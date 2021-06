WTF!? Hombre golpea y noquea a mujer de origen asiático en Nueva York

De unos meses para acá, se ha registrado en Estados Unidos un incremento en los ataques contra persona personas de origen asiático. Y aunque el pasado mes de mayo se celebró el mes Mes de la Herencia Asiática, loas muestra de odio no han cesado. Las más reciente tuvo lugar en Nueva York con un hombre agrediendo de la nada a una mujer.

En las últimas horas, se ha hecho viral un video donde se aprecia a una persona, identificada como Alexander Wright, caminando por la calle justo cuando se encuentra de frente con una señora de 55 años, a quien prácticamente noqueó sobre una acera.

El incidente sucedió el pasado lunes 31 de mayo por la tarde sobre la calle Bayard, esto en el barrio Chinatown de Nueva York. Tal como lo muestra la grabación de una cámara de seguridad, una mujer de origen asiático caminaba tranquilamente por la banqueta cuando repentinamente cruzó camino con su agresor.

Sin razón aparente, un hombre afroamericano quien responde al nombre de Alexander Wright, vestido con una sudadera naranja y capucha, pasa a lado de ella y le suelta un puñetazo en la cara. La víctima cayó en seco al piso y quedó tendida sobre un poste mientras varias personas se acercaban a auxiliarla.

“Esto sucedió en mi distrito en Chinatown. Él [refiriéndose al agresor] ha sido arrestado y nuestra comisaría lo esta investigando“, escribió Yuh-Line Niou, miembro de la Asamblea del Estado de Nueva York, en el posteo de Twitter donde dio a conocer el clip de la agresión.

This was just sent to me from my constituent. This just happened in my district in Chinatown. He has been arrested and our precinct is investigating. pic.twitter.com/sxNfCbrlza

— Yuh-Line Niou (@yuhline) May 31, 2021