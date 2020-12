¿Alguien gusta? Drake estrena línea de velas aromáticas que huelen a él

La vanidad y excentricidades del rapero Drake, cada día son más inusuales. Primero fue el dije de búho de 40 quilates de oro, luego las generosas propinas de más de 17 mil dólares y ahora, el cantante de 24 años, ha dejado la música a un lado para ingresar al mundo de los negocios, lanzando una línea de velas aromáticas que huelen a él, sí, su único y distinguido aroma. Lo que no aclaró, es si es antes o después de un concierto.

¡No importa! Las velas vendidas bajo el nombre de ‘Carby Musk’ de la firma de ‘Better World Fragance House’, se agotaron el mismo día de su lanzamiento. Los fans del intérprete de ‘Laugh Now Cry Later’, no podían pasar semejante oportunidad, sin importar que las velas olieran a calcetines sucios o a pan recién horneado compraron todas a un precio de 80 dólares cada una.

No se preocupen, que el rapero siempre cuida a la perfección su imagen rayando en lo metrosexual, seguramente siempre huele muy bien. Aunque para asegurarse, Drake se asoció con el perfumista Michael Carby, nada más y nada menos que el experto en aromas encargado de fabricar la loción que utiliza el también actor canadiense.

De acuerdo con ‘Architectural Digest’, las velas aromáticas de Drake, tienen una esencia de almizcle -segregada por las glándulas de ciervo ¡Mmmh!- y ámbar, con notas de cachemir (pelo de cabra) y terciopelo. Mejor hubiera pedido la fórmula de la de de siete machos tuttifrutti.

Pero, ya conocen a Drake, todo pasa, todo fluye en un mismo ‘flow’ y aunque la voz de ‘One Dance’, nunca pensó que su nuevo proyecto tuviera tanto éxito, todo fue parte de una broma para burlarse de la campaña del equipo de baloncesto de su ciudad natal, ‘Toronto Raptors’. Incluso, mandó a hacer un portal de las velas e incluso, una cuenta de Instagram falsa para seguir con el juego.

Sin embargo, este no es el único proyecto del cantante. El rapero tuvo el visto bueno del ex presidente estadounidense, Barack Obama, para interpretarlo en su biopic, de la cual todavía no hay ni pies ni cabeza, tampoco fecha ni producción, pero es un hecho que se filmará en una serie para televisión.

Además, Drake no es el único famoso que ha hecho gala de su vanidad lanzando sus propias velas aromáticas con su olor. En enero del 2020, la mismísima Gwyneth Paltrow, lanzó su propia línea de velas con olor a su vagina ¡WTF! Al menos a Drake se le perdona por defender a ‘The Weeknd‘ en la controversia por los Grammys.