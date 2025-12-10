Lo que necesitas saber: El ataque ocurrió entre el 4 de octubre (un día después fue el lanzamiento de The Life of a Showgirl) y el 18 de octubre.

Resulta que Taylor Swift anda promoviendo ideas nazis y de derecha en su último álbum… o al menos eso es lo que trató de hacer creer una red de hackers, pues según una investigación, se coordinaron para realizar un ataque y vincular a la cantante con esta ideología.

Acusan a Taylor Swift de promover ideología nazi

Taylor Swift es todo un fenómeno y la salida de su último álbum la volvió a colocar en la cima de la popularidad mundial. Tanto que hasta los hackers se interesaron por ella…

Y es que resulta que, tras una investigación realizada por IA, se descubrió que entre el 4 de octubre (un día después del lanzamiento de The Life of a Showgirl) y el 18 de octubre, miles de cuentas y publicaciones acusaron a la cantante de tener ideología nazi.

Durante este ataque se descubrió que los post venían de cuentas similares a bots y se intentaron crear teorías conspirativas sobre supuestos vínculos de la cantante con el movimiento MAGA.

Además, se generaron acusaciones en las que aseguraban que Swift promovía las normas de género tradicionales y la creencia de supremacía blanca.

No se trata de un ataque aislado

Aunque el ataque coordinado solo quedó como una campaña de desprestigio, tristemente Taylor Swift no es la primera ni la última en recibir este tipo de acusaciones…

Y es que la investigación descubrió que esto es toda una red que busca crear controversias entre celebridades con desinformación.

“Esto demuestra cómo una falsedad estratégicamente sembrada puede convertirse en un discurso auténtico y generalizado”, señalaron.

Desafortunadamente, esta falsa narrativa de que Swift hizo que algunos usuarios y seguidores creyeran que realmente la cantante tiene una ideología nazi y de derecha.



