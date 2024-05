Lo que necesitas saber: El 4 de mayo es el Día de Star Wars por el parecido de la frase May The 4th con el May The Force Be With You

¡Qué levanten la mano quienes sean fans de Star Wars! Lo decimos porque sin duda esto les interesará mucho. Apple lanzó un comercial muy rifado a propósito del May The 4th, Día de Star Wars, ¡y está hecho completamente con fans reales de la saga!

Así mero, Apple reclutó a cientos de fans de Star Wars para participar en un anuncio muy especial con motivo del May the 4th. ¿Quieres verlo? Pues vamos con ello.

Comercial por el May The 4th / Foto: Apple

El anuncio de Apple para conmemorar el May the 4th con fans de Star Wars

Todo comienza con un fan de Star Wars disfrazado de Mandaloriano, quien tiene una mascota llamada Leia (¿así o más fan?). Le deja comida antes de salir de casa armado con su iPhone 15 para ir a una convención (tipo la CCXP), donde verá a sus amigos y amigas.

El viaje transcurre como un día normal en cualquier ciudad: Pasa por un cafecito, usa el transporte público y camina varias cuadras hasta llegar. El problema es que ya ahí, solamente ve a más gente disfrazada. Y como todos sus amigos van también como mandalorianos, imposible saber quiénes son con los característicos cascos de esos personajes.

Comercial por el May The 4th / Foto: Apple

Ahí es donde viene el anuncio: ¿Cómo encontrar a sus compas? La idea de Apple de lanzar este comercial por el May the 4th, es para anunciar su función Precision Finding para encontrar personas. Tal cual lo que hace es indicarte hacia donde ir para encontrarte con un amigo o amiga.

Comercial por el May The 4th / Foto: Apple

La app del iPhone hace lo suyo y la reunión es todo un éxito. Una chulada de comercial que también tiene distintos Easter Eggs de la saga:

Apple trabajó con verdaderos fans de Star Wars para su comercial por el May The 4th

Como decíamos, un plus de este anuncio es que fue hecho con puros fans de Star Wars. De acuerdo con The Hollywood Reporter, Lucasfilm trabajó con 172 fans de la saga, siendo Owen Jardiniano el protagonista del comercial. ¡Qué maravilla!

Comercial por el May The 4th / Foto: Apple

Y a todo esto, ¿cómo funciona Precision Finding del iPhone 15?

Si además de ser fan de Star Wars y celebrar el May the 4th, tú también tienes un iPhone 15, seguro el anuncio causó un mayor impacto en ti. Pero en caso de no conocer cómo usar la función Precision Finding que anuncian, aquí te va el dato.

Apple puso a disposición un breve instructivo para usarla:

Abre la app Finding Toca Personas en la parte inferior y elige el nombre de la persona con la que quieres reunirte. Si no se siguen mutuamente, habrá que compartir tu ubicación o que la otra persona comparta la suya. Si no están cerca, toca Cómo llegar para acercarte a su ubicación. Si están cerca, toca Buscar para notificar a tu amigo que estás intentando localizarlo, y luego sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para llegar hasta su ubicación. Cuando estén lo suficientemente cerca, una flecha apuntará en su dirección con una estimación de la distancia a la que se encuentran. Si vas en dirección correcta, la pantalla cambiará a color verde

Comercial por el May The 4th / Foto: Apple

Comercial por el May The 4th / Foto: Apple

¡Y listo! Una función muy útil para fans y no fans de Star Wars, ¿no crees? En fin, sólo resta decir: May the 4th Be With You.

Comercial por el May The 4th / Foto: Apple

Te puede interesar