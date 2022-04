“¿Por qué me los avienta?”: Anciano que pide dinero rechaza monedas que no sean de 10 pesos

Vaya video con el que nos topamos navegando por el amplio mar de cosas virales en TikTok. Un usuario mostró la manera en que un adulto mayor que pide dinero en un semáforo, le rechazó una moneda. ¿El motivo? Según cuenta en su grabación, el anciano no acepta ayuda si ésta no viene en monedas de 10 pesos.

Pues sí, así como lo acabas de leer. Un usuario de TikTok asegura que un adulto mayor que pide limosna en un semáforo de Tampico, Tamaulipas, no acepta ninguna moneda menor a diez pesotes y el video que publicó no deja mucho lugar a dudas de su versión.

El video fue subido a la mencionada red por el usuario aldairvillela este fin de semana, y obvio, rápidamente se volvió viral. Y es que el joven trató de mostrarle a su novia que el señor no acepta cualquier ayuda y por eso grabó el momento en que le regala una moneda de 2 pesos.

El video que muestra cómo el anciano rechaza y avienta las monedas “pequeñas”

“Fíjate amor”, se le escucha decir al inicio del video donde vemos al anciano de fondo pidiendo dinero en el semáforo. Y para que andemos bien enterados del porqué hizo el video, nos explica en el contexto que le contó a su novia que el hombre de plano te avienta tu moneda si no le llegas al precio.

Y efectivamente, luego de darle la moneda de 2 pesillos, el adulto mayor se le queda mirando un par de segundos y se la avienta de regreso. El usuario nomás le pregunta justo eso, que por qué le avienta su moneda, pero el hombre ya ni siquiera lo mira y se aleja caminando hacia el auto que viene detrás.

Te dejamos a continuación el video por si no te lo has encontrado en TikTok para que veas que no es mentira nada de lo hasta ahora dicho.

Los comentarios al video son muy variados, pues hay desde quien criitca al anciano por no aceptar la moneda, hasta quienes dicen que este video es una muestra del porqué no le dan limosna a nadie.

Lo dicho, vaya video y vaya caso, ¿no?