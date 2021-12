Pac-Man Community: ¿El primer paso de los videojuegos en el Metaverso de Zuckerberg?

Ya todos estamos enterados de los esfuerzos de Meta (antes “Facebook) de crear un metaverso donde todos estemos haciendo cosas, también es cierto que este concepto va muy de la mano de los videojuegos, así nos lo ha hecho ver la cultura popular más mainstream a la que hemos tenido acceso durante algunos años ya.

Ready Player One, Fortnite, Roblox, Second Life, etc.

Con todo esto en mente, era cuestión de tiempo para ver cómo Meta empezaba a mover las fichas en la dirección de videojuegos y pues hoy ha anunciado… PAC-MAN COMMUNITY. ¿Esto es un juego del metaverso? No, no realmente. Sin embargo, promete ser una experiencia muy inmersiva para los jugadores y que, de triunfar, tendríamos que ver sí o sí en el metaverso de Zuckerberg.

¿Por qué? Porque desde sus cimientos parece haber sido construido de tal forma que la comunidad sea quien haga o mate el juego y la interacción en tiempo real que los usuarios puedan tener en el juego de algún streamer, lo hacen sentir como un paso muy obvio en un futuro.

Ahora sí, vamos a lo que les interesa… ¿Qué diablos es PAC-MAN COMMUNITY?

¿Se acuerdan de Facebook Gaming?

Claro que se acuerdan, es una locura esa plataforma aunque muchos estemos acostumbrados a consumir streams en otras plataformas. La realidad es que tienen una cantidad enorme de usuarios sumamente apasionados y es aquí donde aterrizará PAC-MAN COMMUNITY.

Es fácil ver el por qué, ya hay millones de personas que consumen Facebook Gaming, entonces es la manera más fácil de aprovechar la comunidad para crear una nueva alrededor de esta nueva versión de PAC-MAN.

PLAY, WATCH, CONNECT

A los desarrolladores de videojuegos les encanta usar palabras como estas para describir sus creaciones, pero cuando tienes a PAC MAN como materia prima, realmente no hay mucho (o nada) que le puedas cambiar, es un juego que va al grano, entonces las alteraciones que existen son sólo para hacerlo más “social”.

Es decir, vas a “jugar” PAC-MAN mientras otras personas te “ven” y podrán “conectar” contigo a través de la plataforma para modificar el juego y verte sufrir o triunfar en tiempo real.

Para los más clavados: es en esencia lo que se intentó hacer hace algunos años con Dead Nation en PS4, pero ahora con toda la maquinaria (y dinero) que Meta tiene para impulsar esto.

¿Cómo se juega PAC-MAN COMMUNITY?

Si alguna vez jugaron Mario Maker, ya van entendiendo el 80% de este esfuerzo de Meta.

En la presentación que tuvimos con el mismo CEO de la desarrolladora, no dejaba de mencionar a Mario Maker en cada aspecto social de PAC-MAN COMMUNITY.

La creación de niveles con un pequeño gestor de mapas muy intuitivo, un ranking global, tiempos a vencer, etc etc.

De ahí en fuera, es el viejo y conocido Pac-Man que a todos nos ha encantado a través de las décadas.

¿Y lo de Connect?

El aspecto más innovador de PAC-MAN COMMUNITY, podría ser el que llaman “Play with Streamer” que como pueden imaginar, se trata de unirte a una partida con tu streamer preferido.

Es aquí donde podrás hacer que le caigan más fantasmas a tu streamer, que sea más lento su PAC-MAN, que no tenga frutitas, que los fantasmas sean más rápidos y muchas otras cosas que arruinarán la partida de tu héroe de internet.

Jacob, un poco inocentemente, nos dijo que su objetivo personal con este lanzamiento era ver a millones y millones y millones de personas ayudando a sus streamers favoritos a avanzar en PAC-MAN COMMUNITY.

Sí vemos a millones y millones y millones de personas en el juego, pero no ayudando. El juego por supuesto que es gratuito y lo podrás jugar directamente desde Facebook.