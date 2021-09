Ojó acá, profes: Esta es la tabla periódica más fácil de entender (y explicar)

Por: Alberto Milo

Y ooobviamente estarás de acuerdo con nosotros: uno de los mayores retos para la memoria es aquel que nos enfrentamos en la secundaria cuando se nos pide aprender la tabla periódica CASI DE MEMORIA ALV. Sería como decir que inclusive fuera de la vida escolar, esto sigue siendo de lo más grande que le pediremos a nuestra memoria… bueno, esto sin contar todas las leyes y reformas que deben aprenderse de memoria los estudiantes de Derecho. Pero imagínense que por aquellos años mozos hubiéramos tenido algo que nos facilitara la tarea y la hiciera divertida. Quédense porque de eso va la cosa…

Keith Enevoldsen, un ingeniero y diseñador estadounidense, creó una tabla periódica ilustrada e interactiva, conocida como Periodic Table of the Elements, in Pictures and Words, en la cual se muestran situaciones donde estamos en contacto con los elementos. Esto, por supuesto, para facilitar el aprendizaje de esta herramienta.

La idea de Keith surgió como una iniciativa enfocada en ayudar a sus hijos con el aprendizaje de la tabla periódica, ya que él mismo recordaba lo complicado que podía resultar memorizar todos estos datos sin un apoyo gráfico que permitiera comprender cómo participan los elementos en nuestra vida.

La tabla periódica de Keith está constituida como cualquier otra, sin embargo, el creador añade otros factores que hacen de ésta algo mucho más divertido. Por ejemplo, además de las imágenes que nos indican en dónde encontramos a los elementos, cada uno viene con una descripción y una lista de diferentes usos.

Adicionalmente a lo anterior, la tabla cuenta con su propio código de símbolos que nos permite saber si un elemento es sólido, liquido o gaseoso, si es común en el cuerpo humano y, en general, qué condiciones tiene en la naturaleza.

Y bueno, lo que comenzó como un proyecto pensado para los hijos de Keith trascendió cuando éste decidió subirlo a internet. En la actualidad son muchas las instituciones educativas, de diferente nivel, que ocupan esta tabla periódica por lo sorprendentemente útil que es.

Ahhhh y por si no fuera suficiente, en la página principal de elements.wlonk hay opciones para que descargues esta tabla periódica en alta resolución y puedas imprimirla. Ojo acá, [email protected]

“Quiero que los niños sepan que aprender sobre los elementos puede ser divertido” dijo Keith Enevoldsen a BBC Mundo.