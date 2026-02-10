Lo que necesitas saber: El primer 'State of Play' de este año será el próximo jueves 12 de febrero y podrás verlo de manera gratuita a través de YouTube

¡Atención, amantes de los videojuegos! PlayStation por fin tendrá el primer ‘State of Play’ del 2026 lleno de grandes novedades y anuncios de juegos que llegarán en los próximos meses.

PlayStation // Foto: Redes sociales

¿Cuándo será el primer ‘State of Play’ de PlayStation del 2026?

Luego de tener un buen rato sin novedades, Sony por fin decidió anunciar oficialmente la primera presentación ‘State of Play’ de PlayStation de este año, que estará llena de novedades y anuncios.

¿Por qué lo decimos? Se reveló que el evento durará más de una hora… y es que regularmente estos eventos de Sony suelen durar entre 30 y 40 minutos.

“Conéctate en vivo este jueves para disfrutar de más de 60 minutos de noticias, actualizaciones de juego y anuncios de estudios de todo el mundo”, se lee en el anuncio.

Ve sacando tu calendario para anotar la fecha, pues el primer ‘State of Play’ de este año será el próximo jueves 12 de febrero y podrás verlo de manera gratuita a través de YouTube a partir de las 4:00 p.m., hora Ciudad de México.

State of Play del 2026 // X:@PlayStation_LA

Todos los anuncios del State of Play 2026

Algo que ha caracterizado a los ‘State of Play’ ha sido la confirmación de fechas de estreno y nuevos títulos que están por llegar a la PlayStation (como el año pasado).

Y esta vez no será la excepción, pues la transmisión incluirá videojuegos de terceros, títulos independientes y algunos proyectos de PlayStation Studios. En cuanto tengamos todos los anuncios, por acá lo estaremos actualizando.¿Emocionados?