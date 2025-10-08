Lo que necesitas saber: Fortnitemares 2025 estará disponible del 9 de octubre y hasta el 31 de octubre.

Estamos a unos días de Halloween y Fortnite ya reveló que la Scooby-Doo y sus amigos, Ghostface y otros personajes más llegarán al videojuego para celebrar el evento de terror ‘Fortnitemares 2025’.

Nuevo evento de Fortnite // YouTube: @fortnite

¡El Halloween llegará a Fortnite!

Como cada año, Fortnite celebrará Halloween con gran evento en el que se podrán adquirir nuevos objetos, skins… relacionados a la fecha. Y este año la ‘Fortnitemares’ llevará al juego a personajes icónicos de terror tanto del pasado y como del presente:

Scooby-Doo y sus amigos

Huggy Wuggy

Doja Cat

Ghostface

Jason

The Grabber

Art el payaso

R.E.P.O

Aunque esta información ya se rumoreaba desde hace varias semanas, el famoso battle royale decidió confirmarlo con un tráiler del evento. Por si aún no lo han visto, acá se los dejamos:

¿Cuando estará disponible?

Hasta el momento, Fortnite no ha revelado muchos detalles del evento, así que no te podemos contar si al igual que el año pasado se podrán conseguir algunos objetos y skins de manera gratuita.

Lo que ya se confirmó es la fecha en la que llegará este gran evento de terror. Vete preparando porque ‘Fortnitemares 2025’ estará disponible a partir de este 9 de octubre y hasta el 31 de octubre… justo el día en que se celebra Halloween.