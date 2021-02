Felicidad nivel: Abuelitos celebran con baile en TikTok que fueron vacunados contra Covid

Los adultos mayores han sido uno de los sectores prioritarios respecto a la administración de la vacuna en diversos países. Los abuelitos y abuelitas son uno la parte de la población mundial que mayor riesgo corren frente al coronavirus, así que no es raro ver en redes sociales que estas personas y sus familiares celebren el recibimiento del medicamento.

En ese sentido, un grupo de adultos mayores en España se han vuelto virales luego de que se les puso la vacuna. Y no tanto por el hecho en sí mismo, sino por la peculiar manera en que festejaron el alivio de haber recibido la medicina con todo y un genial baile en TikTok.

Abuelitos reciben la vacuna y celebran con bailongo

Hemos estado encerrados prácticamente desde hace un año. La mayor parte del 2020 el mundo entero se mantuvo a la expectativa y en la incertidumbre sobre la pandemia… y ahora con la distribución de diversas vacunas ya se ve una ligera luz al final del túnel.

De esta manera, alrededor del mundo ha comenzado la vacunación y los abuelitos son prioridad para las instancias sanitarias del mundo. Eso, desde luego, lo celebran las mismas familias de estas personas además los propios adultos mayores. Algunos de ellos, con todo y la edad encima, hasta se avientan un buen baile para dejar ver su alegría.

Así lo han hecho algunos residentes de la Unidad de Estancia Diurna Clara Campoamo en Granda, España, quienes a través de la cuenta de TikTok de dicho lugar nos contagian su felicidad. En el video compartido recientemente, se ve cómo varios y varios incluso usan andaderas y bastones, pero el alivio y la alegría de estar inmunizados los motivó a echarse unos pasitos muy divertidos para celebrar.

“Nos han vacunado de Covid… Estamos todos bien”, se lee en el clip a la par del curioso baile que estos abuelitos hacen. En esta misma cuenta hay más videos en los que se ve a los adultos mayores de este lugar divirtiéndose y pasando un buen rato. Por acá te dejamos el breve clip para que tu también experimentes la felicidad. Y, por supuesto, no olvides cuidar a tus viejitos.