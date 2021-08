Señores de internet nivel: Conductor de radio ‘invita’ a feministas a trabajar a Afganistán

Ps si no son los Avengers, compadre… Un conductor de radio en Ecuador solito se puso en el ojo del huracán gracias a un ‘atinado’ comentario que hizo sobre la situación delicada que se vive en Afganistán, pues invitó a las feministas a que se fueran a protestar al país asiático y dejaran de hacer activismo en redes sociales.

Hace unos días un conductor llamado Andrés Pellacini, quien participa en un programa radiofónico llamado “Mucho que contar”, dio cátedra de su machismo al hablar de las manifestaciones que miles de mujeres han realizado para exigir que el Talibán no violente los derechos de las mujeres y niñas en Afganistán.

Andrés Pellacini invitó a las feministas a “trabajar” a Afganistán

“Las invito a todas las feministas, vayan a trabajar a Afganistán, allá tienen harto trabajo”, dice Pellacini cuando sus compañeros comienzan a hablar de las feministas. Aunque una de las chicas en el programa le dice que no tiene sentido o conexión, el conductor da a entender que quiere mandar a las feministas a dicho país porque allá “te entran con metralla”.

“¿Por qué crees que las estoy mandando a toditas allá?”, dice el también actor entre risas. Si no podría verse más patético, Andrés Pellacini comienza a entonar una parte de “Un violador en tu camino”, el famoso himno creado por la colectiva chilena Las Tesis, y da a entender que los talibanes les dispararían en cuanto tuvieran a las feministas enfrente.

Y de paso este conductor de radio le mostró al mundo el alto nivel de machismo que maneja

Pero espérense porque la cosa se pone PEOR. En otro fragmento se escucha a Pellacini justificando las actitudes violentas de los hombres, pues este tipo básicamente afirma que es culpa de las mujeres provocar a los hombre al ir vestidas de manera ‘provocativa’. Por ejemplo, con tops y minifaldas cuando salen por unos tragos.

“Si sabes que hay enfermos, si sabes que hay violadores, si sabes que existen, tu marchita no lo va a cambiar, la locura es la locura”, dice el finísimo conductor dando a entender que las mujeres con ‘tetotas’ no pueden exigir no ser tocadas (que básicamente nadie tendría por qué siquiera pedir eso) si tientan a los hombres.

Ay no, tienen que escucharlo ustedes mismos:

La misoginia en la sociedad es palpable. Se evidencia desde la pregunta idiota de Andrés Carrión hasta las sandeces que dice Pellacini: -“Que las feministas pañuelo verde vayan a Afganistán”. -“Si una mujer sale de forma provocativa a una zona peligrosa, provoca que la violen”. pic.twitter.com/YXz7fN9aJX — Homosexual Anti-Onvres (@anti_onvress) August 17, 2021

Sus palabras no pasaron desapercibidas para gente de Ecuador y Latinoamérica

Luego de que los desatinados y nada divertidos comentarios por parte de Andrés Pellacini se viralizaran en internet, el conductor hizo lo que esperábamos: usar su cuenta de Twitter para aclarar que sus palabras se tergiversaron y él no se refería a todo el movimiento feminista en Ecuador, sino nomás a las radicales.

“Mi sarcasmo fue únicamente con el feminismo extremo violento; ese que uso pañuelos verdes, que quemó iglesias, hospitales, linchó gente e insulta; que están en CHILE, ARGENTINA y ESPAÑA“, dijo el locutor al afirmar que el feminismo que le gusta es el único que existe y respeta.

Quiero dejar en claro y con esto termino el tema. Mi sarcasmo fue unicamente con el feminismo extremo violento , ese que uso pañuelos verdes que quemó iglesias hospitales linchó gente e insulta que estan CHILE ,ARGENTINA y ESPAÑA y de hecho lo dije en ese momento. .. Jamas (1/2) — Andrés Pellacini (@AndresPellacini) August 19, 2021

“Nunca fue hacia ustedes y no hay intención alguna de insultar, denigrar ni ofender a ningún movimiento feminista LOCAL”, dice el conductor de radio al expresar su admiración a las feministas. Aún con eso en su país ya lo obligaron a pedir disculpas, aunque sinceramente de alguien que utiliza el término “cristales” para referirse a la gente que tiene sentido común, sabemos que no podemos esperar gran cosa…