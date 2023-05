No lo culpamos porque estaríamos igual, la verdad. El pasado viernes 19 de mayo Dua Lipa se volvió tendencia mundial luego de apareciera en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes en compañía de su nuevo novio, el cineasta francés Romain Gavras, hijo de Costa-Gavras.

Dua Lipa, como siempre, se veía espectacular y fue elogiada por el look que escogió para el conocido festival francés. Sin embargo, a todos les llamó la atención que por fin confirmó su relación con Gavras, quien le lleva 14 años de diferencia.

Dua Lipa confirmó su relación con el cineasta Romain Gavras, en el Festival de Cannes. Foto: Getty Images

Dua Lipa confirmó que su nuevo novio es Romain Gavra

Y es que los rumores de un noviazgo entre Dua Lipa y Romain Gavra comenzaron desde el pasado mes de febrero, cuando vieron a la pareja salir de una fiesta. En ese entonces una fuente cercana le dijo al diario británico The Sun, que ambos ya llevaban tiempo viéndose.

La especulación creció aún más cuando la cantante posteó una foto instantánea donde se le veía junto con Romain Gavra, y al poner el emoji de corazón todos entendieron que con esa storie en Instagram confirmaba su nuevo noviazgo con el director francés.

Dua Lipa ya había subido fotos de su nuevo novio a Instagram. Foto: Dua Lipa (Instagram)

Dua Lipa anda muy enamorada de su novio francés

De hecho, en marzo Dua Lipa posteó varias fotos de unas vacaciones en las cuales estuvo acompañada del director. Sin embargo, ninguno de los dos había hecho oficial su relación y finalmente eso ocurrió en el Festival de Cannes, donde dejaron en claro al mundo que están juntos.

El anuncio no fue del agrado de todos. Y no sólo lo decimos por los fans que comentan cosas como “llévala a la luna por mí”, sino porque el exnovio de Dua Lipa aparentemente no tomó bien la noticia y se puso a lanzar indirectas a través de Instagram.

Anwar Hadid, modelo y exnovio de Dua Lipa, no tomó muy bien la noticia. Foto: Getty Images

Algo que no le gusto a su exnovio, Anwar Hadid

Sí, hablamos de Anwar Hadid, modelo estadounidense y hermano de Bella y Gigi Hadid, que el pasado domingo 21 de mayo posteó algunas stories en su cuenta de Instagram que, según los fans y portales como TMZ, tendrían dedicatoria a Romain Gavras.

La primera historia publicada fue una selfie del exnovio de Dua Lipa con el mensaje “Tratando de no encontrarlo y matarlo”, lo cual los fans tomaron como una indirecta muy clara al cineasta francés conocido por dirigir videos musicales para Daft Punk, M.I.A., Ye y otros más.

Anwar Hadid posteó varias stories que parecen indirectas al nuevo novio de Dua Lipa. Foto vía: TMZ

El exnovio de Dua Lipa lanzó algunas indirectas en Instagram

En otras historias publicadas, Anwar Hadid subió una selfie en el espejo con las palabras “No puedo respirar”, y otras más eran fotos random del suelo (literal) con mensajes tipo “Odio la forma en que dices mi nombre” y “Diviértete”. ¡Qué intenso!

El hermano de las modelos Hadid aparentemente aún sigue enamorado de Dua Lipa. Foto vía: TMZ

Como recordarán, Dua Lipa tuvo una relación sentimental con Anwar Hadid desde 2019 hasta el 2021, año en el que terminaron (meses después de sus vacaciones en Tulum) porque ambos viajaban mucho por cuestiones de trabajo y se les hacía difícil verse.

Dua Lipa y Anwar Hadid terminaron en 2021. Foto: Getty Images

Dua Lipa y Anwar Hadid terminaron en 2021

Desde entonces a Dua Lipa sólo se le relacionó con el rapero Jack Harlow, a finales de 2022. Por su parte, el director Romain Gavras salió con la cantante Rita Ora por unos seis meses y terminaron su relación en marzo de 2021, curiosamente por la misma razón de sus agendas.

La fuente de The Sun (que les comentamos más arriba) dijo que precisamente Dua Lipa y su nuevo novio se llevaban bien porque ambos entienden como es tener una relación al ser celebridades con poco tiempo libre. Y bueno, al parecer están muy enamorados.

Actualmente la cantante está muy enamorada de su novio, Romain Gavras. Foto: Getty Images

No es el mejor momento para ser exnovio de Dua Lipa

Regresando al tema de Anwar Hadid, el modelo estadounidense no ha confirmado –ni creemos que lo hará– que las historias eran para el nuevo novio de su ex. Aunque bueno, tampoco hay que ser un genio para ver lo evidente en sus publicaciones.

Ahora sí que es un mal momento para ser exnovio de Dua Lipa, pues la cantante está rompiéndola en campañas publicitarias y hasta saldrá en la película de ‘Barbie’, de Greta Gerwig, donde también hizo una canción que se estrenará el próximo 26 de mayo.