¡Inspirador! Abuelito aprende a patinar sobre hielo tras ser diagnosticado con cáncer

Nunca es tarde para aprender algo nuevo… seguro que en más de una ocasión han escuchado ese dicho y aunque para algunos pueda parecer muy cursi, está lección es real. ¿La prueba? Un abuelito de 77 años llamado Richard Epstein, quien a pesar de su condición de salud ha decidido aprender una que otra rutina de patinaje sobre hielo.

Este señor, un hombre diagnosticado con cáncer etapa 4, se volvió viral en Twitter luego de que su hija, Rebekah Bastian, compartiera un video donde lo podemos ver patinando en una pista. Y sí: lo hace muy bien. Desde luego, este clip ha conmovido como inspirado al mundo entero.

Recibir un diagnóstico de cáncer, sin duda, debe ser uno de los momentos más difíciles en la vida de cualquier ser humano y sus seres queridos. Es una batalla complicada, dura y en la que todos deben sacar la fortaleza necesaria para sobrellevarla. Pero por más difícil que pueda ser esto, aún hay quienes mantienen el optimismo a tope… y una de esas personas es el señor Richard Epstein.

Rebekah Bastian, su hija, dijo recientemente a Fox News que el Sr. Epstein fue diagnosticado en 2020 con cáncer de próstata en etapa 4. Además, en los dos años previos, estuvo enfrentándose a una leucemia linfocítica crónica. Como ya se imaginarán, es una situación sumamente delicada, pero eso no quiere decir que este abuelito no busque vivir su vida al máximo.

También puedes leer: “SOLO ES EL COMIENZO”: ABUELITA SE HACE SU PRIMER TATUAJE A LOS 82 AÑOS Y SE VUELVE VIRAL

En los días recientes, el señor Richard Epstein de 77 años se ha vuelto viral gracias a un curioso video donde lo podemos ver patinar sobre hielo. El clip, como mencionamos antes, lo subió a Twitter su hija Rebekah Bastian, quien se desempeña como emprendedora y autora reconocida por dirigir actualmente la plataforma OwnTrail.

Como dato anecdótico, el abuelito Epstein ha patinado sobre hielo como hobby desde hace una década, pero es en este momento de su vida en el que ha decidido montar una rutina de patinaje. “Mi padre tiene 77 años y cáncer de próstata en etapa 4. Decidió aprender a patinar sobre hielo hace unos años, y acaba de hacer esta actuación con su maestra. [Algo] para cualquiera que crea que es demasiado tarde para probar algo nuevo…”, escribió Rebekah en su tuit.

My father is 77 years old and has stage 4 prostate cancer. He decided to learn how to ice skate a few years ago, and just did this performance with his teacher.

For anyone that thinks it’s too late to try something new… ❤️ pic.twitter.com/0SZ3FmbNGE

— Rebekah Bastian (@rebekah_bastian) December 9, 2021