Conectividad sin límite: ¡Microsoft presenta los audífonos Xbox Wireless Headset!

Microsoft regresó al ruedo en noviembre pasado cuando finalmente lanzó al mercado su nueva generación de consolas, la Xbox Series X y S. Sin embargo, las sorpresas no han terminado y las ganas de mejorar la experiencia de jugabilidad están a la orden del día con los Xbox Wireless Headset.

Así es. La desarrolladora acaba de presentar oficialmente este nuevo accesorio inalámbrico que llegará a mediados de marzo para llevar las horas de diversión a otro nivel y, una vez más, revolucionar la industria en cuanto a auriculares de alta gama se refiere.

Xbox Wireless Headset y su rendimiento de audio

Si se trata de accesorios, auriculares y artículos para hacer más realista la experiencia de juego, sin duda en Microsoft se pintan solos. Ahora, con las nuevas consolas de Xbox a nuestro alcance, el asunto tenía que continuar creciendo y así sucederá con el lanzamiento de estos nuevos Xbox Wireless Headset.

La compañía no se anda con rodeos y, de acuerdo con lo que especificaron en la reciente presentación del accesorio, los auriculares están diseñados para ofrecer un mejor rendimiento de audio no solo en el momento del juego, también al momento de armar el chat con otros jugadores. Una de las características mejoradas dentro de este set será que podremos audio a un volumen muy alta sin tener pasar por el problema de latencia (pérdida o retraso de sonido).

El Xbox Wireless Headset tendrá además compatibilidad con diversos sistemas de audio líderes en el mercado como Windows Sonic, Dolby Atmos y DTS Headphone: X, entre otros. Esto, según indica Microsoft, servirá para que el jugador detecte los sonidos más sutiles a la hora de jugar.

Funciones del headset

Los headset nuevos también estarán equipados con una función dual -o beamforming- que permitirá al usuario distinguir el audio de chat del que se reproduce en el videojuego con detalle. Es decir que si deseas escuchar el sonido de la consola en el canal derecho y el chat en el izquierdo (o viceversa), podrás hacerlo sin problema. Tanto estos ajustes como la modificación de volumen podrás controlarlos a través de los diales giratorios de los cascos de los audífonos.

En lo que respecta al micrófono, este se diseñó enfocado en el aislamiento de voz, lo que promete que los usuarios no tendrán que preocuparse porque se escuche el sonido ambiental de, por ejemplo, su sala de esta, dormitorio o cualquier lugar donde anden pasando el rato jugando. Este aditamento también tendrá una función que apagará automáticamente (auto-mute) el micrófono cuando no se esté utilizando. Por supuesto, esta característica las podrás activar o desactivar manualmente.

Uso y compatibilidad

Los Xbox Wireless Headset también permitirán al usuario jugar en diferentes plataformas al mismo tiempo. Eso no lleva a señalar con qué consolas estará disponible. En este caso, los auriculares tendrán la opción de conectarse a Xbox Series X y S, Xbox One y a computadoras con Windows 10…. pero eso no es todo.

Estos magníficos y elegantes audífonos también se podrán conectar a todo tipo de dispositivos móviles a través de Bluetooth. Esto dejará al usuario vincularse al mismo tiempo a, por ejemplo, su celular para hacer llamadas y escuchar música mientras el headset se conecta por medio de Xbox Wireless a la consola. Un 2×1 de lujo.

En lo que respecta al uso, con tan solo 30 minutos de carga tendrás la energía batería suficiente para jugar durante cuatro horas. Por otro lado, al dejar el Xbox Headset Wireless cargando por tres horas (carga completa), podrás alcanzar hasta 15 horas de duración.

Los auriculares saldrán al mercado en la mayoría de los países a partir del 16 de marzo próximo, pero en la Microsoft Store ya se pueden ir ya se pueden ir pidiendo desde este martes 16 de febrero. El precio ronda los 99 dólares, que ha día de hoy serían casi $2000.00 pesos mexicanos.