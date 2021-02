¡Sorpresa! Esto es lo que podrían anunciar en el primer Nintendo Direct del 2021

Puede que por culpa de la pandemia, algunos sectores económicos aún se encuentren en una situación incierta. Sin embargo, y así como sucedió el año pasado, la industria de los videojuegos seguirá sorprendiéndonos anunciando un montón de cosas para este 2021, y una de las empresas en levantar la mano en este aspecto es Nintendo, quienes tienen preparado un evento sumamente especial para arrancar con todo.

Como recordarán, la empresa japonesa reveló hace algunas semanas dos títulos para su consola estrella, el Switch. Se trataba de una actualización de Super Mario 3D World y un juego inédito, Bowser’s Fury, que en aquel entonces seguían la celebración por los 35 años de Super Mario Bros. Sin embargo, parece que en esta ocasión traen para nosotros un par de sorpresas y proyectos inéditos que se estuvieron guardando todo este tiempo.

Este 16 de febrero, Nintendo anunció bombo y platillo el primer Direct del año. A través de sus redes sociales, mencionaron que será una conferencia virtual que se llevará a cabo el próximo 17 de febrero a las 4 de la tarde hora del centro de México. Pero quizá lo que llamó la atención fue que durará alrededor de 5o minutos, así que podremos esperar que revelen un montón de títulos y novedades que emocionarán a los gamers.

Por ahora, hay un par de puntos confirmados por los cuales se centrará esta conferencia, aunque aún no está tan claro si aprovecharán este espacio para mostrarnos nuevos videojuegos o hasta una que otra consola. Pero entre si son peras o manzanas, a continuación les contaremos cuáles son los rumores y qué es lo que la compañía japonesa podría lanzar al mercado en unas cuantas horas. ¿Están listos?

Tune in 2/17 at 2 p.m. PT for a #NintendoDirect livestream featuring roughly 50 minutes of information focused on available games like Super #SmashBrosUltimate and games coming to #NintendoSwitch in the first half of 2021.https://t.co/fbG3hEtD0Q pic.twitter.com/w8J6lbdIkQ

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 16, 2021