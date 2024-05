May the 4th Be With You: Los anuncios de 'The Acolyte' en la CCXP México 2024

Lo que necesitas saber: el mero 4 de mayo, Disney presentó el panel de 'The Acolyte', su próxima serie de Star Wars, dentro de la CCXP México 2024.

Hay franquicias o sagas que nunca van a morir, y una de ellas es Star Wars. El universo de George Lucas se ha expandido hacia lugares nunca antes imaginados, y lo más próximo a estrenarse es la serie The Acolyte, la cual tuvo un panel durante la CCXP México 2024.

Disney y Lucasfilm tienen planes de lanzar más películas, pero sobre todo ha enfocado sus esfuerzos, en los últimos años, en series como Andor, Ahsoka, The Book of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi y The Mandalorian. Y como les contamos, el próximo gran proyecto es The Acolyte, de la cual ya tenemos más detalles.

Dafne Keen y Amandla Stenberg, quienes forman parte del elenco de esta serie, se dieron una vuelta para un panel especial para celebrar el May the 4th Be With You. Y aquí les contamos todo.

Amanda Stenberg en ‘Star Wars: The Acolyte’/Foto: Disney+

The Acolyte en la CCXP México

Amandla Stenberg y Dafne Keen iniciaron sus carreras como estrellas infantiles. El máximo debut de Stenberg se dio como parte de la franquicia de Los juegos del hambre en el papel de Rue; mientras Keen sorprendió a todos con el personaje de Laura en Logan.

Y ahora, ambas protagonizan The Acolyte, el próximo gran proyecto para la televisión de Star Wars que tuvo un panel en la CCXP México en el Thunder Stage by Cinemex. Aquí, las actrices se reunieron no sólo para dar detalles de la producción, sino también para celebrar el tradicional May the 4th Be With You, quizá la fecha más especial dentro del universo de fans de Star Wars.

Póster promocional de ‘The Acolyte’. Foto: Disney

En el panel de The Acolyte, en la CCXP México, presentaron un clip en exclusiva donde vemos al personaje de Carrie Anne Moss enfrentarse a Amandla Stenberg en una pelea que se ve épica.

Dafne Keen fue la encargada de mostrarlo ante la ausencia de Stenberg, la cual se dio a conocer durante la presentación sin dar más detalles. La serie se estrenará el 4 de junio de 2024.

? En el panel de The Acolyte en la CCXP, presentaron en exclusiva un clip emocionante donde Carrie Anne Moss se enfrenta a Amandla Stenberg en una pelea épica. pic.twitter.com/QyXBrb9wPQ — SopitasFM (@sopitasfm) May 4, 2024

El elenco de The Acolyte

Star Wars: The Acolyte tiene un enorme elenco que integra, además de Amandla Stenberg y Dafne Keen, a Carrie-Anne Moss, Manny Jacinto, Lee Jung-jae y Jodie Turner-Smith para interpretar a distintos Jedi.

La protagonista es Stenberg en el papel de Mae, y es una padawan que es rastreada por un Jedi Master Sol (Jung-jae). Moss es otra Jedi llamada Indora mientras Jacinto interpreta a Qimir, un viejo contrabandista. Keen interpreta a la Jedi Jecki Lon y Tuner-Smith es Mother Aniseya, líder de un grupo de brujas… ¡oh, sí!

Otros actores que aparecen son Rebecca Henderson como Vernestra Rwoh, Charlie Brnett como un Jedi llamado Yord Fandar, Joonas Suotamo como un Wookie y Jedi Kelnacca.

Carrie-Anne Moss en ‘Star Wars: The Acolyte’/Foto: Disney+

¿De qué trata la serie?

The Acolyte fue creada por Leslye Headland, la mente detrás de Russian Doll. Está ambientada en la era de la era de la Alta República. Eso quiere decir que los eventos de esta serie se llevan a cabo 100 años antes de lo que vimos en The Phantom Menace.

Todo comienza con una serie de crímenes contra los Jedi, y a los cuales, el Jedi Master Sol es enviado para investigar. Aquí descubre que Mae, una peligrosa guerrera, está relacionada con ellos. En The Acolyte habrá muchos sables y muchas peleas épicas en lo que descubren a las fuerzas oscuras detrás de todo esto.

¿Cuándo se estrena The Acolyte?

Star Wars: The Acolyte se estrenará en el catálogo de Disney+ el próximo 4 de junio.

