Ay, no: El próximo juego de ‘God Of War’ retrasa su lanzamiento hasta 2022

Si ya te andabas saboreando el momento de entrarle al nuevo juego de God Of War que se lanzaría este año, pues deberás frenar la ansias. El nuevo título de la franquicia esperará un poco más de lo que se pensaba y será hasta el otro año cuando puedas jugarlo.

Este miércoles, los desarrolladores detrás del juego informaron que la siguiente entrega de GoW verá la luz hasta 2022. Así lo confirmaron Hermen Hulst, presidente de PlayStation Studios y Santa Mónica Studio, una de las casas productoras de Sony Interactive Entertainment. Peeeeero no todo son malas noticias pues la jugabilidad se ampliará a una consola más.

Aún cuando la industria de los videojuegos también sufrió los estragos de la pandemia, Sony y PlayStation le levantaban el ánimo a los gamers con el anuncio de los lanzamiento que tenían contemplados para el futuro. Uno de ellos es la próxima entrega de God Of War (provisionalmente conocida GoW: Ragnarok pues no se ha confirmado el nombre como tal) de la que hasta se reveló un teaser en septiembre.

La promesa inicial era que este juego vería la luz en algún momento de 2021, pero pues los planes se echaron para atrás. Hoy, el presidente de PS Studios, Hermen Hulst, reveló la decisión en una serie declaraciones que compartió desde el blog oficial de PlayStation además de que detallar que la compañía tiene cerca de 25 títulos en desarrollo. Sin embargo, los más importantes son GoW y Horizon Forbidden West.

“… Tenemos, actualmente, dos juegos enormes y narrativos en desarrollo: Horizon Forbidden West y el próximo God of War. Y, en ambos casos, se ven francamente afectados por el acceso a la captura de movimiento y el talento. En el caso de Horizon, creemos que estamos bien encaminados para lanzarlo este fin de año. Sin embargo, aún no es seguro y estamos trabajando al máximo para confirmarlo lo antes posible. En el caso de God of War, el proyecto comenzó un poco más tarde. Así que decidimos retrasar ese juego hasta el próximo año para asegurarnos de que Santa Monica Studio pueda ofrecer el increíble juego…”