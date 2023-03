No hay nadie que después de primaria y secundaria se olvide de pi (π), ese número irracional e infinito al que todo mundo —desde hace 4 mil años— se ha intentado acercar. Y aunque este objetivo parece medio imposible, otras disciplinas han tomado este número para conocerlo de otra forma, como en una canción.

¿Neta? Sí, ya sabemos que mediante los números y las matemáticas es posible hacer música y con pi, hay chance hasta de hacer una canción realmente buena.

Foto: Scientific American.

Si no nos creen, sólo pasen a escuchar la pieza que compuso el creador multimedia Devin Powell con los números que componen pi —y cuya rola en cuestión tituló ‘Lullapi’.

Así se escucha pi si fuera una canción

Antes de pasar con el cumbión… ok, no. Antes de ir a escuchar ‘Lullapi’, ¿qué les parece si recordamos un poco de π?

Pi no es un número entero (como 1, 2, 3 y así). Tampoco es un número racional, es decir, no se expresa con cocientes de enteros. Es un número irracional cuyo valor numérico se expresa en 3.14159265589793238462 y más.

Foto: FOX.

Seguro recuerdan que en la escuela nos enseñaron que pi equivale al famoso 3.1416. Esa era (o es) la manera en que las y los profes tenían para “cerrar” pi y que pudiéramos agarrarle la onda de una mejor manera.

Pero lo cierto es que pi equivale a un número que termina siendo infinito, con tantas cifras que quedan por descubrir y que le ha volado la cabeza a más de uno que intente acercarse.

La circunferencia y su diámetro

Al final, π es la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. Resulta ser una constante matemática que es igual de importante en la física, la física cuántica y nuestra cotidianidad.

Foto: @geralt-pixabay

Hace 4 mil años, en Babilonia toparon por primera vez la existencia de pi. Después, otras culturas como la egipcia o china mejoraron su cálculo y encontraron más y más dígitos hasta nuestros días, época en que a las computadoras se les da la tarea de calcular el valor de pi, lo más certero posible.

Y ya para terminar este breviario, sólo nos queda mencionar que π es una letra griega que equivale a la “P” española.

Una manera de hacer música

Pues sí, pi ha sido la fuente para crear una pieza musical. Todo mediante los números que la comprenden. ¿Cómo? En un principio, Powell buscaba memorizar los primeros 50 dígitos de π hasta que en su objetivo se dio cuenta de que… tal vez no podía memorizarlos, pero sí asociarlos y, por ende, recordarlos.

Devin Powell pasó los números de pi a las notas de una escala musical (Do mayor). Partió de las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, do y las asignó a los números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

“Interacción pi mesón y protón (1975)”. Foto: Departamento de Energía de Estados Unidos-Getty Images.

Y siguiendo la secuencia de π, Powell encontró que las notas sonaban súper bien al momento de tocarlas en el piano.

Así fue como después combinó pi con las teclas (blancas, negras) del piano y los tonos —el mayor y menor. ¿El resultado? Ahora sí, pasen a escuchar la canción titulada ‘Lullapi’:

¿Qué tal? Por lo pronto, Devin Powell ya se apuntó para tocarla con una orquesta de cuerdas y vientos —para seguir enriqueciendo esta rola.

Foto: @devincpowell

Y bueno, todo esto que les contamos también es a propósito del Día de π, el 14 de marzo, fecha que desde Estados Unidos le dedican a este número irracional —al que le han encontrado hasta cierto sentido místico con las efemérides del nacimiento de Albert Einstein (14 de marzo de 1879) o el fallecimiento de Karl Marx (14 de marzo de 1883).