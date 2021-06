Metroid, Zelda y más: Esto fue todo lo que Nintendo anunció en la E3 2021

Vaya que la E3 2021 nos ha dejado con la boca abierta. A pesar de que este año tampoco se pudo llevar a cabo la convención de videojuegos más importante del mundo, eso no fue motivo para que la industria no presentara un montón de títulos que nos emocionan y mucho. Sin embargo, en este eventazo gamer faltaba una de las empresas más importantes con todos sus anuncios, Nintendo, quienes se volaron la barda y macizo.

Para cerrar con broche de oro, la compañía japonesa anunció que este 15 de junio armaría un Direct especial en el que revelaría varios proyectos. Como siempre aparecieron rumores, ya saben, un nuevo juego de The Legend of Zelda y hasta Crash en el Super Smash Bros. pero como siempre suele suceder y para no hacernos ilusiones que más tarde terminarán rotas, lo mejor era aguantarnos hasta que ellos mismos confirmaran toda esta información.

Nintendo se rifó como los grandes en la E3 2021

El evento de Nintendo en la E3 2021–que duró casi 40 minutos– arrancó con todo, pues desde el principio no se guardaron absolutamente nada. Para que chequen de qué estamos hablando, iniciaron presentándonos a un nuevo luchador de Super Smash Bros. Ultimate, ni más ni menos que Kazuya Mishima de Tekken, que llegará a este videojuego tan popular y querido como contenido descargable de pago el próximo 28 de junio.

Luego de esta noticia tan emocionante, la compañía confirmo que Life is Strange Remasterd Collection y Life is Strange True Color estarán disponibles muy pronto en el Switch, el primero llegará el 10 de septiembre. Después de esto, anunciaron una buena tanda de títulos como Marvel’s Guardians of the Galaxy, Worms Rumble, Astria Ascending, la remasterización por los 20 años de Super Monkey Ball y hasta la llegada de Two Point Campus.

La sorpresa de la conferencia: ‘Metroid Dread’

Sin embargo, luego de esto Nintendo nos mostró dos juegos bastante fuertes. Para empezar confirmaron el lanzamiento este mismo año de Mario Party Superstars, que incluirá nuevas versiones de la saga de Mario Party y que podremos chutarnos el 29 de octubre. Pero eso no es todo, porque una de las sorpresas de toda la conferencia virtual fue el anuncio de una nueva historia del querido Metroid en 2D y tras casi 20 años.

Este personajazo icónico regresará a nuestras vidas en Metroid Dread, una aventura alucinante que promete darnos momentos un tanto nostálgicos para los que lo conocemos, aunque también parece que le volará la cabeza a quienes apenas lo están descubriendo. Este nuevo juego llegará al Nintendo Switch el próximo 8 de octubre, así que es momento de ir ahorrando todos los centavitos para ser de los primeros en tenerlo y jugarlo.

Wario también está de regreso

Luego de este par de anuncios, Nintendo se aventó un buen rato presentándonos una nueva tanda de juegos que estarán disponibles en el Switch entre 2021 y el próximo. Entre ellos tenemos Just Dance 2022, Cruisin’ Blast, Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakes Set, Mario Golf: Super Rush y Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Pero por supuesto que las sorpresas no pararon ahí.

Resulta que la empresa japonesa también reveló con bombo y platillo un nuevo juego de Wario que se llamará WarioWare: Get It Together, el cual incluirá un montón de mini juegos que la neta se ven bastante divertidos, donde podrás usar a este personajazo junto a sus amigos. Y mucho ojo porque el juego saldrá a la venta el próximo 10 de septiembre, así que anoten bien la fecha para que luego no digan que no les avisamos.

Mario unirá fuerzas con los Rabbids

Para los que le s gustan los juegos fantásticos de estrategia, Nintendo también confirmó la llegada de Shin Megami Tensei V. Por aniversarios no paran estos muchachos, pues en el aniversario de Danganropa, tendrá una reedición llamada Decadence con tres títulos clásicos de la franquicia y que estará disponible este mismo años. Pero si Si a ti te gustan los juegos que no te dejen dormir, nos mostró la llegada de Project Zero: Maiden of Black Water.

Las cosas se calmaron un poco, porque más tarde soltaron una segunda tanda de juegos para el Switch. Y como sabemos que les interesa muchísimo, acá se los dejamos: Advance Wars, Doom Eternal: The Ancient Gods – Part 1, Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 y Strange Brigade. Sin embargo, bajita la mano la empresa aventó una bombita mencionando que el buen Mario hará equipo una vez mas con unos conejos muy curiosos en Mario + Rabbids: Sparks of Hope en 2022

Nintendo soltó noticias emocionantes de ‘The Legend of Zelda’

Por último pero no menos importante, no podían dejarnos sin noticias de The Legend of Zelda, es por eso que Nintendo mencionó que vendrá una nueva expansión del más reciente título de la franquicia: El Latido Ancestral (18 de junio) y El Guardián de los Recuerdos en noviembre de este mismo año. Además, revelaron que la esperada reedición de The Legend of Zelda Skyward Sword estará disponible en el Switch a partir del 18 de julio.

Este 2021, la franquicia cumple 35 años y a pesar de que pensamos que adelantarían el lanzamiento del próximo título, nos dieron una noticia sumamente nostalgia. Resulta que lanzarán una edición especial del Game & Watch, que incluirá el primer juego de la serie, Zelda II: The Adventures of Link, Link’s Awakening y un montón de minijuegos donde el héroe es el protagonista. Pongan mucha atención porque saldrá al mercado el 12 de noviembre.

Ya para cerrar con broche de oro y apiadándose de nosotros, también nos presentaron mas imágenes de la continuación de Breath of the Wild, la nueva aventura de Link que a simple vista luce espectacular y nos morimos por jugarlo a pesar de que todavía no tiene un título oficial. Por el momento tampoco tiene fecha de lanzamiento, pero Nintendo mencionó que esperan que llegue al Switch a lo largo de 2022.