgánicos por su experiencia encontrando esqueletos de ballenas y delfines.

Cuando se acercaron, fueron descubriendo de a poco el enorme fósil del dragón marino. Los trabajos de excavación se realizaron entre agosto y septiembre de 2021. En los siguientes 12 o 18 meses, comenzarán el trabajo de conservación paleontológica para luego poner el fósil en exhibición.

Cabe destacar que no es el primer dragón marino que se encuentra en esta misma reserva. En la década de los 70, encontraron algunos restos fósiles mucho más pequeños e incompletos. Por eso la insistencia en que se trata del esqueleto más grande y completo que se haya encontrado de un dragón marino en la zona.