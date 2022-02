Ojo acá, entrenadores: Te contamos todo sobre el primer evento presencial de ‘Pokémon Go’ en México

Puede que ya hayan pasado casi seis años del lanzamiento de Pokémon Go en nuestros dispositivos móviles, pero aunque no lo crean, sigue más vigente que nunca. Hasta la fecha todavía es bastante común ver a personas en las calles con sus teléfonos intentando cazar a distintas criaturas y conquistando todos los gimnasios que se les ponen enfrente. Sin embargo, próximamente este juego tendrá una experiencia única en México.

Niantic, la compañía que desarrolló este título tan popular sigue buscando maneras de innovar y hacer que todos los jugadores continúen su camino como los mejores entrenadores del mundo. En los últimos años han implementado eventos en los que además de invitarlos a salir a explorar el mundo y compartir con otros, pueden ganarse un montón de premios así como la oportunidad de capturar a personajes únicos.

¡’Pokémon Go’ tendrá su primer evento presencial en México!

Resulta que este 10 de febrero nos enteramos de que este 2022 llegará a México el primer evento presencial de Pokémon Go. Para ser exactos, todo se llevará a cabo en el enorme Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, donde los jugadores de la tierra de la carnita asada y de otras partes del país podrán vivir un día completo dentro del universo de este juego, algo que por supuesto no se pueden perder.

Para que se den una idea de cómo estará la cosa, en esta experiencia los asistentes tendrán chance de explorar 5 hábitats temáticos diferentes, atrapar muchísimas criaturas, entrar a una investigación exclusiva y desbloquear bonus dentro del juego. Uno de los atractivos principales es que dentro del parque regiomontano encontrarán a distintos Pokémon raros que son muy buscados, como el caso de Mewtwo, Ditto en forma salvaje y hasta Snorlax.

Por si no fuera suficiente como para animarlos a que se lancen a este evento en Monterrey, complementarán todo con un evento virtual global llamado Pokémon Go Tour: Johto, así que si ustedes no paran de jugar y capturar a estos entrañables personajes con los que muchos crecimos, es una oportunidad única de divertirse y entrarle a una experiencia que estamos casi seguros que nunca olvidarán, porque será lo más cercano a vivir en este extraordinario mundo.

¿Y cómo le hago para entrarle a esta experiencia?

Ahora bien, si después de leer esto, quieren entrarle al primer evento presencial de Pokémon Go en México, les contamos que para entrar al Parque Fundidora tendrán que comprar su boleto, el cual sale en 25 dólares –algo así como 514 pesitos mexicanos– y ACÁ lo puedes armar. Por otro lado, la experiencia virtual también tiene un costo de 11.99 dolarucos –más o menos unos 252 morlacos mexas– y los puedes conseguir directamente en el juego.

La aventura en la tierra de la carnita asada se llevará a cabo el domingo 27 de febrero de 10:00 a 18:00 horas, mientras que el evento global será el 26 de febrero de 9:00 a 21:00 horas. Es importante aclarar que tengan o no una entrada, los Entrenadores en la ciudad de Monterrey podrán participar en incursiones disponibles entre las 10:00 y 20:00 horas en las que encontrarán a las aves legendarias de Kanto y a los Pokémon de esta región que normalmente solo se pueden atrapar en otras partes del mundo.