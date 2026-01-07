Lo que necesitas saber: Podrás jugar con Cartman, Kenny, Stan, Kyle y Butters y adentrarte en la nueva zona para explorar dentro de Fortnite: "Cartmaland"

Tras la llegada de Los Simpson a Fortnite, solo era cuestión de tiempo para que el famoso videojuego anunciara una nueva colaboración esperada por muchos fanáticos: South Park.

South Park llega a Fortnite // Imagen: Captura de pantalla

¡South Park se une al mundo de Fortnite!

Aún seguimos recordando el eventazo que Fortnite lanzó hace unas semanas por la llegada de Los Simpson y ahora, para arrancar el año con todo, ya tenemos la primera colaboración… y será con nada más y nada menos que South Park.

Mediante redes sociales, tanto el juego como la serie de dibujos animados compartieron un pequeño tráiler de como surge esta esperada colaboración…

Cansado de no ser invitado a jugar Fortnite con todos, Butters va en busca de “La vara de la verdad” y en un intento de obligar a sus amigos a jugar con él, por accidente viajan directamente al videojuego. Ahora, deben sobrevivir y recuperar el artefacto mágico para regresar a casa.

South Park llega a Fortnite // Imagen: Captura de pantalla

Ya con esta premisa, se nos revela que podrás usar a Cartman, Kenny, Stan, Kyle y Butters dentro del juego. Además de explorar “Cartmaland”, una nueva sección de la isla.

Pero bueno, no te contamos más y mejor ve por ti mismo lo que traerá esta nueva actualización:

Y… ¿Cuándo llegará esta colaboración?

Ve apartando tus pavos para poder adquirir a todos los personajes de South Park, ya que estarán disponibles a partir de este viernes 9 de enero.

Aunque claro, como ya es costumbre, esta actualización estará poco tiempo disponible dentro del juego, pues terminará el 5 de febrero. ¿Te la vas a perder?