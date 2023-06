Existe la creencia de que la música clásica es una de las mejores alternativas cuando uno quiere concentrarse mejor en sus actividades diarias. Y no hay duda de que a mucha gente le servirá ese método… Sin embargo, una reciente investigación científica sugiere que hay otro tipo de música que mejora la concentración.

Srini Pillay, neurocientífico de la Universidad de Harvard, es quien dio a conocer este estudio sobre lo que el llama ‘música familiar’. Ah, caray… ¿Y a qué se refiere con eso? Por acá les contamos.

Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay

Investigación revela qué tipo de música mejora la concentración

Establecer qué tipo de música mejora la concentración es un tema muy subjetivo. Habrá quienes tengan sus discos o playlist preferidas para poner en segundo plano mientras estudian o trabajan, o algunos más aplicarán la de dejar en aleatorio el reproductor de su plataforma preferida.

Pero Srini Pillay, como dijimos, detalla que la ‘música familiar’ es la ideal para incentivar una mejor concentración. Dicho término es más sencillo de lo que parece pues solo hace referencia a la música con la que estamos más familiarizados; esas rolas que te sabes prácticamente de memoria.

“Como músico y neurocientífico de Harvard, descubrí que la música familiar, o las canciones que disfrutas y conoces mejor, son las más efectivas para maximizar la concentración“, menciona Pillay en un artículo que escribió para la cadena CNBC hace poco.

Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay

La función de la ‘música familiar’ para mejorar la concentración

El neurocientífico detalla que la ‘música familiar’ estimula diversas regiones del cerebro relativas al movimiento. Es decir, las canciones con las que estás más familiarizado son aquellas que te permiten cantar y bailar al mismo tiempo sin complicaciones (ya si bailas chido o no, es otro tema jeje).

Pillay destaca que ese atributo que nos permite cantar y bailar al mismo tiempo, es el mismo que aplica si lo que buscas es una mejor concentración. “La música familiar me ayuda a aliviar el estrés y a conectarme con las emociones que necesito para estar completamente presente”, dice el académico de Harvard.

“Si me siento enojado por algo y necesito soltarlo, puedo escuchar ‘Lose Yourself’ de Eminem… Si me siento enojado y agitado, podría rockear con ‘Smells Like Teen Spirit’ de Nirvana... Si estoy estresado, podría optar por algo que me calme como ‘Flowers’ de Miley Cyrus o ‘Big Green Tractor’ de Jason Aldean”, dijo Srini Pillay sobre la música que mejora la concentración.

Imagen ilustrativa. Foto: Pexels

¿Cómo funciona este asunto de la liberación de los sentimientos por medio de la música y en función de la concentración? Según la investigación, la música familiar ayuda a disminuir el estrés y el cortisol. Esto permite que la parte del cerebro que maneja nuestra atención trabaje sin interrupción.

“Cuando reprimes tus sentimientos, las emociones negativas permanecen en tu cerebro. Y por mucho que lo intentes, perderás la capacidad de concentrarse. Entonces, si la música te ayuda a conectarte con tus emociones, también puede ayudarte a pensar con más claridad”, destaca Pillay.

Imagen ilustrativa. Foto: Pexels

¿Influye el género musical en la concentración?

Como dijimos más arriba, hablar de qué tipo de música mejora la concentración puede ser algo muy subjetivo. En el 2022, otro estudio científico demostraba que escuchar a AC/DC hace a los cirujanos más rápidos y precisos, por poner un ejemplo.

En contraposición a eso, dependiendo de la actividad y el gusto musical, habrá quienes se concentren de mejor manera escuchando otro tipo de música. Y eso es otro punto importante en la investigación de Srini Pillay, pues él dice que no hay un género musical que sea fundamental para determinar la inteligencia o la capacidad cerebral de la gente.

“Con la música y la gente tan diversa, ¿cómo decides cuál es mejor para ti? Los investigadores han descubierto que cuando se trata de potenciar la capacidad intelectual, no existe un género que sirva para todos“, detalla el neurocientífico.

Imagen ilustrativa. Foto: Pexels

Así que ya lo saben… La música que mejora la concentración la encuentran entre sus rolas favoritas independientemente del estilo musical. Pónganse la mejor playlist que tengan en su biblioteca musical y rífense en la chamba, la tarea o lo que sea que estén haciendo.