Lo que necesitas saber: Battlefield 6 solo estará disponible en consolas de última generación (PS5, Xbox Series X|S) y en PC a través de Steam, Epic Games Store y EA App.

¡La espera está por terminar! Tenemos a la vuelta de la esquina el lanzamiento de Battlefield 6, la nueva entrega del famoso shooter en primera persona que promete revivir la saga luego del fracaso que tuvieron con Battlefield 2042.

Nuevo Battlefield // X:@Battlefield

¿Cuándo es el lanzamiento de Battlefield 6?

Cuando te decimos que está por llegar es que solo faltan unos días para su estreno, pues Battlefield 6 se estrenará en nuestro país este 10 de octubre, siendo México uno de los primeros países que podrán jugarlo.

Tras una exitosa beta abierta en la que miles de personas pudieron disfrutar del regreso de esta saga de combates, el juego estará disponible oficialmente a partir de las 9 de la mañana (hora CDMX).

Y como te lo adelantábamos, esta nueva llegará en todo el mundo a diferentes horas entre el 10 y 11 de octubre. Acá te dejamos el mapa con los horarios:

Horarios de estreno del nuevo Battlefield // X:@Battlefield

¿Para qué consolas estará disponible?

Como era de esperarse, Battlefield 6 solo estará disponible en consolas de última generación (PS5, Xbox Series X|S) y en PC a través de Steam, Epic Games Store y EA App.

Desafortunadamente no habrá versiones para Nintendo Switch 2 ni para consolas de otras generaciones como la PS4 y la Xbox One. Y si planeas jugarlo en computadora, te dejamos las especificaciones:

Especificaciones de PC del nuevo Battlefield // X:@Battlefield

¿Qué modos de juego tendrá?

Con esta nueva entrega se busca que Battlefield recupere su popularidad en el género de disparos, apostando por un juego más cinematográfico y con un enfoque de realismo en el que tendremos que ser estratégicos para poder ganar, pero sin dejar de lado toda la acción que caracteriza a la saga.

El videojuego tendrá la misma estructura que la de la beta pública, pero, por si no la pudiste jugar, te adelantamos que tendrá 3 modos: campaña individual, campo de tiro y multijugador.

La campaña estará dividida por misiones que podrán jugarse para desbloquear recompensas y en el multijugador habrá distintas modalidades como las partidas rápidas y los enfrentamientos de hasta cien jugadores en un mismo campo de batalla.