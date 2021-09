Como cuando te disfrazas de Michael Myers en una playa y terminas arrestado

Estamos en la última recta del año y eso sólo significa una cosa: se viene la temporada de Halloween y Día de Muertos. La primera celebración –que es más popular en los Estados Unidos– tiene a muchos planeando el disfraz que usarán el próximo 31 de octubre, aunque usarlo en pleno septiembre no suena como la mejor de las ideas y menos si el disfraz es de Michael Myers.

¿No nos creen? entonces conozcan el caso de un abogado que, en su intento de salir del aburrimiento y la cotidianidad, decidió ponerse su disfraz de dicho personaje para dar un paseo en la playa. Un plan que salió muy mal ya que las autoridades no dudaron en arrestarlo al ver que el sujeto caminaba muy campante con un cuchillo en mano.

Este hecho ocurrió en el Condado de Galveston, Texas. El pasado 13 de septiembre un abogado llamado Mark Metzger decidió lanzarse a la playa local disfrazado del famoso asesino de las cintas de ‘Halloween’, esto aprovechando que el lugar se encontraba cerrado al público por la llegada de la tormenta tropical Nicholas.

Como era de esperarse varios habitantes del lugar se percataron de la presencia de un hombre disfrazado como el famoso asesino de las cintas. Al ver que el sujeto en cuestión llevaba un cuchillo y estaba cubierto de sangre (ellos no sabían que era falsa), las personas decidieron dar aviso a las autoridades locales.

A man in Texas was arrested for disorderly conduct for wearing a Michael Myers ‘Halloween’ mask and walking around with a fake bloody knife. The man, identified as Mark A. Metzger III, has a history of playing public pranks during hurricanes or tropical storms. pic.twitter.com/ghAfZKI4EQ

