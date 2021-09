¡Tutti Frutti tiene un Newsletter! Además del podcast de todos los lunes, Sopitas escribe un mail que manda todos los jueves donde encontrarás textos como éste. Suscríbete en 3 segundos poniendo tu mail en el cuadro de aquí:

Este 2021 ha sido muy curioso en cuanto a tecnología se refiere. NFTs, realidad aumentada, viajes al espacio, criptomonedas y claro, las conversaciones sobre un meta-verso que ya están creando, algo en lo que los videojuegos están siendo parte integral.

Esto me dejó pensando sobre la importancia de los videojuegos en nuestra vida, no sólo como una herramienta de ocio o distracción, sino como una industria que no ha dejado de evolucionar (y revolucionar) desde la década de los cincuenta (inserten aquí sus anécdotas del Atari o Intellivision en los ochenta).

Así es como pasamos de hablar de cartuchos a hablar de consolas, de las consolas a la nube y de la nube a una serie de intersecciones que no dejan de sorprender y que me parece no hemos alcanzado a dimensionar y a entender del todo.

Un ejemplo de ello, son los conciertos en Fortnite que comenzaron en el 2019 -si, antes de que la pandemia los pusiera de moda- cuando Marshmello se presentó dentro del videojuego para dar un show virtual, reuniendo a más de 10 millones de personas.

Ya en plena pandemia, Travis Scott se animó a realizar una serie de presentaciones virtuales en la misma plataforma, los cuales juntaron a más de 27 millones de espectadores. Sí, ¡el equivalente a la población total de varios países!

Pero los videojuegos no sólo se han expandido en cuanto a música, y el arte también ha encontrado cabida. Hace unos meses, el Museo Nacional Thyssen Bornemisza de Madrid, estrenó su isla en Animal Crossing: New Horizons para que cualquier persona interesada en la cultura artística pueda encontrar, explorar y disfrutar muchas de las obras del museo.

La primera artista en crear una exposición en Animal Crossing fue la ilustradora independiente Stephanie Unger quién montó con muchísimo éxito una galería dentro del juego con sus obras originales, lo que le permitió llegar a muchos más ojos que cualquier otra exposición que haya mostrado en cualquier galería convencional.

Lo que creíamos que era el futuro, es el presente y eso es porque la industria está dando a pasos agigantados; una muestra de ello es el proyecto que está creando Tim Sweeney, CEO de Epic Games (desarrollador de Fortnite, Gears Of War, etc.)

Se trata del ‘Metaverso’, un universo paralelo al mundo físico formado por mundos virtuales interconectados en los que los seres humanos podremos vivir como en el mundo real. Suena a juego de ciencia ficción, pero puede convertirse en la siguiente evolución de internet.

La idea de un universo paralelo la hemos visto en cientos de libros y películas de ciencia ficción desde que el escritor Neal Stephenson la introdujo en su libro ‘Snow Crash’, en el que imagina un mundo virtual en el que los humanos pudieran interactuar entre ellos y hoy, esa visión está por hacerse realidad.

Diversos inversores han destinado más de mil millones de dólares para desarrollar el ‘Metaverso’ con un número infinito de mundos interconectados en el que cada persona exista como existe en el mundo real, lo cual es emocionante y aterrador, sobre todo si este ‘Metaverso’ termina siendo controlado por algún monopolio como los que hoy controlan y dominan internet.

¿Estarías dispuesto a vivir en un universo paralelo?