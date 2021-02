Apenas va arrancando el 2021 y ya tenemos un montón de noticias emocionantes, al menos dentro del universo gamer. Ni siquiera la pandemia del coronavirus detuvo a esta industria y por lo que vemos, este año tampoco será la excepción, porque tienen preparadas muchas sorpresas para todos nosotros. Ese es justo el caso de Nintendo, quienes anunciaron con bombo y platillo un evento sumamente especial y un tanto misterioso.

Como recordarán, la compañía japonesa se rifó hace algunas semanas lanzando una actualización de Super Mario 3D World –que originalmente era del Wii– y un nuevo título, Bowser’s Fury. Ambos juegos llegaron al Switch y desde entonces hemos esperado a que suelten más información sobre esos proyectos en los que han estado trabajando todo este tiempo y por fin, tras mucha espera sabemos qué es lo que traen entre manos.

Nintendo arranca con todo el 2021

El pasado martes, Nintendo nos informó que el 17 de febrero llevaría a cabo uno de sus eventos más importantes del año, el Direct. Por obvias razones, tuvieron que adaptarse a la crisis sanitaria, es por eso que decidieron hacer todo de manera virtual. Sin embargo, y aunque todos estuviéramos siguiéndolo a distancia, eso no quitaba para nada la emoción, porque esperábamos juegos muy fuertes y otros anuncios muy especiales.

La empresa lo mencionó desde un principio, todo esto tenía como fin dos cosas: revelar novedades sobre títulos que todos conocemos, como Super Smash Bros. Ultimate y algunos juegos que llegarán al Switch en la primera mitad de 2021. Pero mejor dejemos de hablar y pasemos con la información, a continuación les contaremos con lujo de detalle todo lo que se anunció para que vayan ahorrando y no se gasten la quincena.

El Switch tendrá un montón de juegos

Nintendo Direct arrancó con todo, y eso que el evento duraría 50 minutos. Sin tiempo que perder y tirando la casa por la ventana, nos mostraron que Pyra y Mythra de Xenoblade Chronicles 2 será las nuevas peleadoras de Super Smash Bros. Ultimate, que llegarán al juego en marzo. Por supuesto que no nos dejaron con las manos vacías, pues también nos dejaron ver algunos de sus poderes y hasta un escenario especial.

Continuando con las sorpresas, anunciaron que Fall Guys: Ultimate Knockout llegará a Nintendo Switch en el verano 2021. Más adelante tuvimos un pequeño vistazo a juegos como Outer Wilds, dos títulos de Famicom Detective Club que estarán por primera vez a este lado del charco a partir del 14 de mayo, Samurai Warriors 5 o Legend of Mana; mientras que Capcom se hizo presente con un juego espectacular, Monster Hunter Rise.

Por supuesto que Nintendo no podía olvidar al buen Mario, es por eso que también tendrá un nuevo juego para el Switch, Mario Golf Super Rush, que se estrenará el 25 de junio con un montón de gestos dentro del control para crear una experiencia única, como si estuvieras jugando en un campo de verdad. Además de usar al fontanero favorito de todos, Luigi, Bowser y compañía, también tendrás chance de armar un modo historia con tu propio personaje.

Como cereza del pastel, la compañía japonesa también mencionó que llegará a Animal Crossing: New Horizons algunos objetos especiales de Super Mario Bros. a partir del 1 de marzo, cerrando con broche de oro el aniversario número 35 de este título. A partir de ahí, anunciaron otra tanda de juegos que veremos entre 2021 y 2022, y para no hacerles el cuento más largo, acá les dejamos la lista completa para que consideren cuál se armarán.

Tales From The Borderlands – 24 de marzo

Capcom Stadium Arcadium con clásicos como Street Fighter II y Commando – 17 de febrero

Travis Touchdown vs. Aliens – 27 ded agosto

Neon White – invierno de 2021

Dc Super Hero Girls Teen Power – 4 de junio

Plants vs. Zombies, Battle for The Neighborville – 19 de marzo

Miitopia – 21 de mayo

Project Triangle Strategy (nombre tentativo que se estrenará en 2022)

Star Wars Hunters – 2021

Knockout City – 21 de mayo

World’ End Club – 28 de mayo

Hades – 19 de marzo

Nija Gaiden Master Collection – 10 de junio

Bravely Default 2 – 26 de febrero

Ghosts N’ Goblins Resurrection

SaGa Frontier Remastered – 15 de abril

Apex Legends – 5 de marzo

Splatoon 3 – 2022

¿Qué pasó con Zelda?

Justo antes de terminar el Nintendo Direct, nos respondieron una de las dudas más grandes que teníamos de este evento, ¿qué onda con Link y compañía? Bueno, pues lamentablemente anunciaron que por ahora no tienen nada que mostrar de la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, aunque mencionaron que el próximo año tendremos más información al respecto. Así solo nos queda esperar.

Sin embargo, no nos dejaron con las manos vacías, porque revelaron que The Legend of Zelda Skyward Sword, el título que originalmente se estreno en el Wii tendrá una remasterización para el Switch. Por si esto no fuera suficiente, también mostraron unos joycon edición especial, que vendrán decorados con elementos que recuerdan a nuestro protagonista. Podrán disfrutar del juego y los controles a partir del 16 de julio.